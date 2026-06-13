Badlapur Murder Case: ड्रायव्हर काकाने आईला मारलं… चिमुकल्याच्या एका वाक्याने उलगडलं दुहेरी मृत्यूचं रहस्य

Tasgaon Gutkha Seizure: प्रतिबंधित गुटखा वाहतुकीवर पोलिसांचा घाव; ११.८४ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
काय घडलं नेमकं?
या घटनेतील मृत महिलेचा नाव मनीषा भोसले आहे. त्यांचे पती घाटकोपर परिसरात चहा विक्रीचा व्यवसाय करतात. सुमारे चार महिन्यांपूर्वी मनीषा भोसले यांनी बदलापूरहून घाटकोपरला जाण्यासाठी ओला कॅब बुक केली होती. या प्रवासादरम्यान त्यांची ओळख ओला चालक ज्योतिबा शिंदे याच्याशी झाली. या ओळखीचे रूपांतर पुढे मैत्रीत झाले. मात्र हीच मैत्री पुढे एक भीषण हत्याकांडात झाली. गेल्या दहा दिवसांपासून या मनीषा आणि ज्योतिबा यांच्या दोघात वेगवेगळ्या कारणावरून सातत्याने वाद होत होते. ज्योतिबा हा मनीषाला सतत फोन करण्याचा प्रयत्न करत होता. मनीषा यांचा फोन वारंवार व्यस्त येत असल्याने ज्योतिबाच्या मनात संशय आला. माझ्याशिवाय तू इतर कोणाशी फोनवर बोलतेस, असा फोनवर जाब विचारला आणि वाद घालण्यास सुरुवात केली.
तब्बल ४८ वार
ज्योतिबा हा थेट घाटकोपरहून थेट बदलापूरला पोहोचला. बदलापूर पूर्वेतील जीवेलीगाव परिसरात मनीषा भोसले यांच्याशी त्याचा पुन्हा वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेला आणि त्याने थे मनीषावर धारधार शास्त्राने तब्बल ४८ वार केले. या भीषण हल्ल्यात मनीषा भोसले यांचा जागीच मृत्यू झाला. हा संपूर्ण थरार मनीषाच्या ३ वर्षांच्या मुलासमोर घडला.
स्वतःवरही ८ वार
यांनतर ज्योतिबाने त्याच धारधार शास्त्राने स्वतःवरही ८ वार केले. स्वतःवर केलेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यात ज्योतिबाचाही मृत्यू झाला. गुरुवारी संध्याकाळी या दोघांचे रक्ताळलेले मृतदेह जीवेलीगाव परिसरातील रस्त्यावर आदळून आले. स्थानिकांनी याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेतले आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवले.
चिमुकल्याने दिली महत्वाची माहिती
पोलिसांनी मनीषाच्या ३ वर्षांच्या लहान मुलाची चौकशी केली असता त्याने महत्वाची माहिती दिली. त्याने सांगितले की “ड्रायव्हर काकाने आईला मारले आहे” या महत्वाच्या माहितीवरून या दुहेरी मृत्यू प्रकरणामागचे धक्कादायक सत्य समोर आले. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून या घटनेने बदलापूर हादरले आहे.
Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न
Ans: मृत महिलेचे नाव मनीषा भोसले असे होते.
Ans: फोन सतत व्यस्त येत असल्याच्या संशयातून हा वाद झाला होता.
Ans: मनीषा भोसले यांचा 3 वर्षांचा मुलगा महत्त्वाचा साक्षीदार ठरला.