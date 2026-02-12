Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mumbai: भायखळ्यात १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली; ५ जण गंभीर जखमी

भायखळ्यातील १८ मजली ‘जयकृपा टॉवर’मध्ये लिफ्ट चौथ्या मजल्यावरून थेट तळमजल्यावर कोसळल्याने ५ जण जखमी झाले. केबल बिघाडाचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून जखमींवर विविध रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत. घटनेची चौकशी सुरू.

Updated On: Feb 12, 2026 | 12:12 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • भायखळ्यात ‘जयकृपा टॉवर’मध्ये भीषण लिफ्ट अपघात
  • चौथ्या मजल्यावरून लिफ्ट थेट खाली कोसळली
  • ५ जण जखमी; जेजे, जसलोकसह रुग्णालयांत उपचार
  • केबल तुटल्याचा प्राथमिक संशय
मुंबई: मुंबई मधून एक अपघाताची बातमी समोर येत आहे. एका १८ मजली इमारतीची लिफ्ट कोसळली. यात ५ जण गंभीर जखमी झाली आहे. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. ही घटना ‘जयकृपा टॉवर’ मध्ये काल रात्री उशिरा घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ माजली आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, भायखळ्यात घोडापदेव क्रॉस लेन क्रमांक १ येथील ‘जयकृपा टॉवर’ या १८ मजली इमारतीमध्ये बुधवारी रात्री १० वाजताच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. इमारतीची लिफ्ट ही चौथ्या मजल्यावर असतांना अचानक तांत्रिक बिघाड झाला. त्यानंतर ती थेट तळमजल्यावर कोसळली. मुंबई पोलीस नियंत्रण कक्षाने या घटनेला दुजोरा दिला.

लिफ्टच्या केबल तुटल्याने अपघात

घटनेची माहिती मिळताच मुंबई अग्निशमन दल, स्थानिक पोलीस आणि वॉर्ड कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. बेस्टचे कर्मचारी आणि रुग्णवाहिका देखील तातडीने पाचारण करण्यात आल्या. प्राथिम माहितीनुसार लिफ्टच्या केबलमध्ये बिघाड किंवा केबल तुटल्याने हा अपघात झाला असावा असा संशय व्यक्त केला जात आहे. लिफ्ट चौथ्या मजल्यावरून वेगाने खाली कोसळल्याने लिफ्टमधील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली आहे.

या घटनेत पाच जण गंभीर जखमी झाले आहे. त्यापैकी तिघांना जेजे रुग्णालयात, एकाला बालाजी रुग्णालयात, तर अन्य एकाला जसलोक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे. या घटनेमुळे लिफ्टच्या सुरक्षेचा आणि देखभालीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलीस आणि संबंधित विभाग या घटनेची सखोल चौकशी करत आहेत.

मुंबईतून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. भायखळा रेल्वे स्थानकावर असलेल्या शौचालयात गुरुवारी (5 जानेवारी) दुपारी एका विद्यार्थिनीने रक्ताच्या थारोळ्यात आढळल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी शौचालयाचा दरवाजा तोडून तिला रुग्णलयात दाखल केलं. तिच्यावर उपचार सुरु आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मध्य मुंबईतील भायखळा परिसरातील ‘जयकृपा टॉवर’मध्ये.

  • Que: किती जण जखमी झाले?

    Ans: एकूण ५ जण जखमी झाले.

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: लिफ्टच्या केबलमध्ये बिघाड किंवा केबल तुटल्याचा प्राथमिक अंदाज.

Web Title: Mumbai elevator of 18 storey building collapses in byculla 5 people seriously injured

Published On: Feb 12, 2026 | 12:12 PM

Feb 12, 2026 | 12:12 PM
