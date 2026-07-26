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Akola Crime: रक्षकच ठरला भक्षक! लग्नाचे आमिष अन्… पोलिस कर्मचाऱ्याच्या अत्याचाराला कंटाळून अल्पवयीन मुलीची आत्महत्या

Updated On: Jul 26, 2026 | 11:47 AM IST
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सारांश

अकोल्यातील बाळापूर येथे भाड्याने राहणाऱ्या एका पोलिस कर्मचाऱ्यावर अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचे आमिष दाखवत वारंवार अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या मानसिक त्रासातून पीडितेने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. आरोपी अद्याप फरार असून त्याच्या अटकेसह निष्पक्ष तपासाची मागणी जोर धरत आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पोलिस कर्मचाऱ्यावर अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचे आमिष दाखवत अत्याचार केल्याचा आरोप.
  • आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर उपचारादरम्यान पीडित मुलीचा मृत्यू.
  • आरोपी अद्याप फरार; POCSO अंतर्गत कारवाई आणि वरिष्ठ पातळीवर तपासाची मागणी.
अकोला: अकोल्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने घरमालकाच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेनंतर पीडित मुलीने गळफास घेत आत्महत्याचा प्रयत्न केला. मुलगी काही दिवस कोमात होती, मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलं आहे. संबंधित पोलीस कर्मचारी सध्या फरार आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याचे नाव पवन वडगावे असं आहे. भाड्याने राहणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्याने घरमालकाच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार केला. लग्नाचे आमिष दाखवत त्याने हे भयंकर कृत्य केले. या घटनेनंतर पीडित मुलीने गळफास घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. गंभीर अवस्थेत तिच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. आरोपी पोलिस कर्मचारी अटक नाहीये. त्यामुळं संबंधित ठाणेदार आणि आरोपी पोलिसाला मदत करणाऱ्या पोलिसांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

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ठिय्या आंदोलन

या मागणीसाठी शेडको समाज बांधव आणि नातेवाईकांचा पोलिस उपविभागीय कार्यलयासमोर ठिय्या आंदोलन चाललं आहे. या प्रकरणात बाळापुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून तो तिथेच कार्यरत होता. त्यामुळे येथील पोलीसांनी पवन वडगावे’ला फरार होण्यास मदत केल्याचा आरोप पीडित मुलीच्या नातेवाईकांनी केला आहे. दुसरीकडे हा तपास स्थानिक पोलिसांकडून वरिष्ठ पातळीवर वर्ग करण्याची मागणी होतीये. मुलगी अल्पवयीन होती तेव्हापासून तिच्यावर आरोपी अत्याचार करत असल्याने त्याच्यावर पॉस्को लावण्याची मागणी होतीये.

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तिचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी अकोला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आलाय. दरम्यान, आरोपी पोलीस कर्मचारी अद्याप फरार असून, त्याच्या तातडीने अटकेची मागणी अधिक तीव्र झाली आहे. आरोपी अद्याप फरार असल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीवर कोणता आरोप आहे?

    Ans: अल्पवयीन मुलीवर लग्नाचे आमिष दाखवत वारंवार अत्याचार केल्याचा.

  • Que: पीडित मुलीचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर उपचारादरम्यान.

  • Que: या प्रकरणात नागरिकांची प्रमुख मागणी काय आहे?

    Ans: आरोपीची तातडीने अटक आणि निष्पक्ष, वरिष्ठ पातळीवर तपास.

Web Title: Akola crime the protector turned predator lured by the promise of marriage minor girl commits suicide driven to the edge by a police employees abuse

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Published On: Jul 26, 2026 | 11:47 AM

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