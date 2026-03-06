शाहरुख खानच्या ‘king ’ चित्रपटात स्टार्सची फौज! अभिनेत्याच्या विधानाने चर्चेला उधाण

शाहरुख खानच्या आगामी “किंग” चित्रपटासाठी प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते सौरभ शुक्ला यांनी चित्रपटाच्या भव्य व्याप्तीबद्दल माहिती देऊन चाहत्यांना उत्साहात आणले आहे. सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित हा अॅक्शन-ड्रामा बॉलीवूडमधील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. सौरभच्या मते, यात अनेक इंडस्ट्री स्टार्स दिसतील.
हिंदी रशशी झालेल्या संभाषणात, सौरभ शुक्ला यांनी किंग चित्रपटाच्या स्टारकास्टबद्दल एक महत्त्वाचा खुलासा केला. त्यांनी स्पष्ट केले की या चित्रपटात अनुभवी कलाकारांसह मोठी कलाकारांची फौज पाहायला मिळणार आहे. विनोदी पण गंभीर स्वरात, सौरभ म्हणाले, “किंगमध्ये फक्त मी नाही, चित्रपट उद्योगातील जवळजवळ ७०% कलाकार आहेत. या चित्रपटात तुम्हाला प्रत्येक मोठे नाव दिसेल.”
सौरभ शुक्लाच्या या विधानामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की ‘किंग’ हा चित्रपट केवळ शाहरुख खानचा चित्रपट नसून संपूर्ण बॉलिवूड इंडस्ट्रीचा एक भव्य संगम असेल, जो या वर्षाच्या अखेरीस थिएटरमध्ये धुमाकूळ घालण्यास सज्ज आहे.
शाहरुख खानचा “किंग” हा या वर्षीचा सर्वात मोठा चित्रपट आहे. अहवालांनुसार यात फक्त शाहरुख खानच नाही तर अनेक स्टार्स दिसणार आहेत. चित्रपटाच्या स्टारकास्टमध्ये शाहरुखची मुलगी सुहाना खान, दीपिका पदुकोण, राणी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अर्शद वारसी, जॅकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत आणि राघव जुयाल यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या नावांच्या एकत्र येण्यामुळे हा चित्रपट बॉलिवूडमधील सर्वात पॉवर-पॅक्ड चित्रपटांपैकी एक बनतो.
चित्रपटाच्या सेटवरील त्यांचे अनुभव सांगताना सौरभ शुक्ला यांनी शाहरुख खानचे कौतुक केले. त्यांनी सांगितले की शाहरुखचा करिष्मा आणि व्यक्तिमत्व खरोखरच अद्भुत आहे. त्यांनी असेही संकेत दिले की चित्रपटातील त्यांची स्वतःची भूमिका प्रेक्षकांसाठी खूप संस्मरणीय ठरेल.
चित्रपटाची रिलीज डेट
शाहरुख खानचा “किंग” हा एक हाय-ऑक्टेन अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट असणार आहे, ज्यामध्ये शाहरुख खान पूर्णपणे नवीन आणि मजबूत अवतारात दिसणार आहे. सिद्धार्थ आनंद दिग्दर्शित हा चित्रपट २४ डिसेंबर २०२६ रोजी ख्रिसमसच्या निमित्ताने प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट सुहाना खानसाठी देखील खूप खास आहे, कारण “द आर्चीज” नंतर हा तिचा मोठ्या पडद्यावरचा पहिलाच थिएटर रिलीज असेल.