Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Bjp Workers Enter Opposition Candidates House In Pimpri And Abuse Him

पिंपरीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा राडा, विरोधक उमेदवाराच्या घरात घुसून शिवीगाळ; नेमकं काय घडलं?

राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या घरात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी धिंगाणा घातल्याची घटना समोर आली आहे, शिवीगाळ करत विनयभंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:38 AM
धक्कादायक ! जावयाने गळा दाबून केली सासऱ्याची हत्या; मृतदेह लपवण्यासाठी थेट पुलाखालीच...

धक्कादायक ! जावयाने गळा दाबून केली सासऱ्याची हत्या; मृतदेह लपवण्यासाठी थेट पुलाखालीच... (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
  • पिंपरीत भाजपच्या कार्यकर्त्यांचा राडा
  • विरोधक उमेदवाराच्या घरात घुसून शिवीगाळ
  • नेमकं काय घडलं?
पिंपरी : राज्यात महानगरपालिका निवडणुका अनुषंगाने घडामोडींना वेग आला आहे, आरोप प्रत्यारोपांने राजकीय वातावरण तापलं आहे, अशातच पिंपरी मध्ये राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराच्या घरात भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी धिंगाणा घातल्याची घटना समोर आली आहे, शिवीगाळ करत विनयभंग केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसा गुन्हाही नोंदवण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. 33 वर्षीय डॉ. महिलेने तशी फिर्याद दिली आहे.

प्रभाग क्रमांक 21 मधील विरोधी उमेदवाराच्या घरात भाजप कार्यकर्ते शिरले, असा आरोप केला जात आहे, तसे व्हिडीओ समोर आणून हे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत, असा दावा त्यांच्याकडून केला जात आहे. आमच्या विरोधात उभे राहण्याची हिंमत कशी काय केली, अशी धमकी दिल्याचंही फिर्यादीत म्हटलं आहे. आरोपी हे विरोधी पॅनल भाजप उमेदवार उषा संजोग वाघेरे यांचे समर्थक आणि कार्यकर्ते असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. ही घटना काल रात्री 12: 15 च्या सुमारास नवमहाराष्ट्र स्कुल पिंपरी गावातील घराजवळ घडली आहे.

स्वप्नील वाघेरे, सूरज वाघेरे, सागर वाघेरे, सिद्धार्थ वाघेरे, वरून जगताप, प्रशांत वाघेरे, सारंग वाघेरे, इतर काही जणांनी घरासमोर येऊन स्वप्नील वाघेरे याने आमच्या परवानगी शिवाय घरात प्रवेश केला. माझे चुलत सासरे यांना अश्लील शिवीगाळ केली. तुम्ही आमच्या विरोधात उमेदवार उभे करण्याचं धाडस केले. तुम्हाला जीवे मारून टाकू अशी धमकी देण्यात आली असे फिर्यादीत म्हटले आहे.

बाळासाहेब सरवदेंची हत्या

गेल्या काही दिवसाखाली सोलापुरात एक धक्कदायक घटना घडली आहे. राजकीय वादातून मनसेचे पदाधिकारी बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या करण्यात आली आहे. बाळासाहेब सरवदे हे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या विद्यार्थी सेनेचा अध्यक्ष होते. त्यांच्या डोळ्यात चटणी घालण्यात आली नंतर त्यांच्यावर चाकूने वार करत हत्या केल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणी मयत बाळासाहेब याचा भाऊ बाजीराव पांडुरंग सरवदे याच्या फिर्यादीवरून सोलापूरच्या जेलरोड पोलीस ठाण्यात 15 जणांविरोधात हत्येचा गुन्हा नोंद करण्यात आला. बीएनएस कलम 103, 109, 189 (1),(2), 190, 191(2),(3), 49, 352, 351(2), शस्त्र अधिनियम 4, 25 आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 135 प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

Web Title: Bjp workers enter opposition candidates house in pimpri and abuse him

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 11:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले
1

पुणे ग्रामीण पोलिसांची मोठी कारवाई; तब्बल 25 कोटींचे अमली पदार्थ पकडले

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण
2

Crime News : आम्ही इथले भाई आहोत, तुला इथून…; टोळक्याकडून तिघांना दगडाने मारहाण

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी
3

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले
4

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चंद्रपूर किडनी रॅकेटप्रकरणी मोठी अपडेट; आणखी काहीजण आले पुढे, 15 लाख देण्याचं ठरलं अन्…

चंद्रपूर किडनी रॅकेटप्रकरणी मोठी अपडेट; आणखी काहीजण आले पुढे, 15 लाख देण्याचं ठरलं अन्…

Jan 21, 2026 | 01:10 PM
ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

ताण घेतोय विद्यार्थ्यांचा बळी! दहावी–बारावीच्या परीक्षा जवळ; याकाळात थोडं समजून घ्या अन् पालकांनी अशी करा मुलांची मदत

Jan 21, 2026 | 01:00 PM
Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Pregnancy Tips: ‘वर्षानुवर्ष प्रयत्न करून बाळच होत नाहीये…’ त्वरीत सुधारा 5 चुका, नाहीतर Conceive करण्यात येतील भयंकर अडचणी

Jan 21, 2026 | 12:58 PM
Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Maharashtra ZP Election : झेडपीसाठी आज अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस, आत्तापर्यंत 407 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 12:56 PM
Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Bigg Boss Marathi 6 : घरात पडली वादाची ठिणगी! ड्युटीवरून प्राजक्ता आणि अनुश्रीमध्ये झाला राडा

Jan 21, 2026 | 12:44 PM
स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

स्वित्झर्लंड दौऱ्यादरम्यान ट्रम्प यांच्या Air Force One विमानात तांत्रिक बिघाड; अमेरिकेत खळबळ

Jan 21, 2026 | 12:42 PM
‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

‘कौन है ये अंकल…’ , Shahrukh Khan चा हा अपमान की कौतुक? चाहत्यांनी व्यक्त केला संताप

Jan 21, 2026 | 12:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM