IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

IPL 2026: नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ? 4 संघ अन् जागा 1; प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’
आरसीबी २५६ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात हा जोरदार वाद झाला. फिरकी गोलंदाज शिवांग कुमारने डावातील चौथे षटक टाकले. ट्रॅव्हिस हेडने टाकलेला चेंडू कोहलीच्या अगदी जवळून गेला, ज्यामुळे कोहली संतापला. यानंतर, कोहली आणि हेड एकमेकांशी वाद घालताना दिसले. षटक संपल्यानंतरही या दोन खेळाडूंमधील वाद सुरूच राहिला. यानंतर, व्यंकटेश अय्यरने मारलेल्या चौकार आणि षटकारांनंतर कोहली वारंवार हेडवर टोमणा मारताना दिसला. कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडला नक्की काय म्हटले हे स्पष्ट नाही. हेडसुद्धा गप्प बसला नाहीत आणि त्यानेही विराटला हावभावांनी उत्तर दिले. पुढच्याच षटकात व्यंकटेश अय्यर बाद झाल्याने सामन्यातील रंगत आणखी वाढली. जल्लोषादरम्यान, हेड कोहलीजवळून गेला आणि त्याच्याशी बोलला, ज्यामुळे विराटने सडेतोड उत्तर दिले. याआधी, सामन्याच्या पहिल्या डावात हेड बाद झाल्यानंतर कोहलीने जोरदार जल्लोष केला होता
मैदानावरचा वाद संपला होता, पण सामना संपल्यानंतरही कोहलीचा राग शांत झाला नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये कोहली सामन्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादच्या इतर खेळाडूंशी हस्तांदोलन करताना दिसत आहे, त्याने पॅट कमिन्सशी हस्तांदोलन केले, त्यानंतर ट्रॅव्हिस हेडनेही हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला पण त्याने हेडकडे बघितलेही नाही. मात्र, हेडने विराटशी हस्तांदोलन करण्यासाठी हात पुढे केला, पण कोहलीने त्या एसआरएचच्या सलामीवीराकडे दुर्लक्ष करून तो पुढे निघून गेला. सामन्यानंतर, दोन्ही संघांतील खेळाडू एकमेकांना हँडशेक करत असताना, कोहली आणि हेड यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा स्पष्ट दिसला.
राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादने २० ओव्हरमध्ये ४ विकेट्स गमावून २५५ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने २२ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. दरम्यान, इशान किशनने केवळ ४६ चेंडूंमध्ये ७९ धावा करत एक धडाकेबाज खेळी केली. हेनरिक क्लासेनने अवघ्या २४ चेंडूंमध्ये ५१ धावा केल्या. २५६ धावांचे लक्ष्य गाठताना, आरसीबीला २० ओव्हरमध्ये ४ विकेट्स गमावून केवळ २०० धावा करता आल्या. रजत पाटीदारने कर्णधार म्हणून ५६ धावांची खेळी करत संघाचे नेतृत्व केले, तर व्यंकटेश अय्यरने १९ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४४ धावा केल्या. कृणाल पांड्या ४१ धावांवर नाबाद राहिला, पण संघाला पराभवाला सामोरे जावे लागले.
