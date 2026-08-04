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9 महिन्यांच्या बाळाचे तोंड फेव्हीक्विकने चिटकवण्याचा प्रयत्न; पुण्यात महिलेचं संतापजनक कृत्य

Updated On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM IST
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सारांश

घरगुती भांडणांतून भावजयीने ९ महिन्यांच्या बाळावर राग काढत त्या बाळाच्या तोंडात फेव्ही क्विक टाकून त्याला गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.

9 महिन्यांच्या बाळाचे तोंड फेव्हीक्विकने चिटकवण्याचा प्रयत्न; पुण्यात महिलेचं संतापजनक कृत्य

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पुणे : घरगुती भांडणांतून भावजयीने ९ महिन्यांच्या बाळावर राग काढत त्या बाळाच्या तोंडात फेव्ही क्विक टाकून त्याला गंभीर जखमी केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मुलावर अतिदक्षता विभागात उपचार करण्यात येत आहेत. याप्रकरणी लोहगाव पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत अल्ताप नबी शेख (वय ३९, रा. कलवड वस्ती, लोहगाव) यांनी लोहगाव पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

याप्रकरणी पोलिसांनी सानिया शेख (रा. कलवड वस्ती, लोहगाव), रियाज इमाम हाल्याळ (वय ४८, रा. कांदिवली, मुंबई) आणि हाजी मलंग शेख (रा. कांदिवली, मुंबई) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. हा प्रकार लोहगावमधील कलवड वस्ती येथील त्यांच्या राहत्या घरात ३१ जुलै २०२६ रोजी सकाळी १२ वाजण्याच्या सुमारास घडला आहे. फेव्ही क्विकमध्ये सायनोएक्रिलेट हे केमिकल असते. त्यात एथिल सायनोएक्रिलेट स्टेबलाइजर्स आणि थिकनेस वाढविण्यासाठी रसायन टाकले जाते. त्याचा हवेशी संपर्क झाल्याबरोबर ते घट्ट होऊन जोडले जाते.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अल्ताप शेख व त्यांचा भाऊ एकत्र राहतात. त्यांच्यात घरगुती कारणावरुन वादावादी झाली होती. या जुन्या भांडणाच्या कारणावरुन सानिया शेख हिने अल्ताप शेख यांच्या ९ महिन्याच्या अली या मुलाच्या तोंडात फेव्ही क्विक टाकले. त्यामुळे या बाळाच्या तोंडात जखमा झाल्या. त्याला उलटी झाल्याने हा प्रकार त्याची आई जैनाब शेख हिच्या लक्षात आला. बाळाचे ओठ चिकटल्यासारखे झाल्याने त्या घाबरल्या. त्यांनी तातडीने आपल्या पतीला फोन करुन हे कळविले. त्यांनी बाळाला ससून रुग्णालयात आणले. तेथे त्याच्यावर आयसीयुमध्ये उपचार करण्यात आले. आता मुलाची तब्येत सुधारत असल्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मनिषा पाटील यांनी सांगितले.

तक्रारदारांची पत्नी जैनाब शेख हिने सानिया शेख यांना विचारले असताना तिने कोणाला सांगितले तर सोडणार नाही, अशी धमकी दिली. तसेच तिचे नातेवाईक रियाज हाल्याळ, हाजीमलंग शेख हे हॉस्पिटलमध्ये आले. त्यांनी जैनाब शेख यांना मुलगा व्यवस्थित असून मुद्दाम त्यांची मुलगी सानिया शेख यांच्या विरुद्ध तक्रार दिली तर तुला दाखवितो, अशी धमकी दिली. पोलीस उपनिरीक्षक पदमराज गंपले या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

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Web Title: A shocking incident involving the injury of a small baby has occurred in pune

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Published On: Aug 04, 2026 | 06:01 PM

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