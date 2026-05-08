  • Brutal Murder Of A Woman Who Stepped Out For Kyc Verification Sambhaji Nagar Left Shaken

Chhatrapati Sambhaji Nagar Crime: केवायसीसाठी घराबाहेर पडलेल्या महिलेची निर्घृण हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

संभाजीनगरातील सुमन काकडे या केवायसीसाठी घराबाहेर पडल्या, मात्र परतल्या नाहीत. त्यांचा मृतदेह शेतात आढळला. दगडाने ठेचून हत्या केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली असून पोलिस तपास सुरू आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 11:08 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • केवायसी करण्यासाठी बाहेर पडलेल्या सुमन काकडे बेपत्ता झाल्या होत्या.
  • शेतात नांगरणी करताना शेतकऱ्याला त्यांचा मृतदेह आढळला.
  • दगडाने ठेचून हत्या केल्याचा संशय; पोलिस आरोपींचा शोध घेत आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर: अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. समाजात रोज काही ना काहीतरी नवीन घडताना पाहायला मिळत आहे. मात्र आता संभाजीनगरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ती म्हणजे एक महिला घरातून एका कामासाठी बाहेर पडली, मात्र ती घरी परत आलीच नाही. तीचा मृतदेह
नांगरणी करत असतानां एका शेतकऱ्याला आढळून आला. तिच्या चेहऱ्यावर वार करण्यात आले होते. सुमन काकडे (वय ४६) असे मृतदेह आदळून आलेल्या महिलेचा नाव आहे.

नक्की काय घडल ?

गवळी शिवारा आरापूर रस्त्यावर शेताच्या बाजूला हा मृतदेह आढळून आला. बद्रीनाथ केरे नांगरत असताना त्याला मृतदेह दिसून आला. त्यानंतर या शेतकऱ्याने पोलिसांना माहिती दिली. शिल्लेगाव पोलिसांनी घटस्थळावर धाव घेत तपासाला सुरुवात केली. महिलेची ओळख पटवण्याचं काम सुरू झाल. दगडाने ठेवून मारण्यात आल आणि त्यानंतर तिचा मृतदेह हा शेतात आणून टाकण्यात आला अशी प्राथमिक माहिती समोर आली.

केवायसी करून येते म्हणून गेली आणि परतलीच नाही

सुमन काकडे या घरातून बाहेर पडताना केवायसी करण्यासाठी जाते म्हणून बाहेर पडल्या होत्या. नातेवाईक यांनी खूप शोधा शोध केली मात्र त्यांचा पत्ता लागला नाही. या महिलेची ओळख पटवण्याचं मोठ आव्हान त्यांच्या समोर होत. मात्र आता गायब झालेली महिलांची यादी पोलिसांनी तपासली आणि त्यानंतर या महिलेची ओळख पटवणे सोप गेल. सध्या या प्रकरणात आरोपीचे शोध घेतला जात आहे. नक्की हत्या का करण्यात आली. के वाय सी करण्यासाठी नक्की कुठे गेली होती? शेतात मृतदेह कोणी आणून टाकला याचा तपास आता पोलीस करणार आहेत. आरोपीचा शोध सध्या घेतला जात आहे. सुमन काकडे यांच्या हत्येने हळहळ व्यक्त केली जात आहे. दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. आता या प्रकरणात काय सत्य बाहेर येते यांच्याकडे सर्वांचा लक्ष लागला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: मृतदेह कुठे आढळला?

    Ans: गवळी शिवारा आरापूर रस्त्यालगतच्या शेतात मृतदेह आढळला.

  • Que: सुमन काकडे घरातून कशासाठी बाहेर पडल्या होत्या?

    Ans: त्या केवायसी करण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या.

  • Que: पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज काय आहे?

    Ans: दगडाने ठेचून हत्या करून मृतदेह शेतात फेकल्याचा संशय आहे.

