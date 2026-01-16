Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Chhatrapati Sambhajinagar: सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून वाद, लहान भावासह कुटुंबीयांची मारहाण; कंटाळून ज्येष्ठ भावाची आत्महत्या

सिल्लोड तालुक्यातील यशवंतनगर येथे शेतातील सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून झालेल्या सततच्या वाद, मारहाण व जमिनीच्या मागणीला कंटाळून 51 वर्षीय संजय दुधे यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. चार नातेवाईकांवर गुन्हा दाखल.

Updated On: Jan 16, 2026 | 01:01 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • पाणी व जमिनीच्या वादातून लहान भाऊ, वहिनी व मुलांकडून मारहाण
  • सततचा मानसिक व शारीरिक छळ; यापूर्वीही दोन वेळा मारहाण
  • दोन आरोपी अटकेत, उर्वरितांचा शोध सुरू
छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. शेतातील सामायिक विहिरीच्या पाण्यावरून कौटुंबिक वादाचा शेवट अखेर जीवघेणा ठरल्याचे समोर आले आहे. लहान भाऊ, वहिनी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी मोठ्या भावाला लाठ्याकाठ्यांनी बेदम मारहाण केली आहे. या अपमान व त्रासाला कंटाळून ५१ वर्षीय ज्येष्ठ भावाने गळफास घेत आत्महत्या केली. संजय तान्हाजी दुधे (वय 51, रा. यशवंतनगर, सिल्लोड) असे मृत व्यक्तीचे नाव आहे. ही घटना गुरुवारी सकाळी साडेसातच्या सुमारास सिल्लोड तालुक्यातील यशवंतनगर येथे घडली.

काय घडलं नेमकं?

मृतक संजय दुधे यांना पाणी पिणे व शेतीसाठी पाणी उपसण्याच्या कारणावरून लहान भाऊ, वहिनी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी मारहाण केली. आरोपींनी यापूर्वीही दोन वेळा संजय दुधे यांना मारहाण केली होती. “तुझ्या नावावरील अर्धा एकर जमीन माझ्या नावावर करून दे,” अशी मागणी करत सातत्याने मानसिक व शारीरिक छळ केला जात होता.

Beed Crime: शेतातील पाणीवाटपाच्या वादातून 9 वर्षांच्या चुलत भावाची हत्या; मुख्य आरोपीला जन्मठेप

शेतात गेल्यावर मारहाण

‎14 जानेवारीला संजय दुधे हे सकाळी साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास शेतात गेले होते. सामायिक विहिरीतील मोटार बाहेर काढत होते. यावरून पुन्हा वाद झाला. या वादाचे रूपांतर हिंसक वळणावर गेले. लहान भाऊ, वहिनी आणि दोन्ही मुलांनी मिळून लाठ्याकाठ्यांनी संजय दुधे यांना बेदम मारहाण केली. या अपमानास्पद वागणूक आणि सततच्या त्रासाला कंटाळून अपमानामुळे संजय दुधे यांनी अखेर गळफास घेत आत्महत्या केली. असा गंभीर आरोप संजय दुधे यांच्या पत्नी रेखा दुधे यांनी केला आहे.

गुन्हा नोंद

या प्रकरणी सिल्लोड शहर पोलिसांनी गुरुवारी रात्री 9.15 वाजता पोलिसांनी लहान भाऊ राजू तान्हाजी दुधे (वय 59), भावजय लता राजू दुधे (वय 43), पुतणे संदीप राजू दुधे (वय 19) आणि दीपक राजू दुधे (वय 17, सर्व रा. यशवंतनगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांनी राजू दुधे आणि दीपक दुधे यांना अटक केली असून उर्वरित आरोपींचा शोध घेत आहेत. याप्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे. गुरुवारी रात्री 9.30 वाजता शोकाकुल वातावरणात सिल्लोड येथे संजय दुधे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

Greater Noida Crime: हायरेज सोसायटीच्या बाल्कनीत 20 वर्षीय तरुणाचा आढळला मृतदेह, पार्टीनंतर…; ग्रेटर नोएडायेथील घटना

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: सिल्लोड तालुक्यातील यशवंतनगर येथे.

  • Que: आत्महत्येचे कारण काय?

    Ans: पाण्याचा वाद, मारहाण आणि जमिनीची मागणी.

  • Que: पोलिस कारवाई काय?

    Ans: चार जणांविरोधात गुन्हा; दोघांना अटक.

Published On: Jan 16, 2026 | 01:01 PM

