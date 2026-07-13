International Rock Day : जाणून घ्या पृथ्वीचा इतिहास सांगणाऱ्या आणि मानवी विकासाचा पाया रचणाऱ्या खडकांची रंजक कहाणी

आपण ज्या पृथ्वीवर राहतो, तिच्या अस्तित्वाचा आणि सौंदर्याचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग म्हणजे ‘खडक’. वरवर पाहता केवळ कडक किंवा निर्जीव वाटणारे हे खडक प्रत्यक्षात आपल्या अवतीभवतीच्या निसर्गाचा आणि मानवी संस्कृतीच्या विकासाचा मुख्य आधारस्तंभ आहेत. खडकांच्या याच अथांग महत्त्वाची आणि त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांची सर्वांना जाणीव करून देण्यासाठी दरवर्षी १३ जुलै रोजी जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय खडक दिन’ (International Rock Day) अतिशय उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला पृथ्वीच्या उदरात दडलेल्या या अद्भुत खजिन्याची कदर करण्याची आणि निसर्गाशी नाते अधिक घट्ट करण्याची आठवण करून देतो.
खडक हे केवळ पर्वत, डोंगर किंवा जमिनीचे सौंदर्य वाढवणारे घटक नाहीत, तर मानवी जीवनाला गती देणारे ते ऊर्जास्त्रोत आहेत. आदिमानवाच्या काळापासून ते आजच्या आधुनिक युगापर्यंत, मानवाच्या प्रत्येक प्रगतीत खडकांचा वाटा मोलाचा राहिला आहे. सुरुवातीच्या काळात मानवाने खडकांपासून हत्यारे बनवली, त्यानंतर घरे बांधली आणि आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगातही आपल्याला लागणारी बहुतांश खनिजे आणि धातू या खडकांच्या माध्यमातूनच मिळतात. म्हणूनच, खडकांशिवाय आधुनिक मानवी जीवनाची कल्पना करणे निव्वळ अशक्य आहे.
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भूगर्भाच्या दृष्टीने विचार केला तर खडक हे पृथ्वीच्या इतिहासाचे जिवंत पुस्तक आहेत. लाखो-करोडो वर्षांपूर्वी पृथ्वी कशी होती, तिच्यावर कोणते बदल झाले, हवामान कसे होते आणि जीवांची निर्मिती कशी झाली, या सर्व गूढ गोष्टींचा उलगडा भूगर्भशास्त्रज्ञ (Geologists) खडकांचा अभ्यास करून करतात. खडकांचे वेगवेगळे थर, त्यांचे रंग आणि त्यामध्ये आढळणारे जीवाश्म (Fossils) आपल्याला पृथ्वीच्या निर्मितीपासूनची रोमांचक कहाणी सांगतात. त्यामुळे खडक हे केवळ भूगोलाचा भाग नसून ते आपल्या भूतकाळाचा आरसा आहेत.
आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीचा आणि विकासाचा विचार केला तर आपल्याला लागणारे बांधकाम साहित्य जसे की दगड, वाळू, सिमेंट, तसेच लोखंड, तांबे, सोने यांसारखे महत्त्वाचे धातू खडकांमधूनच मिळतात. आपल्या उत्क्रांतीसाठी आणि औद्योगिक क्रांतीसाठी हे घटक अत्यंत आवश्यक ठरले आहेत. मात्र, जसजशी मानवाची लोकसंख्या आणि गरजा वाढत आहेत, तसतसे या नैसर्गिक संसाधनांचे अतिप्रमाणात उत्खनन होत आहे. जर आपण या खजिन्याचा अनिर्बंध वापर असाच सुरू ठेवला, तर भविष्यात निसर्गाचा समतोल बिघडण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.
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याच धोक्याची जाणीव करून देण्यासाठी आणि भावी पिढीमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय खडक दिनाचे औचित्य साधून विविध शाळा, महाविद्यालये आणि पर्यावरण संस्थांमध्ये प्रदर्शने, चर्चासत्रे आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. या उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलांना आणि तरुणांना खडकांचे प्रकार, त्यांचे महत्त्व आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणाची गरज अगदी सोप्या भाषेत पटवून दिली जाते. निसर्गाकडून घेताना त्याचे संतुलन राखणे किती गरजेचे आहे, हा मौल्यवान धडा या दिवशी दिला जातो. शेवटी, हा दिवस आपल्याला हेच सांगतो की पृथ्वीने दिलेला हा खडकांचा वारसा आपण जपला पाहिजे, तरच आपले भविष्य सुरक्षित राहील.