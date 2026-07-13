Corona Virus : गायक जान कुमार सानूला Coronaची लागण; हॉस्पिटलमधून व्हिडिओ शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

जान कुमार सानूने स्वतः इन्स्टाग्रामवर रुग्णालयातून एक व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना आपल्या प्रकृतीची माहिती दिली. या व्हिडिओसोबत त्याने, “चीनवरून आलेल्या माझ्या मित्राला, कोविडला सलाम,” अशी विनोदी शैलीतील कॅप्शन दिली आहे. त्याची ही पोस्ट समोर आल्यानंतर चाहते त्याच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत असून, कमेंट्सद्वारे शुभेच्छाही देत आहेत.
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जान कुमार सानू हा प्रसिद्ध गायक कुमार सानू आणि त्यांची पहिली पत्नी रीटा भट्टाचार्य यांचा मुलगा आहे. यापूर्वी तो ‘बिग बॉस’ या रिअॅलिटी शोमुळेही चर्चेत आला होता. जेव्हा जान कुमार सानू बिग बॉसमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाला होता, तेव्हा त्याने आपल्या वडिलांबद्दल अनेक खुलासे केले. त्याने असेही म्हटले की त्याच्या वडिलांनी त्याच्यासाठी किंवा त्याच्या आईसाठी कधीच काही केले नाही. एका मुलाखतीत त्याने असा दावा केला की, तो कुमार सानूचा मुलगा असल्यामुळे इंडस्ट्रीतील अनेक लोकांनी त्याला काम देण्यास नकार दिला. त्याने त्याचे वडील कुमार सानू यांच्यावर, त्याची आई गरोदर असताना तिला घटस्फोट दिल्याचा आरोपही केला. त्याने असेही म्हटले की त्याचे वडील आता त्याच्या आयुष्याचा भाग राहिलेले नाहीत.
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सध्या मात्र जान कुमार सानूच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी, अशी प्रार्थना त्याचे चाहते करत असून, त्याच्या हेल्थ अपडेटकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.