बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल...

बारामती : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बारामती शहर पोलिसांनी धडाकेबाज संयुक्त कारवाई करत आंतरराज्यीय गांजा तस्करी उघड केली आहे. या कारवाईत तब्बल ६३४ किलो गांजा, दोन चारचाकी वाहने आणि इतर मुद्देमाल असा एकूण सुमारे ३ कोटी ३ लाख ९६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून, सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ सुदर्शन राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. प्रकाश ऊर्फ पक्या मोहन काटे (वय २९, रा. कल्याणीनगर, तांदूळवाडी, बारामती), समाधान धर्मराज गायकवाड (सध्या रा. सांगवी, ता. बारामती; मूळ रा. अरणगाव, ता. परंडा, जि. धाराशिव), प्रिन्सकुमार मुन्ना सिंग (वय २२, रा. पुराणी मठीया, बिहार), राहुल कल्याण गोरे (वय २७, रा. उंब्रद, पारगाव, जि. बीड), विकी ऊर्फ पप्पू कांबळे (रा. तांदूळवाडी, बारामती), संग्राम ईर्फ चंदन सिंग (रा. मारुंजी रोड, पुणे) जाॅकी माझी (रा. बुधनी मोना, ओडिशा) अशी आरोपींची नावे आहेत.
‘नशामुक्त भारत अभियान’ अंतर्गत पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून अमली पदार्थांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. त्याच अनुषंगाने बारामती शहर पोलीस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान ही कारवाई करण्यात आली आहे.
२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बारामती तालुक्यातील जळोची-पिंपळी रोड परिसरातील एका शेतात दोन प्लास्टिक ड्रममध्ये सुमारे ४७८ किलो ९५० ग्रॅम गांजा सापडला होता. या गांजाची किंमत तब्बल २ कोटी ३९ लाख ४७ हजार ५०० रुपये इतकी होती. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींपर्यंत धागेदोरे पोहोचवले.
तपासादरम्यान समाधान धर्मराज गायकवाड आणि विकी ऊर्फ पप्पू कांबळे यांनी त्यांच्या साथीदारांच्या मदतीने छत्तीसगडमधून गांजा आणून बारामती परिसरात साठवून ठेवला असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचून काही आरोपींना ताब्यात घेतले. चौकशीत आणखी साथीदारांची नावे समोर आली. पोलिसांनी २० मे रोजी दोन इनोव्हा कारचा पाठलाग करत कारवाई केली. सांगली पोलिसांच्या मदतीने एका कारमधून १३४ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या गांजाची किंमत सुमारे ३३ लाख ५५ हजार रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या कारवर कारवाई करत २३ किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या कारवाईत आणखी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली. आरोपींनी छत्तीसगडमधून मोठ्या प्रमाणावर गांजा आणून पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यात विक्रीचे जाळे उभे केल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे.
दोन जिल्ह्यांत कारवाई
फेब्रुवारीतील गांजा तस्करीच्या अनुषंगाने पोलिसांकडून कांबळे, संग्रामसिंग व माझी या तिघांचा शोध सुरू होता. दोन मोटारीतून ते गांजा आणण्यासाठी छत्तीसगडकडे गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. दि २० मे रोजी ते पंढरपूर-फलटणमार्गे बारामतीकडे येत असताना पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग केला. परंतु, त्यातील एक मोटार तासगावच्या दिशेने गेली. पोलिस व त्यांच्यामध्ये अंतर पडल्याने सांगली एलसीबीच्या मदतीने त्या मोटारीवर कारवाईत कऱण्यात आली. त्यात १३४ किलो ग्रॅम वजनाचा ३३ लाख ५५ हजारांचा गांजा आढळला. विकी ऊर्फ पप्पू विजय कांबळे याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
दुसऱ्या पथकाने बारामती-फलटण रस्त्यावर शहरानजीक गवारफाटा येते दुसरी मोटार ताब्यात घेतली. त्यात २३ किलोचा ११ लाख ५५ हजार रुपयांचा गांजा आढळला. याप्रकरणी हुसेन सुखदेव लष्करे (वय ३५) आदित्य विकास शिंदे (वय २०, दोघे रा. सुतारदरा, कोथरूड, पुणे), युवराज ज्ञानेश्वर दुर्गे (मूळ रा. होताळे, ता. मुळशी; सध्या रा. सुतारदरा, कोथरूड पुणे) यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. विकी कांबळे हा इतर साथीदारांच्या मदतीने गांजा खरेदी करून आणत तो पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतील अन्य विक्रेत्यांना विकत असल्याचे समोर आले.
ही कारवाई पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुधर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बारामती शहर पोलिसांच्या पथकाने कारवाई केली.
