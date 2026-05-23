Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Baramati Police Have Busted A Marijuana Smuggling Racket And Arrested The Accused

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

Updated On: May 23, 2026 | 01:52 PM IST
सारांश

पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बारामती शहर पोलिसांनी धडाकेबाज संयुक्त कारवाई करत आंतरराज्यीय गांजा तस्करी उघड केली आहे.

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल...

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

बारामती : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बारामती शहर पोलिसांनी धडाकेबाज संयुक्त कारवाई करत आंतरराज्यीय गांजा तस्करी उघड केली आहे. या कारवाईत तब्बल ६३४ किलो गांजा, दोन चारचाकी वाहने आणि इतर मुद्देमाल असा एकूण सुमारे ३ कोटी ३ लाख ९६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

 

यासंदर्भात उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ सुदर्शन राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. प्रकाश ऊर्फ पक्या मोहन काटे (वय २९, रा. कल्याणीनगर, तांदूळवाडी, बारामती), समाधान धर्मराज गायकवाड (सध्या रा. सांगवी, ता. बारामती; मूळ रा. अरणगाव, ता. परंडा, जि. धाराशिव), प्रिन्सकुमार मुन्ना सिंग (वय २२, रा. पुराणी मठीया, बिहार), राहुल कल्याण गोरे (वय २७, रा. उंब्रद, पारगाव, जि. बीड), विकी ऊर्फ पप्पू कांबळे (रा. तांदूळवाडी, बारामती), संग्राम ईर्फ चंदन सिंग (रा. मारुंजी रोड, पुणे) जाॅकी माझी (रा. बुधनी मोना, ओडिशा) अशी आरोपींची नावे आहेत.

‘नशामुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून अमली पदार्थांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने बारामती शहर पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बारामती तालुक्यातील जळोची-पिंपळी रोड परिसरातील एका शेतात दोन प्लास्टिक ड्रममध्ये सुमारे ४७८ किलो ९५० ग्रॅम गांजा सापडला होता. या गांजाची किंमत तब्बल २ कोटी ३९ लाख ४७ हजार ५०० रुपये इतकी होती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींपर्यंत धागेदोरे पोहोचवले.

तपासादरम्यान समाधान धर्मराज गायकवाड आणि विकी ऊर्फ पप्पू कांबळे यांनी त्यांच्या साथीदारांच्या मदतीने छत्तीसगडमधून गांजा आणून बारामती परिसरात साठवून ठेवला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून काही आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत आणखी साथीदारांची नावे समोर आली. पोलिसांनी २० मे रोजी दोन इनोव्हा कारचा पाठलाग करत कारवाई केली. सांगली पोलिसांच्या मदतीने एका कारमधून १३४ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या गांजाची किंमत सुमारे ३३ लाख ५५ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या कारवर कारवाई करत २३ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या कारवाईत आणखी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. आरोपींनी छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणावर गांजा आणून पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यात विक्रीचे जाळे उभे केल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे.

दोन जिल्ह्यांत कारवाई

फेब्रुवारीतील गांजा तस्करीच्या अनुषंगाने पोलिसांकडून कांबळे, संग्रामसिंग व माझी या तिघांचा शोध सुरू होता. दोन मोटारीतून ते गांजा आणण्यासाठी छत्तीसगडकडे गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. दि २० मे रोजी ते पंढरपूर-फलटणमार्गे बारामतीकडे येत असताना पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला. परंतु, त्यातील एक मोटार तासगावच्या दिशेने गेली. पोलिस व त्यांच्यामध्ये अंतर पडल्याने सांगली एलसीबीच्या मदतीने त्या मोटारीवर कारवाईत कऱण्यात आली. त्यात १३४ किलो ग्रॅम वजनाचा ३३ लाख ५५ हजारांचा गांजा आढळला. विकी ऊर्फ पप्पू विजय कांबळे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

दुसऱ्या पथकाने बारामती-फलटण रस्त्यावर शहरानजीक गवारफाटा येते दुसरी मोटार ताब्यात घेतली. त्यात २३ किलोचा ११ लाख ५५ हजार रुपयांचा गांजा आढळला. याप्रकरणी हुसेन सुखदेव लष्करे (वय ३५) आदित्य विकास शिंदे (वय २०, दोघे रा. सुतारदरा, कोथरूड, पुणे), युवराज ज्ञानेश्वर दुर्गे (मूळ रा. होताळे, ता. मुळशी; सध्या रा. सुतारदरा, कोथरूड पुणे) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. विकी कांबळे हा इतर साथीदारांच्या मदतीने गांजा खरेदी करून आणत तो पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतील अन्य विक्रेत्यांना विकत असल्याचे समोर आले.

ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुधर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बारामती शहर पोलिसांच्या पथकाने कारवाई केली.

हे सुद्धा वाचा : धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

Web Title: Baramati police have busted a marijuana smuggling racket and arrested the accused

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! चोर म्हटल्याने नातवाने आजीची केली हत्या; आजीला रक्ताच्या थारोळ्यात सोडलं अन् नंतर…
1

धक्कादायक ! चोर म्हटल्याने नातवाने आजीची केली हत्या; आजीला रक्ताच्या थारोळ्यात सोडलं अन् नंतर…

आंदेकर टोळीकडून वनराजच्या खुनातील आरोपींचे नातेवाईक टार्गेट; पोलीस यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान
2

आंदेकर टोळीकडून वनराजच्या खुनातील आरोपींचे नातेवाईक टार्गेट; पोलीस यंत्रणेपुढे मोठे आव्हान

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश
3

Twisha Sharma Case: ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक; हायकोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

रावेत गोळीबारप्रकरणी मोठी अपडेट, बिष्णोई गँगने जेलमधूनच दिली सुपारी; अडीच लाखात डील अन्…
4

रावेत गोळीबारप्रकरणी मोठी अपडेट, बिष्णोई गँगने जेलमधूनच दिली सुपारी; अडीच लाखात डील अन्…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

May 23, 2026 | 01:52 PM
Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

May 23, 2026 | 01:48 PM
Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

May 23, 2026 | 01:48 PM
आंबेगाव तालुक्याला अवकाळी पावसाचा फटका; पिकांमध्ये पाणीच पाणी, शेतकऱ्यांची धावपळ

आंबेगाव तालुक्याला अवकाळी पावसाचा फटका; पिकांमध्ये पाणीच पाणी, शेतकऱ्यांची धावपळ

May 23, 2026 | 01:47 PM
IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

May 23, 2026 | 01:34 PM
Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये

Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये

May 23, 2026 | 01:30 PM
Nagpur Crime: नात्याला काळिमा! ATM पैशांच्या वादातून नातवाने केली आजीची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नात्याला काळिमा! ATM पैशांच्या वादातून नातवाने केली आजीची निर्घृण हत्या

May 23, 2026 | 01:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM