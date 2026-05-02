Pune Crime : भयावह कृत्य! 65 वर्षीय नराधमाकडून 4 वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार, नंतर दगडाने ठेचून मृतदेह शेणाच्या…

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही निरागस मुलगी उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी आजीच्या घरी आली होती. शनिवारी ती बाहेर खेळत असताना, ६५ वर्षीय भीमराव कांबळे यांनी तिला फसवून आपल्या घरासमोरील गोठ्यात नेले. त्यांनी मुलीसोबत क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्याचा आरोप आहे. प्रथम त्याने तिच्यावर बलात्कार केला, नंतर दगडाने चिरडून तिचा जीव घेतला. त्यानंतर संशय टाळण्यासाठी त्याने तिचा मृतदेह गोठ्यात शेणाच्या ढिगाऱ्याखाली लपवला.
जेव्हा मुलगी बराच वेळ घरी परतली नाही, तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी तिचा शोध सुरू केला. जेव्हा त्यांनी संपूर्ण गावात शोध घेतला आणि तरीही ती सापडली नाही, तेव्हा कुटुंबीयांची चिंता वाढत गेली. दरम्यान, गोठ्यात शोध घेत असताना मुलीचा मृतदेह सापडला. ते दृश्य पाहून कुटुंबीयांनी आक्रोश केला आणि घरावर शोककळा पसरली. गावकरी हादरून गेले.
या घटनेची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तपास सुरू केला. जवळ लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये आरोपी मुलीला गोठ्याकडे घेऊन जाताना दिसला. यानंतर पोलिसांनी तात्काळ भीमराव कांबळे याला ताब्यात घेतले. सध्या त्याची सखोल चौकशी सुरू आहे.
या भीषण घटनेमुळे संपूर्ण गावात संतापाची लाट उसळली. शेकडो गावकरी घटनास्थळी जमले आणि त्यांनी आरोपीला कठोरतम शिक्षा देण्याची मागणी केली. गावकरी संतप्त झाले आहेत. जोपर्यंत आरोपीला त्यांच्या ताब्यात दिले जात नाही, तोपर्यंत मृतदेह घेऊन जाऊ देणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. गावकऱ्यांनी तबेल्यासमोर तळ ठोकला आहे. पोलीस प्रशासन लोकांशी वाटाघाटी करत आहे, परंतु ते आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
संतप्त जमावाने मुंबई-बंगळूरू महामार्ग रोखल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंग गिल यांनी घटनास्थळी पोहोचून जमावाला शांत केले आणि या प्रकरणात १५ दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आश्वासन दिले.
