पुणे पोलिसांसमोर दुहेरी आव्हान, महिलांवरील अत्याचार अन् चोरीच्या घटना वाढल्या; जाणून घ्या वर्षभरातील आकडेवारी

पुणे/अक्षय फाटक : सांस्कृतिक राजधानी आणि सुरक्षित पुण्यातील गुन्हेगारीचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत असून, संघटित गुन्हेगारीविरूद्ध पुणे पोलिसांनी गेल्या काही वर्षांत ‘ऑपरेशन कोयता’, मोक्का, तडीपार, प्रतिबंधात्मक कारवाया, सीसीटीव्ही विश्लेषण आणि तांत्रिक तपासाच्या माध्यमातून प्रभावी मोहीम उघडली असली तरी महिलांवरील अत्याचार, साखळीचोरी, वाहनचोरी आणि नागरिकांच्या ऐवजावर डल्ला मारणाऱ्या गुन्ह्यांनी मात्र पोलिसांची डोकेदुखी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे खून आणि खुनाच्या प्रयत्नांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये काही प्रमाणात घट दिसून येत आहे.
पुणे शहरातील गंभीर गुन्ह्यांसोबतच ड्रग्ज फ्री सिटी तसेच संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी प्रयत्न केले आहेत. या घटनांकडे गांर्भियाने लक्ष केंद्रीत करून गेल्या काही महिन्यांमध्ये सराईतांवर वचक बसविण्यात काही प्रमाणात यश मिळविले आहे. असे असतानाही शहरात टोळी युद्धातून खूनाच्या घटना घडल्या तसेच दोन प्रमुख टोळक्यांकडून खूनाचे प्रयत्न झाले. त्यामुळे दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्याला लगाम लावण्यासाठी पुणे पोलिसांनी मकोका सारखी कारवाई केली.
दुसरीकडे मात्र, सर्व सामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील स्ट्रीट क्राईमचा आलेख वाढतच चालला आहे. समाधानाची बाब म्हणजे मे २०२६ अखेर शहरात ४६ खुनांचे गुन्हे नोंदविले आहेत. २०२५ मध्ये वर्षभरात ८१, तर २०२४ मध्ये ८९ खुनांची नोंद झाली होती. त्याचप्रमाणे खुनाच्या प्रयत्नांच्या ५२ घटना मे अखेर समोर आल्या असून, मागील दोन वर्षांत हा आकडा अनुक्रमे १६२ आणि १७१ इतका होता. वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांतील आकडे पाहता गंभीर गुन्ह्यांवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळल्याचे चित्र आहे. मात्र, या घटनांमागे जुन्या वैमनस्यातून होणारे हल्ले, टोळीयुद्ध, आर्थिक व्यवहारातील वाद आणि क्षुल्लक कारणांवरून होणाऱ्या हिंसक प्रतिक्रिया हेच प्रमुख कारण असल्याचे पोलिस तपासातून सातत्याने समोर येत आहे. दुसरीकडे, दुखापतीच्या ६२३ घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. किरकोळ कारणांसह पुर्ववैमन्यास्य तसेच तत्कालीक कारण यामुळे या घटना घडल्याचे प्रमुख कारण आहे.
महिला अत्याचाराच्या घटनांत वाढ
महिलांच्या अत्याचाराची आकडेवारी पाहता मे २०२६ अखेर २११ बलात्कार, तर ३७९ विनयभंगाचे गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. मागील दोन वर्षांतील आकडेवारीशी तुलना करता वर्ष संपण्यापूर्वीच हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. नसरापूर प्रकरणानंतर पुण्यातील महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. दरम्यान, या घटनांमध्ये ओळखीच्या व्यक्ती, सोशल मीडियावरुन ओळख तसेच लग्नाचे आमिष अशा घटना सर्वाधिक आहेत.
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ऐवजावर डल्लांच्या घटना मोठ्या प्रमाणात
सर्वसामान्य नागरिकांच्या ऐवजावरील डल्ला मारण्याच्या गुन्ह्यांत वाढ झाली आहे. घरफोड्या, सोनसाखळी चोरी, वाहन चोरी तसेच मोबाईल चोरी अशा घटना सातत्याने सुरू आहेत. धार्मिक सोहळे, गर्दीचे ठिकाण, बसथांबे व एकट्या नागरिकांना हेरून सोनसाखळी हिसकावण्याच्या घटनात आहेत. तर, वाहन चोरी नित्याची झाली आहे. वर्षागणिक ही संख्या वाढत आहे. पोलिसांकडून या चोरट्यांचा माग काढण्यात येत असला तरी या टोळ्यांचा धुमाकूळ थांबत नसल्याचे चित्र आहे.
गुन्हेगारीची आकडेवारी
|गुन्हा
|२०२६
|२०२५
|२०२४
|खून
|४६
|८१
|८९
|खुनाचा प्रयत्न
|५२
|१६२
|१७१
|दुखापत
|६२३
|१५५१
|१५०१
|चैन स्नॅचिंग
|३८
|१२९
|१०३
|बलात्कार
|२११
|४९९
|४९४
|विनयभंग
|३७९
|९१३
|८४१