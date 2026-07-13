सोमवार, 13 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Pushkaraj Chirputkar: विनोदी भूमिकांनंतर पुष्कराज चिरपुटकरचा आध्यात्मिक प्रवास; ‘समर्थ’मधील भूमिकेबद्दल शेअर केला अनुभव

Updated On: Jul 13, 2026 | 12:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

Pushkaraj Chirputkar: 'समर्थ' चित्रपटातून अभिनेता पुष्कराज चिरपुटकर एका वेगळ्या आणि आध्यात्मिक भूमिकेत दिसणार आहे. ही भूमिका आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या सर्वाधिक जवळची असल्याचे त्याने सांगितले.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मराठी चित्रपटसृष्टीत वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता पुष्कराज चिरपुटकर आता आणखी एका वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ आणि ‘तिघी’ या चित्रपटांनंतर आता तो ‘समर्थ’ या आगामी चित्रपटात झळकणार असून, या चित्रपटातील त्याचा लूक आणि भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

‘समर्थ’चे पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानंतर समर्थ रामदास स्वामींच्या तेजस्वी प्रतिमेसमोर उभा असलेला पुष्कराजचा साधा, सात्त्विक आणि विचारमग्न लूक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. या भूमिकेचा समर्थांच्या विचारांशी नेमका काय संबंध आहे, याबाबतची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.

या भूमिकेविषयी बोलताना पुष्कराज म्हणाला, “माझ्या कारकिर्दीत अनेक भूमिका साकारल्या, पण ‘समर्थ’मधील भूमिका माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. ती माझ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या खूप जवळची आहे. समर्थ रामदास स्वामींचे विचार आणि त्यांची जीवनशैली यांचा माझ्यावर वैयक्तिक प्रभाव आहे. त्यामुळे या भूमिकेसाठी अभिनय करण्यापेक्षा ती मनापासून जगण्याचा प्रयत्न केला. हा माझ्यासाठी केवळ अभिनय नव्हता, तर एक आत्मिक अनुभव होता.”

तो पुढे म्हणाला, “‘समर्थ’ हा केवळ मनोरंजन करणारा चित्रपट नाही. हा प्रत्येकाला विचार करायला भाग पाडणारा आणि सकारात्मक संदेश देणारा प्रवास आहे. या चित्रपटातून प्रेक्षकांना माझी एक पूर्णपणे वेगळी बाजू पाहायला मिळेल.”

Prajakta Gaikwad : शूटिंगमधून वेळ काढत प्राजक्ता गायकवाडची पंढरीवारी; अभिनेत्रीच्या साधेपणाचं होतंय कौतुक, शेअर केलं सुंदर फोटो

थर्मोलाईन मार्केटिंग प्रा. लि. प्रस्तुत आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मीडिया सर्व्हिसेस निर्मित, योगेश फुलफगर दिग्दर्शित ‘समर्थ’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटात पुष्कराज चिरपुटकरसोबत शर्वरी जमेनीस, भूषण प्रधान, ईशा केशकर, दिशा परदेशी, प्रसाद खांडेकर, राजन भिसे, निखिल राऊत, अयान दरेकर, श्रीजय देशपांडे आणि अभिज्ञा माथवड यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

Prajakta Gaikwad : शूटिंगमधून वेळ काढत प्राजक्ता गायकवाडची पंढरीवारी; अभिनेत्रीच्या साधेपणाचं होतंय कौतुक, शेअर केलं सुंदर फोटो

Web Title: After comedy roles pushkaraj chirputkar spiritual journey shares his experience about his different role in samarth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 13, 2026 | 12:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Corona Virus : गायक जान कुमार सानूला Coronaची लागण; हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट
1

Corona Virus : गायक जान कुमार सानूला Coronaची लागण; हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

१५ वर्षांचं नातं अन् एका फोनवर मोडला साखरपुडा; लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याचा १२ वर्षांनी धक्कादायक खुलासा
2

१५ वर्षांचं नातं अन् एका फोनवर मोडला साखरपुडा; लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याचा १२ वर्षांनी धक्कादायक खुलासा

Medha Manjrekar: मेधा मांजरेकरांना कर्करोगाचं निदान; आईसाठी लेक सईची भावनिक पोस्ट, फोटो शेअर करत म्हणाली…
3

Medha Manjrekar: मेधा मांजरेकरांना कर्करोगाचं निदान; आईसाठी लेक सईची भावनिक पोस्ट, फोटो शेअर करत म्हणाली…

Lock Upp 2’मध्ये मिड-वीक डबल एलिमिनेशनचा ट्विस्ट; सूफी मोतीवाला आणि माधुरी ग्रोवर होणार बाहेर?
4

Lock Upp 2’मध्ये मिड-वीक डबल एलिमिनेशनचा ट्विस्ट; सूफी मोतीवाला आणि माधुरी ग्रोवर होणार बाहेर?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pushkaraj Chirputkar: विनोदी भूमिकांनंतर पुष्कराज चिरपुटकरचा आध्यात्मिक प्रवास; ‘समर्थ’मधील भूमिकेबद्दल शेअर केला अनुभव

Pushkaraj Chirputkar: विनोदी भूमिकांनंतर पुष्कराज चिरपुटकरचा आध्यात्मिक प्रवास; ‘समर्थ’मधील भूमिकेबद्दल शेअर केला अनुभव

Jul 13, 2026 | 12:56 PM
Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेला मोठा धक्का; ई-केवायसीनंतर 92 लाख लाभार्थी वगळले, 38% घट

Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहीण योजनेला मोठा धक्का; ई-केवायसीनंतर 92 लाख लाभार्थी वगळले, 38% घट

Jul 13, 2026 | 12:37 PM
काय आहे Thumpn स्टार्टअप? Arijit Singh पासून Badshah पर्यंत मोठ्या सिंगर्सनी लावलेत पैसे; काय होणार फायदा?

काय आहे Thumpn स्टार्टअप? Arijit Singh पासून Badshah पर्यंत मोठ्या सिंगर्सनी लावलेत पैसे; काय होणार फायदा?

Jul 13, 2026 | 12:35 PM
Don Baba Farzan : बाबा फर्जनच्या फार्महाऊसची पुन्हा झाडाझडती; मुद्देमालावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

Don Baba Farzan : बाबा फर्जनच्या फार्महाऊसची पुन्हा झाडाझडती; मुद्देमालावर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त

Jul 13, 2026 | 12:30 PM
International Rock Day : जाणून घ्या पृथ्वीचा इतिहास सांगणाऱ्या आणि मानवी विकासाचा पाया रचणाऱ्या खडकांची रंजक कहाणी

International Rock Day : जाणून घ्या पृथ्वीचा इतिहास सांगणाऱ्या आणि मानवी विकासाचा पाया रचणाऱ्या खडकांची रंजक कहाणी

Jul 13, 2026 | 12:15 PM
Ram Mandir latest news: राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

Ram Mandir latest news: राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

Jul 13, 2026 | 12:14 PM
दीपिका पदुकोणबाबतच्या वक्तव्यावर मुझम्मिल इब्राहिमचं स्पष्टीकरण; म्हणाला, ‘माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला’

दीपिका पदुकोणबाबतच्या वक्तव्यावर मुझम्मिल इब्राहिमचं स्पष्टीकरण; म्हणाला, ‘माझ्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावला’

Jul 13, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा