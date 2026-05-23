Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Virat Kohli Travis Head Fight Handshake Controversy Rcb Vs Srh Ipl 2026

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

Updated On: May 23, 2026 | 01:34 PM IST
सारांश

Virat Kohli-Travis Head No Handshake: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद सामन्यात विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यानंतर कोहलीने हेडसोबत हँडशेक करण्यास नकार दिला.

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मैदानावर तापलं वातावरण
  • कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेडमध्ये बाचाबाची
  • ‘हँडशेक’लाही नकार
आयपीएल २०२६ चा ६७ वा लीग स्टेज सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात पार पडला. हैदराबाद येथील राजीव गांधी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात चौकार-षटकारांचा पाऊस पाहायला मिळाला. या हायस्कोअरिंग सामन्यात, सनरायझर्स हैदराबादने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरला ५५ धावांनी पराभूत केले. हा सामना केवळ फलंदाजी किंवा गोलंदाजीपर्यंत मर्यादित नव्हता तर या महत्त्वपूर्ण सामन्यादरम्यान, स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली, ज्यामुळे मैदानावरचे वातावरण तापले. मात्र, सामना संपल्यानंतरही कोहलीचा राग कायम होता आणि त्याने हेडशी हँडशेक करण्यास नकार दिला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र, या वादानंतर विराट कोहली क्रीजवर जास्त वेळ टिकू शकला नाही आणि त्याने आपली विकेट गमावली.

IPL 2026: नशिबाचा खेळ की कष्टाचं फळ? 4 संघ अन् जागा 1; प्लेऑफसाठी ‘कांटे की टक्कर’

नेमकं काय घडलं?

आरसीबी २५६ धावांच्या विशाल लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना विराट कोहली आणि ट्रॅव्हिस हेड यांच्यात हा जोरदार वाद झाला. फिरकी गोलंदाज शिवांग कुमारने डावातील चौथे षटक टाकले. ट्रॅव्हिस हेडने टाकलेला चेंडू कोहलीच्या अगदी जवळून गेला, ज्यामुळे कोहली संतापला. यानंतर, कोहली आणि हेड एकमेकांशी वाद घालताना दिसले. षटक संपल्यानंतरही या दोन खेळाडूंमधील वाद सुरूच राहिला. यानंतर, व्यंकटेश अय्यरने मारलेल्या चौकार आणि षटकारांनंतर कोहली वारंवार हेडवर टोमणा मारताना दिसला. कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडला नक्की काय म्हटले हे स्पष्ट नाही. हेडसुद्धा गप्प बसला नाहीत आणि त्यानेही विराटला हावभावांनी उत्तर दिले. पुढच्याच षटकात व्यंकटेश अय्यर बाद झाल्याने सामन्यातील रंगत आणखी वाढली. जल्लोषादरम्यान, हेड कोहलीजवळून गेला आणि त्याच्याशी बोलला, ज्यामुळे विराटने सडेतोड उत्तर दिले. याआधी, सामन्याच्या पहिल्या डावात हेड बाद झाल्यानंतर कोहलीने जोरदार जल्लोष केला होता

कोहलीचा हेडसोबत हँडशेक करण्यास नकार

मैदानावरचा वाद संपला होता, पण सामना संपल्यानंतरही कोहलीचा राग शांत झाला नाही. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये कोहली सामन्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादच्या इतर खेळाडूंशी हस्तांदोलन करताना दिसत आहे, त्याने पॅट कमिन्सशी हस्तांदोलन केले, त्यानंतर ट्रॅव्हिस हेडनेही हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला पण त्याने हेडकडे बघितलेही नाही. मात्र, हेडने विराटशी हस्तांदोलन करण्यासाठी हात पुढे केला, पण कोहलीने त्या एसआरएचच्या सलामीवीराकडे दुर्लक्ष करून तो पुढे निघून गेला. सामन्यानंतर, दोन्ही संघांतील खेळाडू एकमेकांना हँडशेक करत असताना, कोहली आणि हेड यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा स्पष्ट दिसला.

सामना जिंकूनही हैदराबाद तिसऱ्या स्थानी

राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर प्रथम फलंदाजी करताना हैदराबादने २० ओव्हरमध्ये ४ विकेट्स गमावून २५५ धावा केल्या. अभिषेक शर्माने २२ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ५ षटकारांसह ५६ धावा केल्या. दरम्यान, इशान किशनने केवळ ४६ चेंडूंमध्ये ७९ धावा करत एक धडाकेबाज खेळी केली. हेनरिक क्लासेनने अवघ्या २४ चेंडूंमध्ये ५१ धावा केल्या. २५६ धावांचे लक्ष्य गाठताना, आरसीबीला २० ओव्हरमध्ये ४ विकेट्स गमावून केवळ २०० धावा करता आल्या. रजत पाटीदारने कर्णधार म्हणून ५६ धावांची खेळी करत संघाचे नेतृत्व केले, तर व्यंकटेश अय्यरने १९ चेंडूंमध्ये ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ४४ धावा केल्या. कृणाल पांड्या ४१ धावांवर नाबाद राहिला, पण संघाला पराभवाला सामोरे जावे लागले.

IPL 2026 Points Table : 15 वर्षांनंतर RCBचा दबदबा! गुणतालिकेत अव्वल स्थान; IPL इतिहासात किती वेळा ठरली No.1?

Web Title: Virat kohli travis head fight handshake controversy rcb vs srh ipl 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 01:34 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IPL 2026 Points Table : 15 वर्षांनंतर RCBचा दबदबा! गुणतालिकेत अव्वल स्थान; IPL इतिहासात किती वेळा ठरली No.1?
1

IPL 2026 Points Table : 15 वर्षांनंतर RCBचा दबदबा! गुणतालिकेत अव्वल स्थान; IPL इतिहासात किती वेळा ठरली No.1?

RCB Vs SRH Live: ‘पिक्चर अभी बाकी है’! पाटीदारने बिघडवला ‘एसआरएच’चा खेळ; हैदराबाद वेटिंगवर
2

RCB Vs SRH Live: ‘पिक्चर अभी बाकी है’! पाटीदारने बिघडवला ‘एसआरएच’चा खेळ; हैदराबाद वेटिंगवर

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट
3

तूफान आलंया! SRH ‘या’ त्रिमूर्तींनी RCB ला पालापाचोळ्यासारखं उडवलं; बंगळुरूला दिले 256 रन्सचे टार्गेट

SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय
4

SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

IPL 2026: मैदानावर विराट-हेड आमनेसामने! बाचाबाचीने तापलं वातावरण; ‘हँडशेक’ नाकारल्याचा Video Viral

May 23, 2026 | 01:34 PM
Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये

Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये

May 23, 2026 | 01:30 PM
Nagpur Crime: नात्याला काळिमा! ATM पैशांच्या वादातून नातवाने केली आजीची निर्घृण हत्या

Nagpur Crime: नात्याला काळिमा! ATM पैशांच्या वादातून नातवाने केली आजीची निर्घृण हत्या

May 23, 2026 | 01:30 PM
Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

Prabhas Movies: 2027 मध्ये मोठ्या सिनेमाई पर्वासाठी प्रभास सज्ज, ‘फौजी’ आणि ‘स्पिरिट’च्या तगड्या वर्क शेड्यूलचा खुलासा

May 23, 2026 | 01:23 PM
Air Force Recruitment : भारतीय वायुसेनेत लेखी परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची संधी; पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

Air Force Recruitment : भारतीय वायुसेनेत लेखी परीक्षेशिवाय ऑफिसर होण्याची संधी; पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रिया पहा एका क्लिकवर..

May 23, 2026 | 01:19 PM
धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

May 23, 2026 | 01:13 PM
Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

Hamza Burhan: पुलवामाचा हिशोब चुकता? पुलवामा हल्ल्याचा सूत्रधार अज्ञातांनी संपवला; अंत्यविधीसाठी प्रमुख शस्त्रास्त्रांसह दाखल

May 23, 2026 | 01:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM