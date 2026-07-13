Pushkaraj Chirputkar: विनोदी भूमिकांनंतर पुष्कराज चिरपुटकरचा आध्यात्मिक प्रवास; ‘समर्थ’मधील भूमिकेबद्दल शेअर केला अनुभव

मराठी चित्रपटसृष्टीत वैविध्यपूर्ण भूमिका साकारून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणारा अभिनेता पुष्कराज चिरपुटकर आता आणखी एका वेगळ्या भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. ‘क्रांतिज्योती विद्यालय – मराठी माध्यम’ आणि ‘तिघी’ या चित्रपटांनंतर आता तो ‘समर्थ’ या आगामी चित्रपटात झळकणार असून, या चित्रपटातील त्याचा लूक आणि भूमिका सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
‘समर्थ’चे पोस्टर प्रदर्शित झाल्यानंतर समर्थ रामदास स्वामींच्या तेजस्वी प्रतिमेसमोर उभा असलेला पुष्कराजचा साधा, सात्त्विक आणि विचारमग्न लूक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. या भूमिकेचा समर्थांच्या विचारांशी नेमका काय संबंध आहे, याबाबतची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे.
या भूमिकेविषयी बोलताना पुष्कराज म्हणाला, “माझ्या कारकिर्दीत अनेक भूमिका साकारल्या, पण ‘समर्थ’मधील भूमिका माझ्यासाठी अत्यंत खास आहे. ती माझ्या व्यक्तिमत्त्वाच्या खूप जवळची आहे. समर्थ रामदास स्वामींचे विचार आणि त्यांची जीवनशैली यांचा माझ्यावर वैयक्तिक प्रभाव आहे. त्यामुळे या भूमिकेसाठी अभिनय करण्यापेक्षा ती मनापासून जगण्याचा प्रयत्न केला. हा माझ्यासाठी केवळ अभिनय नव्हता, तर एक आत्मिक अनुभव होता.”
तो पुढे म्हणाला, “‘समर्थ’ हा केवळ मनोरंजन करणारा चित्रपट नाही. हा प्रत्येकाला विचार करायला भाग पाडणारा आणि सकारात्मक संदेश देणारा प्रवास आहे. या चित्रपटातून प्रेक्षकांना माझी एक पूर्णपणे वेगळी बाजू पाहायला मिळेल.”
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थर्मोलाईन मार्केटिंग प्रा. लि. प्रस्तुत आणि ए३ इव्हेंट्स अँड मीडिया सर्व्हिसेस निर्मित, योगेश फुलफगर दिग्दर्शित ‘समर्थ’ हा चित्रपट १४ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटात पुष्कराज चिरपुटकरसोबत शर्वरी जमेनीस, भूषण प्रधान, ईशा केशकर, दिशा परदेशी, प्रसाद खांडेकर, राजन भिसे, निखिल राऊत, अयान दरेकर, श्रीजय देशपांडे आणि अभिज्ञा माथवड यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.
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