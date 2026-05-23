धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; आधी शस्त्रांनी भोसकलं अन् नंतर दगडाने ठेचलं

Updated On: May 23, 2026 | 01:13 PM IST
विस्तार

नागपूर : जुन्या वादातून एका युवकावर शस्त्राने वार करत गंभीर जखमी केले. त्यानंतर दगडाने डोके ठेचून त्याची हत्या करण्यात आली. संजय ऊर्फ मोनू ठाकूर (वय ३५, सद्भावनानगर, नंदनवन) असे मृत युवकाचे नाव आहे. ही थरार घटना शुक्रवारी सायंकाळच्या सुमारास नंदनवन झोपडपट्टीत गल्ली क्र. १ येथे घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे.

काही महिन्यांपूर्वी संजय व आरोपी यांच्यात भांडण झाले होते. तेव्हापासून आरोपीने खून्नस धरली होती. शुक्रवारी सायंकाळी ६.४० वाजताच्या सुमारास मोनू झोपडपट्टी गल्ली नं. १ परिसरात होता. माहिती मिळताच आरोपी आणि त्याचा अल्पवयीन साथीदार असे दोघेजण तेथे आले. त्यांनी शस्त्राने वार करत मोनूला रक्ताच्या थारोळ्यात लोळविले. त्यानंतर डोक्यावर दगडाने प्रहार करत त्याला निपचित केले आणि पळून गेले. सायंकाळची वेळ असल्याने बहुतांश लोक घरी होते.

काहींनी उघड्या डोळ्यांनी हा प्रकार पाहिला तर काहींनी दार बंद करून घेतले. माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शासकीय रुग्णालयात पाठविला. दोन्ही आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. जवळपासचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासले तसेच आसपासच्या नागरिकांचीही विचारपूस केली, मात्र रात्री उशिरापर्यंत आरोपींचा सुगावा लागला नव्हता. त्यांच्या शोधासाठी एक पथक तयार करण्यात आले आहे.

नातवाने केला आजीचा खून

नकळत बँकेतून २० हजार रुपये काढल्यामुळे आजीने नातवाला फटकारले. चोर म्हणून सतत टोमणे देऊ लागली. याचा राग मनात धरून नातवाने धारदार शस्त्राने आजीच्या गळा, छाती आणि पोटावर सपासप वार करून हत्या केली. इंदू किशोर चव्हाण (वय ६८, रा. लष्करीबाग) असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपी राज बागडे (वय २४) याला अटक केली आहे. बँकेतून २० हजार रुपये काढल्यामुळे आजीने नातवाला फटकारले. चोर म्हणून सतत टोमणे देऊ लागली. याचा राग मनात धरून नातवाने धारदार शस्त्राने आजीच्या गळा, छाती आणि पोटावर सपासप वार करून हत्या केली.

