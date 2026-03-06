Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
मोबाइल ॲपवरून कळणार कर्करोगाचा धोका; टाटा रुग्णालय विकसित करतंय खास मोबाइल ॲप

कर्करोगाच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी एक नवे डिजिटल साधन विकसित करण्याची तयारी सुरू केली आहे. याच्या मदतीने लोकांना स्वतःच्या आरोग्याविषयी प्राथमिक माहिती मिळू शकणार आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 12:07 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • नव्या डिजिटल साधनाच्या मदतीने व्यक्तीला कर्करोगाचा संभाव्य धोका समजण्यास मदत होणार आहे.
  • काही वैयक्तिक आणि जीवनशैलीशी संबंधित माहितीच्या आधारे जोखीम अंदाजे ठरवली जाणार आहे.
  • यामुळे जास्त जोखमीच्या गटातील लोकांची वेळेत तपासणी करणे अधिक सोपे होणार आहे.
कर्करोगाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे संपूर्ण लोकसंख्येची तपासणी करणे भारतासारख्या देशात व्यवहार्य नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्या व्यक्तींना कर्करोगाचा धोका अधिक आहे हे आधीच ओळखता आले, तर वेळेत तपासणी व उपचार शक्य होऊ शकतात, याच उद्देशाने टाटा रुग्णालयाकडून एक नवे मोबाइल ॲप विकसित केले जात असून त्याच्या माध्यमातून व्यक्तीला ब्रेस्ट कर्करोगाचा धोका सरासरीपेक्षा किती अधिक किंवा कमी आहे याचे प्राथमिक आकलन मिळणार आहे.

यामुळे जास्त जोखमीच्या गटातील महिलांची लवकर सक्रीनिंग करून कर्करोगावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. टाटा रुग्णालयातील ‘सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी’ चे संचालक डॉ. राजेश दीक्षित यांनी सांगितले की, भारतात मर्यादित संसाधनांमुळे सर्वांची कर्करोग तपासणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे ज्या व्यक्तींना धोका अधिक आहे, अशांची आधी ओळख करणे आवश्यक ठरते.

धोका कसा ठरवणार

प्रस्तावित ॲपमध्ये सांख्यिकी मॉडेलचा वापर करण्यात येणार असून वय, बॉडी मास इंडेक्सर, मुलाची संख्या, रजोनिवृतीची स्थिती, कंबर-नितंब गुणोत्तर तसेच जीवनशैलीशी संबंधित काही घटकाची माहिती भरल्यानतर संबंधित व्यक्तीच्या कर्करोगाच्या धोक्याचा अंदाज दिला जाणार आहे. सुरुवातीला ‘रिलेटिव्ह रिस्क’ निश्चित करून त्याचे भारतीय लोकसंख्येतील कर्करोगाच्या प्रमाणाशी तुलना करून ‘ॲब्सोल्यूट रिस्क’ ठरवला जाईल.

हे ॲप पूर्णपणे मोफत असणार असून वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती कोणत्याही सव्र्व्हरवर साठवली जाणार नाही, ती केवळ संबंधित मोबाईलमध्येच राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले. सध्या या ॲपच्या माध्यमातून ग्रेस्ट कर्करोगासोबतच बक्कल म्यूकोसा (तोडाचा कर्करोग) आणि गॉलब्लेंडर कर्करोगाच्या जोखमीचे आकलन करण्यासाठी काम सुरू आहे. हे ॲप यंदाच्या नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

सेंटर फॉर कैन्सर एपिडेमियोलॉजीचे संचालक डॉ. राजेश दीक्षित म्हणाले की, “भारतासारख्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशात प्रत्येक व्यक्तीची कर्करोग तपासणी करणे शक्य नाही, त्यामुळे ज्या व्यक्तीना कर्करोगाचा धोका जास्त आहे त्यांची आधी ओळख करून त्यांची स्क्रीनिंग करणे हा अधिक प्रभावी मार्ग आहे. प्रस्तावित मोबाइल ॲपमुळे व्यक्तीला स्वतःच्या जोखमीबद्दल प्राथमिक माहिती मिळेल आणि गरज असल्यास वेळेत तपासणी करून कर्करोग लक्कर टप्यात शोधता येईल”.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Published On: Mar 06, 2026 | 12:07 PM

