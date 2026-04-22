  • Young Woman Found Hanged In Hotel Boss Accused Of Mental Harassmentcase Finally Registered Against Prominent Ambernath Businessman

Ambernath Crime: हॉटेलमध्ये तरुणीचा गळफास, बॉसवर मानसिक छळाचा आरोप; अंबरनाथच्या बड्या व्यावसायिकाविरोधात अखेर गुन्हा दाखल

अंबरनाथच्या S-3 पार्क हॉटेलमध्ये तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. तिच्या कुटुंबीयांनी बॉस भगवान लोटेवर मानसिक छळ आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप केला आहे. गुन्हा दाखल करून आरोपीच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू केली आहे

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:41 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • S-3 पार्क हॉटेलमध्ये तरुणीची आत्महत्या
  • बॉसवर मानसिक छळ व दबावाचा आरोप
  • आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल
अंबरनाथ: अंबरनाथ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. S-3 पार्क हॉटेलमध्ये एका तरुणीने आत्महत्या केल्याचे समोर आले होते. आता याप्रकरणी भगवान लोटे याच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी लोटे याला अटक केली जाणार आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

मृत तरुणी ही भगवान लोटच्या कंपनीत अकाउंटंट म्हणून काम करत होती. त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते, तसंच लोटे हा मृत तरुणीकडून मनी लॉंडरिंगचं काम करून घेत होता. मात्र, तिला काम सोडण्याची इच्छा असताना तिने काम सोडू नये म्हणून भगवान तिच्यावर दबाव टाकत होता, असा आरोप तरुणीच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

१० एप्रिल रोजी भगवान लोटे याने तरुणीला S-3 पार्क हॉटेलच्या रूम नंबर 310 मध्ये बोलावून तिच्याशी प्रत्यक्ष, कॉल, चॅटिंग करून वाद घालत मानसिक त्रास दिला आणि आत्महत्येस प्रवृत्त केलं, असा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. हॉटेलमध्ये तरुणीने नैराश्यातून गळफास घेत आत्महत्या केली. कालांतराने हॉटेल स्टाफच्या मदतीने दरवाजा उघडला असता तरुणीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. त्यामुळे हॉटेल स्टाफने पोलिसांना पाचारण केलं. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेतला, तसंच भगवान लोटे याची रात्री अडीच वाजेपर्यंत चौकशी केली.

याप्रकरणी अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी भगवान लोटे विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र असल्याने आरोपीचा शोध घेऊन अटक केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शब्बीर सय्यद यांनी दिली आहे. आता या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: अंबरनाथमधील S-3 पार्क हॉटेलमध्ये ही घटना घडली.

  • Que: आरोपीवर कोणता आरोप आहे?

    Ans: मानसिक छळ करून आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा दाखल करून आरोपीच्या अटकेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 10:41 AM

Jio vs Airtel: किंमत एकच पण फायदे वेगळे… व्हॅलिडीटी अन् डेटासह कोण ठरणार खरा किंग? जाणून घ्या

'ओए अंधेरे…' अर्शदीपने केली तिलकवर रंगावरून टिप्पणी, व्हायरल व्हिडिओने चाहत्यांचा तिळपापड; तिलकने दिले बॅटिंगने उत्तर

Sugar Export Ban : भारताच्या 'या' एका निर्णयाने नेपाळ हादरले; सरकारसमोर 'कडू' संकट; बालेन शाह यांच्यासाठी अग्निपरीक्षा

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

USA-China: 'अमेरिका अधोगतीच्या मार्गावर,' जिनपिंग यांच्या वक्त्यव्यावर ट्रम्प यांची सहमती; जागतिक राजकारणात चर्चेला उधाण

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

वाढत्या पेट्रोलचा भार सहन होईना! EV च्या मागणीत तुफान वाढ, भारतात वेगाने बदलत आहे Auto Sector

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

