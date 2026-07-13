मंगेश साबळेंच्या अडचणीत वाढ, क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल; नेमकं प्रकरण काय?

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम. यांचे शासकीय वाहन अडवून, शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश साबळे (रा. गेवराई पायगा, ता. फुलंब्री) यांच्यावर क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, ८ जून रोजी झालेल्या या प्रकरणात १० जुलैला म्हणजे महिनाभरानंतर कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान ८ जून रोजी सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास मंगेश साबळे हे जिल्हा परिषद कार्यालयात आले होते. त्यांचे काही थकीत बिल मिळालेले नव्हते, याच कारणावरून त्यांनी मुख्य कार्यकारी यांच्या दालनासमोर प्रचंड आरडाओरडा करण्यास सुरवात केली. त्या एका बैठकीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जाण्यास निघाल्या होत्या. त्या शासकीय वाहनमध्ये बसत असताना आरोपी मंगेश यांनी त्यांचे वाहन अडवले. शासकीय कर्तव्य पार पाडीत असताना त्यांनी वाहनाचा रस्ता रोखून त्यांना इच्छापूर्वक अटकाव केला. या प्रकारानंतर क्रांतीचौक पोलिसांत रितसर तक्रार देण्यात आली. याचा पुढील तपास उपनिरीक्षक उत्तम जाधव करत आहेत.
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मंगेश साबळे कोण आहेत?
मंगेश साबळे हे संभाजीनगरच्या फुलंब्री तालुक्यातील आहेत. अनोख्या पद्धतीने आंदोलन करण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. यापूर्वी त्यांनी पंचायत समितीसमोर पैसे उधळण्याचं अनोखं आंदोलन केलं होतं. त्यामुळे ते चर्चेत आले होते. एवढेच नव्हे तर अंतरवली सराटीत जेव्हा मराठा आंदोलकांवर लाठीचार्ज झाला, तेव्हा त्या घटनेचा निषेध म्हणून मंगेश यांनी भररस्त्यात आपली महागडी कार पेटवली होती. त्यामुळे मंगेश चर्चेत आले होते. तसेच त्यांनी थेट सदावर्ते यांच्या कारचीच तोडफोड करून राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. फुलंब्री पंचायत समितीसमोर पैसे उधळत मंगेश साबळे यांनी आंदोलन केलं होतं. विहिरीसाठी बीडीओ पैसे मागत असल्यामुळे त्यांनी नोटा उधळत आंदोलन केलं होतं. तब्बल दोन लाख रुपयांच्या नोटा उधळत मंगेश यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यांच्या या आंदोलनामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली होती. या आंदोलनाची माध्यमांनीही दखल घेतल्याने अखेर लाचखोर बीडीओला निलंबित करण्यात आलं होतं. आता जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासमोर आरडाओरडा केल्यामुळे मंगेश साबळे चर्चेत आले आहेत.
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