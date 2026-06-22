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Kalyan Crime: अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून दोन नराधमांनी केला लैंगिक अत्याचार, फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी

Updated On: Jun 22, 2026 | 10:54 AM IST
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सारांश

कल्याण पूर्वेत अल्पवयीन मुलीवर घरात घुसून अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पीडित मुलगी घरात एकटी असताना दोन आरोपींनी तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. शेजाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे पोलिसांना माहिती मिळाली आणि कोळशेवाडी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. आरोपींवर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • कल्याण पूर्वेत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार.
  • शेजाऱ्यांच्या माहितीवरून पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली.
  • आरोपींवर POCSO आणि अत्याचाराचा गुन्हा दाखल.
कल्याण: कल्याण येथून एक संतापजनक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच घरात दोघांनी अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तातडीने कारवाई करत दोन्ही नराधमांना पीडितेच्या घरातूनच रंगेहात ताब्यात घेतलं आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे परिसरात संताप व्यक्त होत आहे.

काय घडलं नेमकं?

पीडित मुलगी घरात एकटी असताना दोन नराधम घरात घुसले. तिच्यावर जबरदस्ती अत्याचार करण्यात आला. परिसरातील शेजाऱ्यांना या संशयास्पद हालचालींची कुणकुण लागली. शेजाऱ्यांना वेळ न घालवता तातडीने या घटनेची माहिती कोळशेवाडी पोलिसांना दिली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले आणि आरोपींना पीडित मुलीच्या घरातूनच ताब्यात घेतले.

फाशीच्या शिक्षेची मागणी

कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी अत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. कल्याण न्यायालयात आरोपींना दाखल करण्यात आले. पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे. कल्याण पूर्वेतील शिवसेना नगरसेवक महेश गायकवाड, माया कांबळे यांनी कोळशेवाडी पोलीस ठाण्यात पोलिसांची भेट घेऊन नराधमांना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे

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नागरिकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया

सरकारचे आणि पोलिसांचे महिला सुरक्षेवर कोणतेही धोरण नाही. देवाभाऊच्या राज्यांमध्ये लाडकी बहिणींच्या नावाने राजकारण करायचे, लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये देऊन त्यांच्या मतांचे राजकारण करायचे, मात्र त्यांच्या सुरक्षेबद्दल कोणतेही धोरण नाही. अशा घटना घडल्यावर राजकीय नेते राजकारण करतात अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी दिल्या. कल्याण कोळशेवाडी पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून आरोपींना अटक करत कल्याण न्यायालयात दाखल केले आहे.

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कल्याण येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्वतःच्या गावी पत्नीच्या नावावर जमीन खरेदी करणे एका पतीला आणि त्यांच्या कुटुंबियांना इतके खटकले की, त्यावरून पतीने आपल्या पत्नीला अमानुष मारहाण केली. ही मारहाण एवढी अमानुष होती की पत्नीचा मृत्यू झाला. या धक्कादायक प्रकरणानंतर परिसरात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना कल्याण पूर्वेतील कोळशेवाडी परिसरात घडली.

  • Que: पोलिसांनी आरोपींवर कोणती कारवाई केली?

    Ans: कोळशेवाडी पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करून POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

  • Que: आरोपींना कसे पकडण्यात आले?

    Ans: शेजाऱ्यांनी माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत आरोपींना पीडितेच्या घरातून ताब्यात घेतले.

Web Title: Kalyan crime two monsters broke into a home and sexually assaulted a minor girl demand raised for the death penalty

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Published On: Jun 22, 2026 | 10:54 AM

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