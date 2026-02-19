Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Lifestyle »
  • Be Careful If You Have High Blood Pressure These Wrong Habits In Daily Life Are Very Dangerous For The Body

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

शरीरात वाढलेला उच्च रक्दाब हृदयाच्या आरोग्यासाठी अतिशय घातक आहे. यामुळे कोणत्याही क्षणी हार्ट अटॅक किंवा स्ट्रोक येण्याची जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया सविस्तर.

Updated On: Feb 19, 2026 | 08:32 AM
उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील 'या' चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील 'या' चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

Follow Us:
Follow Us:

उच्च रक्तदाब वाढण्याची कारणे?
उच्च रक्तदाबाची गंभीर लक्षणे?
जीवनशैलीत कोणते बदल करावेत?

धावपळीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, आहारात सतत होणारे बदल, पोषक घटकांची कमतरता, शारीरिक हालचालींचा अभाव, मानसिक ताण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. शरीराला गंभीर आजारांची लागण झाल्यानंतर आरोग्य पूर्णपणे बिघडते. त्यातील हृदय आणि मेंदूच्या आरोग्यासाठी घातक ठरणारा आजार म्हणजे उच्च रक्तदाब. उच्च रक्तदाबाला सायलेंट किलर आजार असे सुद्धा म्हंटले जाते. शरीरात दिसून येणारी लक्षणे ही गंभीर आजारांशी मिळती जुळती असतात, पण लक्षणे योग्य वेळी ओळखता येत नाहीत. उच्च रक्तदाबाला हायपरटेंशन असे सुद्धा म्हंटले जाते. उच्च रक्तदाबाची समस्या असलेल्या लोकांनी नियमित रक्तदाब तपासणे आवश्यक आहे.(फोटो सौजन्य – istock)

Gastric Headache: गॅस डोक्यापर्यंत पोहचतो का? जाणून घ्या किती घातक ठरू शकतो हा आजार

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर धमन्यांच्या भिंतींवर जास्त दाब निर्माण होतो. ज्यामुळे धमन्यांच्या आतील नाजूक अस्तराला इजा होते आणि त्या कमी लवचिक होतात. लवचिक झालेल्या रक्तवाहिन्यांमध्ये अनावश्यक चरबीचा थर जमा होऊन राहतो. हीच समस्या पुढे जाऊन कोरोनरी आर्टरी डिसीजसारख्या गंभीर हृदयरोगांना कारणीभूत ठरते. तसेच योग्य वेळी लक्ष न दिल्यास हार्ट अटॅक येऊन मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे आज आम्ही तुम्हाला दैनंदिन जीवनातील कोणत्या चुकीच्या सवयी शरीरासाठी अतिशय घातक ठरतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

शरीरात उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर हृदयाला जास्त मेहनत घ्यावी लागते. सतत वाढलेल्या तणावामुळे हृदयाच्या स्नायूंमध्ये जाडी येतेआणि स्नायू हळूहळू कमकुवत होऊन जातात. तसेच कालांतराने हृदय निकामी होऊन जाते. याशिवाय शरीरात वाढलेल्या उच्च रक्तदाबामुळे मेंदूला रक्तपुरवठा करणाऱ्या धमन्यांवर परिणाम होतो आणि स्ट्रोक येण्याची शक्यता वाढते. काहीवेळा स्ट्रोक आल्यानंतर मेंदूच्या रक्तवाहिन्या फुटण्याची शक्यता असते. किडनीचे कार्य बिघडणे, रक्तवाहिन्यांमध्ये सूज किंवा फुगीरपणा निर्माण होणे, स्मरणशक्ती कमी होणे यांसारख्या असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागते. हा आजार केवळ एकाच अवयवावर नाहीतर संपूर्ण शरीरावर गंभीर परिणाम करतो.

उच्च रक्तदाब नियंत्रणात ठेवणे सुद्धा फार आवश्यक आहे. शरीरात वाढलेला रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तातडीने डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. याशिवाय दैनंदिन आहारात फळे, पालेभाज्या, सुका मेवा आणि पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करावा. यामुळे आरोग्य सुधारते. तसेच आहारात मिठाचे कमीत कमी प्रमाणात सेवन करावे. अतिप्रमाणात मीठ खाल्ल्यास शरीराला हानी पोहचू शकते. आहारात पोटॅशियमयुक्त पदार्थांचा समावेश करावा. केळी, पालक, कडधान्ये इत्यादी पदार्थ नियमित खाल्ल्यास शरीराला फायदे होतील.

प्लास्टिकच्या कपात चहा पित असाल तर वेळीच थांबा! शरीराला होऊ शकते कॅन्सरसारख्या जीवघेण्या आजाराची लागण

नियमित व्यायाम करणे, योगासने, प्राणायाम केल्यास तुम्ही कायमच हेल्दी राहाल. दररोज तीस मिनिटं चालल्यामुळे शारीरिक हालचाली होतात आणि घामावाटे शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून जातात. योगा, ध्यान, वाचन, लेखन किंवा निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवणे इत्यादी छोट्या मोठ्या बदलांमुळे अनेक सकारात्मक परिणाम शरीरात बदल दिसू लागेल. उच्च रक्तदाब किंवा आरोग्यासंबंधित कोणतीही गंभीर समस्या उद्भवल्यानंतर दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सामान्य रक्तदाब पातळी काय आहे?

    Ans: 120 / 80 1 2 0 / 8 0 ते 140 / 90 1 4 0 / 9 0 mmHg दरम्यान असल्यास तो हाय-नॉर्मल मानला जातो.

  • Que: उच्च रक्तदाबाची कारणे काय आहेत?

    Ans: बैठी जीवनशैली, जास्त मीठ खाणे, धूम्रपान, मद्यपान, तणाव, लठ्ठपणा आणि अनुवांशिकता ही उच्च रक्तदाबाची मुख्य कारणे आहेत.

  • Que: रक्तदाब कसा नियंत्रित करावा?

    Ans: दररोज ३० मिनिटे चालणे किंवा योगासने करा, धूम्रपान आणि मद्यपान टाळा.

Web Title: Be careful if you have high blood pressure these wrong habits in daily life are very dangerous for the body

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 08:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

तिखट पदार्थ खाल्ल्यानंतर नाक-डोळ्यांतून पाणी का येते? जाणून घ्या यामागील वैज्ञानिक कारण
1

तिखट पदार्थ खाल्ल्यानंतर नाक-डोळ्यांतून पाणी का येते? जाणून घ्या यामागील वैज्ञानिक कारण

टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप
2

टेन्शनपासून मिळेल कायमची सुटका! नियमित प्या कॅमोमाईल हर्बल चहा, रात्रीची लागेल गाढ आणि सुखद झोप

गंभीर आजारांपासून राहाल कायमच दूर! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण गोष्टी, रोगप्रतिकारशक्ती होईल मजबूत
3

गंभीर आजारांपासून राहाल कायमच दूर! दैनंदिन जीवनात फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण गोष्टी, रोगप्रतिकारशक्ती होईल मजबूत

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक
4

७ दिवसांमध्ये कमी होईल उच्च रक्तदाबाची समस्या! सकाळी उठल्यानंतर नियमित प्या ‘हे’ ड्रिंक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

उच्च रक्तदाब असेल तर वेळीच व्हा सावध! दैनंदिन जीवनातील ‘या’ चुकीच्या सवयी शरीरासाठी ठरतात अतिशय घातक

Feb 19, 2026 | 08:32 AM
Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Feb 19, 2026 | 08:30 AM
T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक

T20 World Cup 2026 च्या दुसऱ्या टप्प्याला होणार सुरूवात! वाचा विश्वचषकाचे सुपर 8 चे वेळापत्रक

Feb 19, 2026 | 08:30 AM
IND vs NED, T20 World Cup : युवराज-हार्दिकला दिला धोबी पछाड! नेदरलँड्सविरुद्ध शिवम दुबेची आक्रमक खेळी; रचला खास विक्रम 

IND vs NED, T20 World Cup : युवराज-हार्दिकला दिला धोबी पछाड! नेदरलँड्सविरुद्ध शिवम दुबेची आक्रमक खेळी; रचला खास विक्रम 

Feb 19, 2026 | 08:29 AM
संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

संविधानाची ताकद आणि अन्यायाविरोधातील लढा; ‘कलम का बादशाह’ मधून मोनालिसा बागलचा दमदार कमबॅक!

Feb 19, 2026 | 08:28 AM
Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

Pune Crime: भिगवण अपहरण प्रकरणाला ट्विस्ट; तरुणीचा व्हिडिओ समोर, “मी मर्जीने आले”

Feb 19, 2026 | 08:25 AM
एकाच पर्वतावर 800 हून अधिक संगमरवर मंदिर, नक्षीकाम पाहून हैराण होतात लोक…

एकाच पर्वतावर 800 हून अधिक संगमरवर मंदिर, नक्षीकाम पाहून हैराण होतात लोक…

Feb 19, 2026 | 08:23 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM