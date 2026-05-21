PM Modi Giorgia Meloni Meet Rome 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आणि इटली यांच्यातील मैत्री दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होत चालली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या इटली दौऱ्यादरम्यान एक अत्यंत रंजक आणि कौतुकास्पद प्रसंग समोर आला आहे, ज्याने संपूर्ण सोशल मीडियाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांनी पंतप्रधान मोदींचे स्वागत करताना थेट हिंदी भाषेत संवाद साधण्यास सुरुवात केली. त्यांनी भारतीय संस्कृतीतील ‘परिश्रम’ या शब्दाचा महिमा गात, “कठोर परिश्रम हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे,” असे मोदींना सांगितले. मेलोनी यांच्या या अनपेक्षित हिंदी भाषणामुळे उपस्थित सर्वच जण थक्क झाले, तर भारतीय नेटकऱ्यांनी मेलोनी यांच्या या आदरातिथ्याचे प्रचंड कौतुक केले आहे.
रोममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना जॉर्जिया मेलोनी यांनी भारत आणि इटलीच्या वाढत्या मैत्रीचे श्रेय दोन्ही देशांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “भारतात ‘परिश्रम’ (मेलोनी यांनी याचा उल्लेख परमेश असा केला) हा शब्द खूप लोकप्रिय आहे आणि तो आपल्या दोन्ही देशांमधील संबंधांचे अचूक वर्णन करतो. मला माहीत आहे की भारतात एक अतिशय प्रसिद्ध म्हण आहे ‘कठोर परिश्रम हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे.’ याचा सरळ अर्थ असा की प्रामाणिक कष्टच यशाचा मार्ग मोकळा करतात. आम्ही देखील आमचे राजनैतिक संबंध अशाच प्रकारे कठोर परिश्रम करून विकसित केले आहेत, जे आज मोठ्या यशाकडे जात आहेत.”
जॉर्जिया मेलोनी यांनी केवळ हिंदीत संवाद साधला नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागतिक नेतृत्वाची आणि दूरदृष्टीची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली. त्या म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदींचा हा इटली दौरा आमच्यासाठी एका मोठ्या सन्मानासारखा आहे. मी वैयक्तिकरित्या त्यांच्या व्यावहारिक दृष्टिकोनाची आणि अफाट लोकप्रियतेची चाहती झाली आहे. अनेक वर्षे सत्तेत राहूनही भारतातील जनतेमध्ये त्यांची लोकप्रियता तसूभरही कमी झालेली नाही, ही खरोखरच मोठी गोष्ट आहे. त्यांच्या याच गतीशील नेतृत्वामुळे आम्हाला दोन्ही देशांमधील योजनांवर इतक्या वेगाने काम करणे शक्य झाले आहे.”
या ऐतिहासिक दौऱ्यादरम्यान रोममध्ये दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांना आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजेच ‘विशेष सामरिक भागीदारी’च्या (Special Strategic Partnership) पातळीवर नेण्यात आले आहे. मेलोनी यांनी सांगितले की, भारत आणि इटली आता पूर्वीपेक्षा अधिक जवळ आले आहेत. दोन देशांमधील ही मैत्री केवळ कागदावर मर्यादित नसून ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.
#WATCH | Rome: “परिश्रम ही सफलता की कुंजी है,” Italian PM Giorgia Meloni uses the Hindi proverb to describe PM Modi’s visit and India-Italy relations. Italian PM Giorgia Meloni says, “This visit of yours is an honour for us. It opens a new page in the relations with our… pic.twitter.com/phreZRGYkn — ANI (@ANI) May 20, 2026
credit – social media and Twitter
दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारांवर (MoUs) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रगत उत्पादन (Advanced Manufacturing), पायाभूत सुविधांचा विकास, हरित ऊर्जा, अंतराळ अर्थव्यवस्था (Space Economy) आणि संरक्षण या क्षेत्रांवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. याशिवाय महत्त्वपूर्ण खनिजे, कृषी-उद्योग, सागरी वाहतूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण या क्षेत्रांतील नव्या संधींचा शोध घेण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी सविस्तर चर्चा केली. हे करार आगामी काळात दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारे ठरणार आहेत.
