  Nagpur Crime A Stain On Family Ties Grandson Brutally Murders Grandmother Over Dispute Regarding Atm Money

Nagpur Crime: नात्याला काळिमा! ATM पैशांच्या वादातून नातवाने केली आजीची निर्घृण हत्या

Updated On: May 23, 2026 | 01:30 PM IST
सारांश

नागपुरातील पाचपावली परिसरात एटीएममधून 20 हजार रुपये काढल्याच्या रागातून नातू राज वाघडे याने 68 वर्षीय आजी इंदू यांची चाकूने हत्या केली. आरोपीने पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी काही तासांतच त्याला अटक केली.

विस्तार
  • एटीएममधून पैसे काढल्याच्या वादातून हत्या झाली.
  • नातवाने आजीवर चाकूने जीवघेणा हल्ला केला.
  • पोलिसांनी आरोपीला अटक करून तपास सुरू केला.
नागपूर: नागपूर येथून एक धक्कादाय घटना समोर आली आहे. नातवाने आपल्याच आजीची निर्गुण हत्या केल्याचे समोर आले. घडलेली घटना ही नागपूरच्या पाचपावली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. नात्याला काळीमा फासणाऱ्या या घटनेने खळबळ उडालेली आहे. हत्या झालेल्या आजीचे नाव किशोरी उर्फ इंदू (वय 30) असे आहे.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव राज असे आहे. राज हा इंदू यांना मोठे आजी म्हणायचा. हे दोघेही एकत्र राहत होते. मात्र चार-पाच दिवसांपूर्वी राजने घरातून आजीची एटीएम कार्ड चोरले आणि त्यातून 20000 रुपये काढले होते. ही बाब लक्षात येतात आजी त्याला सतत रागवत होती. बुधवारी रात्री राज दारूच्या नशेत घरी आला. त्यावेळी आजी त्याला पुन्हा चोरलेल्या पैशांवरून रागावली. यावरून राज चिडला आणि रागाच्या भरात त्याने आजीच्या डोक्यावर आणि शरीराच्या इतर भागांवर चाकूने वार केले. या आजी गंभीर जखमी झाली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने प्रयत्न केला. त्यांनी खोलीत सांगितले रक्त साफ केले आणि या हप्ते साठी वापरण्यात आलेल्या साहित्य लपवून ठेवले.

दुसऱ्या दिवशी गुरुवारी खोलीतून कोणतीही हालचाल झाली नाही तसेच राज कोणालाही कारणाशिवाय घरात जाण्यापासून रोखत राहिला. शुक्रवारी सकाळी पाणी न आल्यामुळे जेव्हा दुसरा भाऊ दीपक हा पाहायला गेला तेव्हा त्याला इंदू यांचा रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला मृतदेह आढळून आला. कातडीने त्याने ह्या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.

पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पोलिसांनी चाकूचे कव्हर आणि इतर महत्त्वाचे पुरावे हस्तगत केले. श्वान पथकाच्या मदतीने आणि रक्ताच्या डागावरून राज ला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याची कसून चौकशी केली असता आरोपीने आपला गुन्हा कबूल केला. याप्रकरणी पाच पावली पोलीस या घटनेचा तपास करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत आजीचे नाव काय होते?

    Ans: किशोरी उर्फ इंदू असे मृत आजीचे नाव होते.

  • Que: आरोपीने किती रुपये काढले होते?

    Ans: आरोपीने एटीएममधून 20 हजार रुपये काढले होते.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीला कसे पकडले?

    Ans: श्वान पथक आणि पुराव्यांच्या मदतीने पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले.

Published On: May 23, 2026 | 01:30 PM

Rupee vs US Dollar : रुपया वाचवण्याच्या प्रयत्नात RBI चं नशीब चमकलं, 53 अब्ज डॉलर विकून तिजोरीत आले तब्बल 50000 कोटी रुपये

