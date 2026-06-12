Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • A Shocking Incident Has Occurred In Pune Where A Woman Was Hit By A Car

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

Updated On: Jun 12, 2026 | 06:34 PM IST
जाहिरात
सारांश

पूर्वी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना येरवडा परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर...; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पूर्वी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना येरवडा परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

याप्रकरणी वसुधा धनंजय गरड (वय २९, रा. महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, येरवडा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अमीर रशिद शेख (वय ३२), हैदर रशिद शेख (वय ३४, दोघेही रा. कलवड) तसेच अन्वर पठाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना ११ जून रोजी दुपारी सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास शांतिरक्षक सोसायटीच्या गेटसमोर घडली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार वसुधा गरड दुचाकीवरून शांतिरक्षक सोसायटीच्या गेटसमोरून जात होत्या. त्यावेळी आरोपींनी त्यांच्या ताब्यातील कार भरधाव वेगाने चालवत त्यांच्या दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, त्यामध्ये तक्रारदार गंभीर जखमी झाल्या. धडक दिल्यानंतर आरोपींनी तक्रारदारांना धमकावत, “तू माझ्यावर, माझ्या भावावर व माझा मामा अन्वर पठाण यांच्यावर दाखल केलेली केस मागे घे. आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर तुझा काटा काढू,” अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक खेडकर करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : सायबर चोरट्याच्या बँकॉकमधून आवळल्या मुसक्या; पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या सायबर सेलची मोठी कारवाई

वसतिगृहाच्या टेरेसवर झोपलेल्या विद्यार्थ्याचा खून

आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगावजवळील गोनवडी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)च्या मुलांच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्याच्या खुनाची धक्कादायक घटना शुक्रवारी ( दि. ५) पहाटे उघडकीस आली आहे. दरम्यान, या खुनानंतर आरोपीने सोशल मीडियावर ‘वन मॅन शो कसा ठोकला’ अशा आशयाचे स्टेटस बनवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून घोडेगाव पोलिसांनी एका विद्यार्थ्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.

हे सुद्धा वाचा : प्रणित मोरेसह ‘त्या’ दोघांवर मोठी कारवाई, सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

Web Title: A shocking incident has occurred in pune where a woman was hit by a car

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सायबर चोरट्याच्या बँकॉकमधून आवळल्या मुसक्या; पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या सायबर सेलची मोठी कारवाई
1

सायबर चोरट्याच्या बँकॉकमधून आवळल्या मुसक्या; पिंपरी-चिंचवड पोलिसांच्या सायबर सेलची मोठी कारवाई

आयटी इंजिनिअरने संपवलं जीवन, धक्कादायक कारणही समोर; चिठ्ठीत कंपनीतील महिलांचे नाव
2

आयटी इंजिनिअरने संपवलं जीवन, धक्कादायक कारणही समोर; चिठ्ठीत कंपनीतील महिलांचे नाव

Marriage Fraud: लग्नवेड्या भामट्याचा पर्दाफाश! ४ नावे, २५ पेक्षा अधिक महिला आणि कोट्यवधींची फसवणूक; आरोपीला अटक
3

Marriage Fraud: लग्नवेड्या भामट्याचा पर्दाफाश! ४ नावे, २५ पेक्षा अधिक महिला आणि कोट्यवधींची फसवणूक; आरोपीला अटक

सांगलीत पुन्हा गुंडाराज ! हमाल पंचायतच्या नेत्याला संपवण्याचा कट; सापडले नाहीत म्हणून थेट नातवावर गोळीबार
4

सांगलीत पुन्हा गुंडाराज ! हमाल पंचायतच्या नेत्याला संपवण्याचा कट; सापडले नाहीत म्हणून थेट नातवावर गोळीबार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

Jun 12, 2026 | 06:33 PM
IND vs AFG: शुभमन गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध फक्त ‘इतक्या’ धावांची गरज

IND vs AFG: शुभमन गिलसमोर इतिहास रचण्याची संधी! अफगाणिस्तानविरुद्ध फक्त ‘इतक्या’ धावांची गरज

Jun 12, 2026 | 06:27 PM
Tryfacta IPO: GIFT City मध्ये IPO दाखल; भारतात लिस्ट होणारी पहिली अमेरिकन मुख्यालय असलेली कंपनी ठरणार?

Tryfacta IPO: GIFT City मध्ये IPO दाखल; भारतात लिस्ट होणारी पहिली अमेरिकन मुख्यालय असलेली कंपनी ठरणार?

Jun 12, 2026 | 06:25 PM
Crime News : प्रणित मोरेसह ‘त्या’ दोघांवर मोठी कारवाई, सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

Crime News : प्रणित मोरेसह ‘त्या’ दोघांवर मोठी कारवाई, सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

Jun 12, 2026 | 06:24 PM
Bhagubai OTT Release: वाद निर्माण करणारी की नाती जोडणारी? ‘भागुबाई’ची खरी गोष्ट पहा ‘अल्ट्रा झकास’वर

Bhagubai OTT Release: वाद निर्माण करणारी की नाती जोडणारी? ‘भागुबाई’ची खरी गोष्ट पहा ‘अल्ट्रा झकास’वर

Jun 12, 2026 | 05:56 PM
तंबाखूचे धोके माहिती तरीही 10 पैकी 9 जण करतात सेवन, सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर

तंबाखूचे धोके माहिती तरीही 10 पैकी 9 जण करतात सेवन, सर्वेक्षणातून धक्कादायक वास्तव समोर

Jun 12, 2026 | 05:50 PM
Kundli: कुंडलीतील 6 दोष आर्थिक घडी आणि करिअर आणू शकतात संपुष्टात, सोप्या उपायांचा करा अवलंब

Kundli: कुंडलीतील 6 दोष आर्थिक घडी आणि करिअर आणू शकतात संपुष्टात, सोप्या उपायांचा करा अवलंब

Jun 12, 2026 | 05:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा