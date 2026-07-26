Hyderabad Crime: संतापजनक! 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच काका आणि दोन सावत्र भावांनी केला अत्याचार

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काय घडलं नेमकं?
काही वर्षांपूर्वी पीडित मुलीच्या आई-वडिलांनी आत्महत्येसारखे अत्यंत टोकाचे पाऊल उचलले होते. तेव्हापासून पीडिता तिच्या आजीसोबत राहत होती आणि स्थानिक हायस्कुलमध्ये शिक्षण घेत होती. तीला जेव्हा जेव्हा शाळेला सुट्ट्या असायचे तेव्हा तिचा ३० वर्षांचा काका आणि २१ व १९ वर्षांचे दोन सावत्र भाऊ वेगवेगळ्या प्रसंगी तिच्यावर अत्याचार करत होते. याची माहिती पीडित मुलीने शिक्षिकेला दिली. मुलीला सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तत्काळ ‘भरोसा केंद्रात’ हलवण्यात आले, जिथे तिचा जबाब नोंदवून पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवण्यात आले.
आरोपी अटकेत
पोलिसांनी मुलीच्या तक्रारीनंतर आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. आरोपींना जशीच ही बाब समजली तिन्ही आरोपींनी पळ काढला. मात्र पोलिसांनी आरोपींना शोधत तीनही आरोपींना अटक केली. एका २१ वर्षीय सावत्र भावाला तेलंगणातील वनापार्थी येथून ताब्यात घेतले. तर 30 वर्षीय काका आणि 19 वर्षीय दुसऱ्या सावत्र भावाला शनिवारी (25 जुलै) सकाळी महाराष्ट्रातील लातूर येथून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी या तिघांविरुद्ध पोक्सो कायदा (POCSO Act) आणि भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 65(1) (16 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी तिन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर करत न्यायिक कोठडीत रवानगी कोठडीत रवानगी केली जाईल. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात आहे.
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Ans: पीडित मुलीचा सख्खा काका आणि दोन सावत्र भाऊ.
Ans: पीडित मुलीने शाळेतील शिक्षिकेला अत्याचाराची माहिती दिल्यानंतर.
Ans: तिन्ही आरोपींना अटक करून POCSO आणि BNS अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.