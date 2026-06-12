Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली असून, दररोज खून, खुनाचा प्रयत्न यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पूर्वी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना येरवडा परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी वसुधा धनंजय गरड (वय २९, रा. महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, येरवडा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अमीर रशिद शेख (वय ३२), हैदर रशिद शेख (वय ३४, दोघेही रा. कलवड) तसेच अन्वर पठाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना ११ जून रोजी दुपारी सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास शांतिरक्षक सोसायटीच्या गेटसमोर घडली आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार वसुधा गरड दुचाकीवरून शांतिरक्षक सोसायटीच्या गेटसमोरून जात होत्या. त्यावेळी आरोपींनी त्यांच्या ताब्यातील कार भरधाव वेगाने चालवत त्यांच्या दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की, त्यामध्ये तक्रारदार गंभीर जखमी झाल्या. धडक दिल्यानंतर आरोपींनी तक्रारदारांना धमकावत, “तू माझ्यावर, माझ्या भावावर व माझा मामा अन्वर पठाण यांच्यावर दाखल केलेली केस मागे घे. आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर तुझा काटा काढू,” अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक खेडकर करत आहेत.
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वसतिगृहाच्या टेरेसवर झोपलेल्या विद्यार्थ्याचा खून
आंबेगाव तालुक्यातील घोडेगावजवळील गोनवडी येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय)च्या मुलांच्या वसतिगृहात विद्यार्थ्याच्या खुनाची धक्कादायक घटना शुक्रवारी ( दि. ५) पहाटे उघडकीस आली आहे. दरम्यान, या खुनानंतर आरोपीने सोशल मीडियावर ‘वन मॅन शो कसा ठोकला’ अशा आशयाचे स्टेटस बनवून दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून घोडेगाव पोलिसांनी एका विद्यार्थ्याविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली आहे.
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