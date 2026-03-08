Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली

पुणेमधील Sinhgad Dental Collegeचे विभागप्रमुख प्रा. राजू पाटील यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली. घटनास्थळी सुसाईड नोट सापडली असून कामाच्या ताणाचा उल्लेख असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Mar 08, 2026 | 01:42 PM
  • पुण्यातील सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या विभागप्रमुखांची आत्महत्या
  • प्रा. राजू पाटील यांनी राहत्या घरी टोकाचे पाऊल उचलले
  • घटनास्थळी पोलिसांना सुसाईड नोट सापडली
पुणे: पुण्यातून एक धक्कदायक बातमी समोर आली आहे. सिंहगड डेंटल कॉलेजमधील विभागप्रमुखांनी आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांना सुसाईड नोटही सापडली आहे.आत्महत्या केलेल्या प्राध्यापकांचे नाव राजू पाटील असे आहे. या घटनेमुळे हाविद्यालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

ही घटना शनिवारी दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे. त्यांच्या पत्नी घरी परतल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. त्यांनी तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असता त्यांना सुसाईड नोट सापडली. आत्महत्या करण्यापूर्वी राजू पाटील यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती.

सुसाईड नोट मध्ये काय?

घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये कामाच्या तणावामुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. मात्र आत्महत्येमागील नेमके कारण हेच आहे की दुसरे काही याचा तपास पोलीस करत आहे. विवध तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.

कॉलेजवर मोठी कारवाई

काही दिवसांपूर्वी सिंहगड डेंटल कॉलेजवर शैक्षणिक नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मोठी कारवाई करण्यात आली होती. शिक्षकांचे थकीत वेतन, तसेच शैक्षणिक कामकाजातील त्रुटींकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ यांनी महाविद्यालयाची संलग्नता रद्द केली होती.विद्यापीठ अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप महाविद्यालयावर ठेवण्यात आला होता. तसेच विद्यापीठाने निश्चित केलेल्या शैक्षणिक दर्जानुसार महाविद्यालयाचे कामकाज होत नसल्याचे आढळल्याने दंतविद्याशाखेतील पदवी व पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांनाही असंलग्नित करण्यात आले होते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: पूनेमधीलसिंहगड डेंटल कॉलेजशी संबंधित प्राध्यापकांच्या राहत्या घरी ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्या केलेले प्राध्यापक कोण होते?

    Ans: प्रा. राजू पाटील हे सिंहगड डेंटल कॉलेजमध्ये विभागप्रमुख (HOD) म्हणून कार्यरत होते.

  • Que: आत्महत्येमागील कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: घटनास्थळी सापडलेल्या सुसाईड नोटमध्ये कामाच्या ताणाचा उल्लेख असल्याची माहिती मिळाली असून पोलिस पुढील तपास करत आहेत.

