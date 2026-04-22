Ambernath Crime: हॉटेलमध्ये तरुणीचा गळफास, बॉसवर मानसिक छळाचा आरोप; अंबरनाथच्या बड्या व्यावसायिकाविरोधात अखेर गुन्हा दाखल

काय नेमकं प्रकरण?
मृत तरुणी ही भगवान लोटच्या कंपनीत अकाउंटंट म्हणून काम करत होती. त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते, तसंच लोटे हा मृत तरुणीकडून मनी लॉंडरिंगचं काम करून घेत होता. मात्र, तिला काम सोडण्याची इच्छा असताना तिने काम सोडू नये म्हणून भगवान तिच्यावर दबाव टाकत होता, असा आरोप तरुणीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
Nagpur Crime: नागपुरात कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा! सिगारेटच्या वादातून दोन तरुणांवर जीवघेणा हल्ला, व्हिडिओ व्हायरल
१० एप्रिल रोजी भगवान लोटे याने तरुणीला S-3 पार्क हॉटेलच्या रूम नंबर 310 मध्ये बोलावून तिच्याशी प्रत्यक्ष, कॉल, चॅटिंग करून वाद घालत मानसिक त्रास दिला आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केलं, असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हॉटेलमध्ये तरुणीने नैराश्यातून गळफास घेत आत्महत्या केली. कालांतराने हॉटेल स्टाफच्या मदतीने दरवाजा उघडला असता तरुणीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. त्यामुळे हॉटेल स्टाफने पोलिसांना पाचारण केलं. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला, तसंच भगवान लोटे याची रात्री अडीच वाजेपर्यंत चौकशी केली.
याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी भगवान लोटे विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने आरोपीचा शोध घेऊन अटक केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिली आहे. आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
काशिगाव पोलिसांची मोठी कारवाई; 50 हून अधिक गुन्ह्यांचा आरोपी अटक
काशिगाव पोलीस ठाण्याच्या गुन्हे शाखेने मोठी कारवाई करत सराईत फसवणूक करणाऱ्या आरोपीला अटक करण्यात यश मिळवले आहे. दिपक इंद्रभूषण झा (वय ३४) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून त्याच्यावर राज्यासह इतर राज्यांमध्ये तब्बल ५० हून अधिक गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात समोर आले आहे.
सिगारेट दिली नाही म्हणून तरुणावर थेट चॉपरने वार; अखेर उपचारादरम्यान झाला मृत्यू
Ans: अंबरनाथमधील S-3 पार्क हॉटेलमध्ये ही घटना घडली.
Ans: मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे.
Ans: गुन्हा दाखल करून आरोपीच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.