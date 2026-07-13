Ram Mandir latest news: राम मंदिर देणगी अपहार प्रकरण; सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

Ram Mandir Donation Supreme Court Hearing: अयोध्येतील राम मंदिरात झालेल्या देणग्यांच्या कथित अपहाराची स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज (सोमवार, १३ जुलै) सुनावणी घेणार आहे. या याचिका भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी होणार असल्याची माहिती आहे.
या खंडपीठातील इतर सदस्यांमध्ये न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची आणि व्ही. मोहन यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, अयोध्या पोलिसांनी या प्रकरणातील तीन मुख्य आरोपींपैकी एक असलेल्या अनुकूल मिश्रा यांची कोठडीत चौकशी सुरू केली आहे. विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक तपासात अयोध्येतील राम मंदिराच्या मतमोजणी कक्षात सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
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राम मंदिरातील दान चोरी प्रकरणातील एसआयटी तपासातून काही मोठे खुलासे समोर आले आहेत. कर्मचाऱ्यांनी रोख रकमेची बंडले त्यांच्या कपड्यांमध्ये, खिशात, बुटांमध्ये आणि इतर वैयक्तिक वस्तूंमध्ये लपवली होती. २७ एप्रिल ते ५ जून दरम्यान रेकॉर्ड झालेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये रोख रक्कम मोजणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सुमारे ७० संशयास्पद घटना कैद झाल्या आहेत. यात रोख रकमेची बंडले लपवणाऱ्या कर्मचारीहीदेखील आढळून आले आहेत. याशिवाय सुरक्षा नियमांमधील त्रुटींही आढळून आल्या आहेत.
वकील अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव: ट्रस्टच्या अनियमिततेची सीबीआयच्या नेतृत्वाखालील, बहु-शाखीय एसआयटी चौकशी, नोंदींचे जतन आणि ट्रस्टच्या अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका (PIL). ही सर्वात हाय-प्रोफाइल याचिका आहे. याचिकेत तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने सुट्ट्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
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आरजेडी खासदार सुधाकर सिंह: ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिट, २०२० पासून आजपर्यंतच्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सादर करणे, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी आणि निधीच्या वापरावर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका.
वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी: फॉरेन्सिक ऑडिट, पुरावे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि नोंदी जतन करणे, तसेच पारदर्शकता आणि तपासासाठी एक चौकट स्थापित करण्याची मागणी करणारी याचिका.
एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालाच्या आधारे, अयोध्येतील राम मंदिरातून प्रसादाच्या कथित चोरीप्रकरणी ८ जणांना अटक करण्यात आली आहे. मतमोजणीच्या जागेच्या प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही सुरक्षा तपासणी होत नव्हती आणि कर्मचाऱ्यांनी आत-बाहेर नेलेल्या वैयक्तिक सामानावर योग्य प्रकारे लक्ष ठेवले जात नव्हते. या सुरक्षा त्रुटीमुळे आरोपींना प्रोत्साहन मिळाले.