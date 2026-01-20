Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Bangalore News An Objectionable Video Of Dgp Ramachandra Rao Has Gone Viral He Claims The Video Is Morphed

Banglore News: DGP रामचंद्र राव यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल, व्हिडिओ मॉर्फ असल्याचा केला दावा; राजकारणात मोठी खळबळ

बेंगलोर गोल्ड स्मगलिंग प्रकरणातील आरोपी रान्या रावचे वडील DGP रामचंद्र राव यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दखल घेतली असून राव यांनी व्हिडिओ मॉर्फ असल्याचा दावा केला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 11:25 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • गोल्ड स्मगलिंग आरोपी रान्या रावचे वडील DGP रामचंद्र राव यांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल
  • व्हिडिओत सरकारी कार्यालयात गणवेशात महिलेसोबत आक्षेपार्ह कृत्याचे दृश्य
  • व्हिडिओ मॉर्फ असल्याचा राव यांचा दावा; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांकडून चौकशीचे संकेत
बंगलोर: बंगलोरमधून वर्दीची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवणारा प्रकार समोर आला आहे. एका वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याचा त्याच्याच कार्यालयातील एक खाजगी व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या घटनेने संपूर्ण देशाच्या पोलीस दलात मोठी खळबळ उडाली आहे. बंगलोरमधील डीजीपी रामचंद्र राव (DGP Ramchandra Rao) यांचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. याप्रकरणाची दखल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी घेतली आहे. याप्रकरणी डीजीपी रामचंद्र राव यांनी स्पष्टीकरण देखील दिल आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सराईतांकडून गोळीबाराचा थरार; पहाटेच्या सुमारास टोळक्याचा राडा

व्हिडिओत काय?

डीजीपी रामचंद्र राव (DGP Ramchandra Rao) हे सरकारी ऑफिसामध्ये आणि गणवेशात असल्याचे दिसून येत आहे. यामधील महिलेला मिठी मारत असताना आणि तिचे चुंबन घेत असतांना ते दिसत आहे. हा व्हिडीओ गुप्तपणे रेकॉर्ड करण्यात आला असल्याचे बोलले जात आहे. हा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणाची पाळेमुळे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचली आहेत.

डीजीपी राव यांनी दिले स्पष्टीकरण

डीजीपी रामचंद्र राव यांनी याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिले आहे. “हा व्हिडीओ मॉर्फ केलेला आहे. माझी बदनामी करण्यासाठी कुणीतरी मुद्दाम हे घडवून आणले आहे. काही लोक मला जाणून-बुजून त्रास देत आहेत.” असा दावा त्यांनी केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या प्रसंगी महिला त्यांच्या कार्यालयात वेगवेगळे कपडे घालून येत असत.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री संतापले

या प्रकरणामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या संतापले आहेत. या प्रकरणाची त्यांनी सविस्तर माहिती घेतली असून राव यांना निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान, प्रशासनाकडून या व्हिडिओची सत्यता तपासली जात आहे. मात्र या सर्व प्रकारामुळे पोलिसांच्या नैतिकतेविषयी प्रश्न विचारले जात आहेत.

मुलीच्या गोल्ड स्मगलिंग प्रकरणामुळे चर्चेत

रामचंद्र राव (DGP Ramchandra Rao) यांचं नाव पहिल्यांदाच वादात सापडलेल नाही. यापूर्वी त्यांची मुलगी आणि दाक्षिणात्य अभिनेत्री रान्या राव (Ranya rao) हिला विमानतळावर सोन्याची तस्करी करताना पकडण्यात आले होते. मार्च 2025 मध्ये या प्रकरणामुळे रामचंद्र राव यांना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले होते. रान्याने आपल्या वडिलांच्या पदाचा गैरवापर करून तस्करीचे नेटवर्क तयार केल्याचा आरोप तपासात करण्यात आला होता. आता आक्षेपार्ह व्हिडीओ वायरल झाल्याने रामचंद्र राव यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: व्हायरल व्हिडिओत नेमकं काय दिसतं?

    Ans: व्हिडिओत DGP रामचंद्र राव सरकारी कार्यालयात गणवेशात एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे.

  • Que: रामचंद्र राव यांनी काय स्पष्टीकरण दिलं आहे?

    Ans: राव यांनी हा व्हिडिओ मॉर्फ केलेला असून बदनामीसाठी मुद्दाम पसरवण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

  • Que: सरकारकडून काय कारवाई होऊ शकते?

    Ans: मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून व्हिडिओची सत्यता तपासल्यानंतर कडक कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Bangalore news an objectionable video of dgp ramachandra rao has gone viral he claims the video is morphed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 08:42 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट
1

Tamilnadu Crime: LIC इमारतीतील आग अपघात नव्हता! महिला मॅनेजरचा खून; सहकाऱ्यानेच रचला भयानक कट

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
2

Nashik Crime: वडिलांच्या निधनानंतर १५ दिवसांतच २१ वर्षीय मुलाने विहिरीत उडी मारून संपवलं जीवन; कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…
3

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सावकारी जाचाने व्यापाऱ्याची आत्महत्या; 42 सेकंदांचा व्हिडिओ व्हायरल, मी आता थकलोय…

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू
4

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Mumbai Crime: मुंबई पोलिसांकडून सायबर गुन्ह्यांमध्ये ५ टक्के घट; तीन वर्षांनंतर मिळाला दिलासा

Jan 21, 2026 | 12:13 PM
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील निर्णय लांबणीवर; ‘या’ दिवशी पुन्हा सुनावणी

Jan 21, 2026 | 12:11 PM
‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

‘जगा आणि जगू द्या’, अखेर ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीने सोडले मौन! २० वर्षांनी मोठ्या रणवीरसोबत रोमान्स करण्यावर सारा अर्जुनचे सडेतोड उत्तर

Jan 21, 2026 | 12:09 PM
IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

IND vs NZ 1st T20I: नागपूरच्या मैदानात Pitch दाखवणार कमाल? 4-6 चा पडणार पाऊस की बॉलर्स दाखवणार जलवा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 12:07 PM
जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

जिम नाही, डायट नाही! फक्त 30 मिनिटे डान्स करा आणि झपाट्याने वजन कमी करा; आजारांनाही ठेवेल दूर

Jan 21, 2026 | 12:00 PM
Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Bangladesh Election : पितृसत्तेचा नंगा नाच! स्त्रियांचं मत हवं, पण नेतृत्व नको; बांगलादेश निवडणुकीत महिलांना ‘बाहेरचा रस्ता’

Jan 21, 2026 | 11:58 AM
‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

‘Mr President, F*** Off…’ युरोपियन संसदेत हाय व्होल्टेज ड्रामा! डॅनिश खासदाराने Trumpची काढली खरडपट्टी; पहा VIDEO

Jan 21, 2026 | 11:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM