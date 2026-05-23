Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

Cockroach Janta Party: गेल्या काही दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach janta party) सोशल मीडियासह देशभरात जोरदार चर्चेत आहेत. कॉकरोच जतना पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियावर जणू काही मोठी चळवळच उभी केली आहे. अवघ्या सहा दिवसात कॉकरोच जनता पार्टीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. अशातच आता CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना सातत्याने धमक्याही दिल्या जात असल्याचा त्यांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांनी एक व्हिडीओ जारी केला आहे.
“कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाने काही ठिकाणी निदर्शने केली जाणार असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. पण या आंदोलनाशी आपला कोणताही संबंध नाही, आपले काही घेणे-देणे नाही. त्यामुळे कॉकरोच पार्टी समर्थकांनी घाईघाईने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन दिपके यांनी केले आहे.
इन्स्टाग्रामवर अभिजीत दिपके यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी आपल्या समर्थकांना आवाहन केले आहे. ” मला एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की, काही लोक कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाने आंदोलने करणार आहेत. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, आपण कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाची घोषणा केलेली नाही. आता आपणे कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करणार नाही. आपल्याला ज्यावेळी आंदोलन करायचे असेल त्यांनी आपण त्यासंबंधीची तयारी करून कॉकरोच जनता पार्टीच्या सर्व समर्थकांना विनंती आहे की, घाईघाईने असा कुठलाही निर्णय घेऊ नका, ज्यामुळे आपल्या चळवळीवर चुकीचा परिणाम होईल. त्यांना कोणतीही संधी देऊ नका, आपल्या एका चुकीचीच सरकार वाट पाहत आहे. त्यांना ती संधी देऊ नका, ही मोठी लढाई आहे आणि आपल्याला काळजी घ्यावी लागणार आहे. माझा हा मेसेज सर्व समर्थकांपर्यंत पोहचवा. माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की, सावध रहा, काळजीपूर्वक राहा,
“आज काही ठिकाणी लोक आंदोलने करणार आहेत, मात्र त्यात आपला काहीही संबंध नाही. ज्या लोकांना आपल्यापासून त्रास होत आहे, ते लोक मुद्दामून अशा कृत्यांनी आपल्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही शांत राहण्याची वेळ आहे. आपण जे काही करू ते संविधानाच्या चौकटीत राहुन आणि शांततेच्या मार्गाने करू. आपण कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार करणार नाही. हे लक्षात राहुद्यात.”
देशभरात चर्चेत असलेल्या ‘Cockroach Janta Party’ या डिजिटल चळवळीला आता मोठा धक्का बसल्याची माहिती समोर आली आहे. अभिजीत दीपके यांच्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची सोशल मीडियावर प्रचंड क्रेझ निर्माण झाली होती. इन्स्टाग्रामवर या डिजिटल मोहिमेच्या फॉलोअर्सची संख्या तब्बल २ कोटींच्या पुढे गेल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, अभिजीत दीपके यांचे वैयक्तिक इन्स्टाग्राम खाते हॅक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, बॅकअप म्हणून तयार करण्यात आलेले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अधिकृत खाते देखील हटवण्यात आल्याने या डिजिटल मोहिमेच्या समर्थकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया खात्यांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता त्यांच्या खात्यांवर कारवाई झाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांविषयी झालेल्या चर्चेनंतर युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्रामवर CJP नावाने डिजिटल मोहीम सुरू केली. व्यवस्थेविरोधातील उपरोधिक पोस्ट, मीम्स, व्हिडिओ आणि युवकांच्या प्रश्नांवर भाष्य करणाऱ्या कंटेंटमुळे या मोहिमेला देशभरातील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. अल्पावधीतच या पेजने सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. महागाई, बेरोजगारी, NEET पेपरफुटी, माध्यम स्वातंत्र्य, पक्षांतराचे राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न या मुद्द्यांमुळे युवक या मोहिमेशी जोडले गेल्याचे दिसून आले.
धमक्यांचे सत्र आणि ‘X’ खात्यावर बंदी
अभिजीत दीपके यांनी त्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) खाते भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे. या खात्याला सुमारे २ लाख १ हजार फॉलोअर्स होते. यानंतर त्यांनी ‘Cockroach Is Back’ नावाने नवीन खाते सुरू केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे काही दिवसांतच या नव्या खात्यालाही लाखो लोकांनी फॉलो करण्यास सुरुवात केली. युवकांमध्ये या मोहिमेबाबत उत्सुकता कायम असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.