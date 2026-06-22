Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

काय घडलं नेमकं?
पीडित मुलगी घरात एकटी असताना दोन नराधम घरात घुसले. तिच्यावर जबरदस्ती अत्याचार करण्यात आला. परिसरातील शेजाऱ्यांना या संशयास्पद हालचालींची कुणकुण लागली. शेजाऱ्यांना वेळ न घालवता तातडीने या घटनेची माहिती कोळशेवाडी पोलिसांना दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि आरोपींना पीडित मुलीच्या घरातूनच ताब्यात घेतले.
फाशीच्या शिक्षेची मागणी
कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. कल्याण न्यायालयात आरोपींना दाखल करण्यात आले. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे. कल्याण पूर्वेतील शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड, माया कांबळे यांनी कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात पोलिसांची भेट घेऊन नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे
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नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया
सरकारचे आणि पोलिसांचे महिला सुरक्षेवर कोणतेही धोरण नाही. देवाभाऊच्या राज्यांमध्ये लाडकी बहिणींच्या नावाने राजकारण करायचे, लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये देऊन त्यांच्या मतांचे राजकारण करायचे, मात्र त्यांच्या सुरक्षेबद्दल कोणतेही धोरण नाही. अशा घटना घडल्यावर राजकीय नेते राजकारण करतात अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या. कल्याण कोळशेवाडी पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींना अटक करत कल्याण न्यायालयात दाखल केले आहे.
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कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्वतःच्या गावी पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदी करणे एका पतीला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना इतके खटकले की, त्यावरून पतीने आपल्या पत्नीला अमानुष मारहाण केली. ही मारहाण एवढी अमानुष होती की पत्नीचा मृत्यू झाला. या धक्कादायक प्रकरणानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.
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Ans: ही घटना कल्याण पूर्वेतील कोळशेवाडी परिसरात घडली.
Ans: कोळशेवाडी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करून POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.
Ans: शेजाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपींना पीडितेच्या घरातून ताब्यात घेतले.