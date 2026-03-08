Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

Badlapur Crime: मोबाईल रेकॉर्डिंग डिलिट झाल्याने संताप! आईच्या तोंडात बनियनचा बोळा कोंबला आणि…
काय नेमकं प्रकरण?
संशयित सौरभ संजय जोशी (वय 38, रा. स्मृती अपार्टमेंट, बाबूजमाल दर्ग्याजवळ, कोल्हापूर शहर) हे केआयटी कॉलेजमध्ये पर्यावरण विभागाचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका 20 वर्षीय विद्यार्थिनीला वारंवार आपल्या केबिनमध्ये भेटायला बोलावले. एवढेच नाही तर तिला स्वतःच्या मोबाईलवर मेसेज करण्यास आणि कॉल करण्यास सांगून ते सतत तिच्या संपर्कात राहण्याचा प्रयत्न करत होते. हा प्रकार गेल्या चार- पाच महिन्यांपासून सुरु होता. एकेदिवशी जोशी यांनी पीडित विद्याथीनीला केबिनमध्ये बोलावून तिच्याशी अश्लील चाळे केले.
न्यायालयीन कोठडी
यामुळे पीडित विद्यार्थिनी संतापली. पीडितेने शुक्रवारी रात्री गोकुळ शिरगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत सौरभ जोशीला अटक केली. आज न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
जोशी यांना निलंबित…
सौरभ जोशी यांना कॉलेजने निलंबित केले असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी अंतर्गत समिती नेमण्यात आली असल्याची माहिती केआयटीचे डॉ. मोहन वनरोट्टी यांनी दिली. कोल्हापुरातील नामांकित समजल्या जाणाऱ्या केआयटी कॉलेजमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Ans: कोल्हापूरमधील KIT College of Engineering येथे ही घटना घडली.
Ans: प्रा. सौरभ संजय जोशी (वय 38), पर्यावरण विभागप्रमुख, KIT कॉलेज.
Ans: कॉलेजने प्रा. सौरभ जोशी यांना निलंबित केले असून चौकशीसाठी अंतर्गत समिती स्थापन केली आहे.