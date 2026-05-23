Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Cockroach Janta Party Instagram Hacked Abhijeet Dipke Cjp News Video Statement

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

Updated On: May 23, 2026 | 02:13 PM IST
सारांश

काही दिवसांपूर्वी एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांविषयी झालेल्या चर्चेनंतर युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्रामवर CJP नावाने डिजिटल मोहीम सुरू केली.

Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, CJP,

'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या संस्थापकाचा दावा; वैयक्तिक इन्स्टाग्राम खाते हॅक, बॅकअप पेजही हटवले

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Cockroach Janta Party: गेल्या काही दिवसांपासून कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach janta party) सोशल मीडियासह देशभरात जोरदार चर्चेत आहेत. कॉकरोच जतना पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडियावर जणू काही मोठी चळवळच उभी केली आहे. अवघ्या सहा दिवसात कॉकरोच जनता पार्टीला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे. अशातच आता CJP चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांना सातत्याने धमक्याही दिल्या जात असल्याचा त्यांनी केला आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अभिजीत दिपके यांनी एक व्हिडीओ जारी केला आहे.

“कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाने काही ठिकाणी निदर्शने केली जाणार असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. पण या आंदोलनाशी आपला कोणताही संबंध नाही, आपले काही घेणे-देणे नाही. त्यामुळे कॉकरोच पार्टी समर्थकांनी घाईघाईने कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन दिपके यांनी केले आहे.

इन्स्टाग्रामवर अभिजीत दिपके यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. यात त्यांनी आपल्या समर्थकांना आवाहन केले आहे. ” मला एक गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की, काही लोक कॉकरोच जनता पार्टीच्या नावाने आंदोलने करणार आहेत. मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की, आपण कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाची घोषणा केलेली नाही. आता आपणे कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन करणार नाही. आपल्याला ज्यावेळी आंदोलन करायचे असेल त्यांनी आपण त्यासंबंधीची तयारी करून कॉकरोच जनता पार्टीच्या सर्व समर्थकांना विनंती आहे की, घाईघाईने असा कुठलाही निर्णय घेऊ नका, ज्यामुळे आपल्या चळवळीवर चुकीचा परिणाम होईल. त्यांना कोणतीही संधी देऊ नका, आपल्या एका चुकीचीच सरकार वाट पाहत आहे. त्यांना ती संधी देऊ नका, ही मोठी लढाई आहे आणि आपल्याला काळजी घ्यावी लागणार आहे. माझा हा मेसेज सर्व समर्थकांपर्यंत पोहचवा. माझी पुन्हा एकदा विनंती आहे की, सावध रहा, काळजीपूर्वक राहा,

“आज काही ठिकाणी लोक आंदोलने करणार आहेत, मात्र त्यात आपला काहीही संबंध नाही. ज्या लोकांना आपल्यापासून त्रास होत आहे, ते लोक मुद्दामून अशा कृत्यांनी आपल्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही शांत राहण्याची वेळ आहे. आपण जे काही करू ते संविधानाच्या चौकटीत राहुन आणि शांततेच्या मार्गाने करू. आपण कोणत्याही प्रकारचा हिंसाचार करणार नाही. हे लक्षात राहुद्यात.”

मराठी तरुणाची डिजिटल क्रांती! ‘Cockroach Janta Party‘मागचा चेहरा कोण …

Cockroach Janta Partyचे इन्स्टाग्राम अकाऊंट हॅक करण्याचा प्रयत्न

देशभरात चर्चेत असलेल्या ‘Cockroach Janta Party’ या डिजिटल चळवळीला आता मोठा धक्का बसल्याची माहिती समोर आली आहे. अभिजीत दीपके यांच्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची सोशल मीडियावर प्रचंड क्रेझ निर्माण झाली होती. इन्स्टाग्रामवर या डिजिटल मोहिमेच्या फॉलोअर्सची संख्या तब्बल २ कोटींच्या पुढे गेल्याचा दावा करण्यात येत असतानाच, अभिजीत दीपके यांचे वैयक्तिक इन्स्टाग्राम खाते हॅक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

विशेष म्हणजे, बॅकअप म्हणून तयार करण्यात आलेले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अधिकृत खाते देखील हटवण्यात आल्याने या डिजिटल मोहिमेच्या समर्थकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडिया खात्यांवर सायबर हल्ल्यांचा धोका असल्याची भीती व्यक्त केली होती. त्यानंतर आता त्यांच्या खात्यांवर कारवाई झाल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे …

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ला तरुणांचा उदंड प्रतिसाद

काही दिवसांपूर्वी एका सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांविषयी झालेल्या चर्चेनंतर युवकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्याच पार्श्वभूमीवर अभिजीत दीपके यांनी इन्स्टाग्रामवर CJP नावाने डिजिटल मोहीम सुरू केली. व्यवस्थेविरोधातील उपरोधिक पोस्ट, मीम्स, व्हिडिओ आणि युवकांच्या प्रश्नांवर भाष्य करणाऱ्या कंटेंटमुळे या मोहिमेला देशभरातील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला. अल्पावधीतच या पेजने सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. महागाई, बेरोजगारी, NEET पेपरफुटी, माध्यम स्वातंत्र्य, पक्षांतराचे राजकारण आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील प्रश्न या मुद्द्यांमुळे युवक या मोहिमेशी जोडले गेल्याचे दिसून आले.

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि …

धमक्यांचे सत्र आणि ‘X’ खात्यावर बंदी

अभिजीत दीपके यांनी त्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट आणि व्हिडिओ शेअर केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) खाते भारतात ब्लॉक करण्यात आले आहे. या खात्याला सुमारे २ लाख १ हजार फॉलोअर्स होते. यानंतर त्यांनी ‘Cockroach Is Back’ नावाने नवीन खाते सुरू केले. आश्चर्याची बाब म्हणजे काही दिवसांतच या नव्या खात्यालाही लाखो लोकांनी फॉलो करण्यास सुरुवात केली. युवकांमध्ये या मोहिमेबाबत उत्सुकता कायम असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.

 

Web Title: Cockroach janta party instagram hacked abhijeet dipke cjp news video statement

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?
1

भारताला Global Trade Hub बनवण्याची मेगा तयारी! मोठ्या देशांसोबत होणार व्यापार करार, काय आहे महाप्लॅन?

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल
2

6 दिवसांत 19 मिलयन पार! महिला आरक्षणापासून पक्षांतरावर कठोर कायदे… Cockroach Janata Party चे घोषणापत्र व्हायरल

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर
3

Cockroach Janta Party: सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर ‘Withheld’ आणि ‘Suspend’ मध्ये फरक काय? जाणून घ्या सविस्तर

काय सांगता! Cockroach Janta Party चे निम्म्याहून अधिक फॉलोअर्स पाकिस्तानी; भाजप नेत्याचा आकडेवारीसह खळबळजनक दावा
4

काय सांगता! Cockroach Janta Party चे निम्म्याहून अधिक फॉलोअर्स पाकिस्तानी; भाजप नेत्याचा आकडेवारीसह खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

Deepika vs Alia Education:दीपिका की आलिया, कोण आहे जास्त शिकलेलं? जाणून घ्या एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 02:07 PM
स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

स्मार्टफोन मार्केट हादरलं! नव्या Realme 5G फोनने उडवली सर्वांची झोप… 50MP सोनी कॅमेरा आणि 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टने सुसज्ज

May 23, 2026 | 02:06 PM
Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत मुलगी बेपत्ता, न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या नातेवाईकांवरच पोलिसांचा गुन्हा

May 23, 2026 | 02:05 PM
Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

Zee Marathi Serial : ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचा मुहुर्त ठरला; प्रोमोमध्ये झळकल्या चार अभिनेत्री, ‘या’ तारखेपासून येणार ऑन एअर

May 23, 2026 | 01:57 PM
बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

बारामती पोलिसांकडून आंतरराज्यीय गांजा तस्करीचा पर्दाफाश, सात आरोपी जेरबंद; तब्बल…

May 23, 2026 | 01:52 PM
Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

Cockroach Janta Party: ‘ते आपल्या एका चुकीची वाट पाहत आहेत’; अभिजीत दिपकेंचा नवा व्हिडीओ

May 23, 2026 | 01:48 PM
Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

Oil Crisis 2026 : जगावर दिवाळखोरीचे सावट! इराण युद्धामुळे 27 देशांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त; मदतीसाठी वर्ल्ड बँकेसमोर पसरले हात

May 23, 2026 | 01:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM