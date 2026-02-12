Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी

Pune Crime: बाप-लेक दारूच्या नशेत; लेकाने पेट्रोल ओतले आणि…; पुण्याच्या दांडेकर पुलावर धक्कादायक घडलं
नेमकं काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, भायखळ्यात घोडापदेव क्रॉस लेन क्रमांक १ येथील ‘जयकृपा टॉवर’ या १८ मजली इमारतीमध्ये बुधवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. इमारतीची लिफ्ट ही चौथ्या मजल्यावर असतांना अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. त्यानंतर ती थेट तळमजल्यावर कोसळली. मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षाने या घटनेला दुजोरा दिला.
लिफ्टच्या केबल तुटल्याने अपघात
घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस आणि वॉर्ड कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बेस्टचे कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका देखील तातडीने पाचारण करण्यात आल्या. प्राथिम माहितीनुसार लिफ्टच्या केबलमध्ये बिघाड किंवा केबल तुटल्याने हा अपघात झाला असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे. लिफ्ट चौथ्या मजल्यावरून वेगाने खाली कोसळल्याने लिफ्टमधील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली आहे.
या घटनेत पाच जण गंभीर जखमी झाले आहे. त्यापैकी तिघांना जेजे रुग्णालयात, एकाला बालाजी रुग्णालयात, तर अन्य एकाला जसलोक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. या घटनेमुळे लिफ्टच्या सुरक्षेचा आणि देखभालीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलीस आणि संबंधित विभाग या घटनेची सखोल चौकशी करत आहेत.
भायखळा रेल्वे स्थानकाच्या शौचालयात रक्ताच्या थारोळ्यात सापडली विद्यार्थिनी; काय घडलं नेमकं?
मुंबईतून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. भायखळा रेल्वे स्थानकावर असलेल्या शौचालयात गुरुवारी (5 जानेवारी) दुपारी एका विद्यार्थिनीने रक्ताच्या थारोळ्यात आढळल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी शौचालयाचा दरवाजा तोडून तिला रुग्णलयात दाखल केलं. तिच्यावर उपचार सुरु आहे.
Bhandara Crime: देवदूत की दलाल? उपचाराच्या बहाण्याने १0 दिवसांच्या बाळाची 3 लाखांत विक्री; मुख्य सूत्रधार डॉक्टर फरार
Ans: मध्य मुंबईतील भायखळा परिसरातील ‘जयकृपा टॉवर’मध्ये.
Ans: एकूण ५ जण जखमी झाले.
Ans: लिफ्टच्या केबलमध्ये बिघाड किंवा केबल तुटल्याचा प्राथमिक अंदाज.