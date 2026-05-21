Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला
काय घडलं नेमकं?
हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव राजेंद्र घायतिडीक (वय 69) असे आहे. ते मूळचे अहिल्यानगर येथील प्रकाश नगर परिसरातील रहिवासी होते. कौटुंबिक कारणातून ते काही काळापासून पलूस येथे आपल्या मुलीकडे राहत होते. सायंकाळी ते संज नगर मधील दुसऱ्या मुलीकडे आले होते. सोमवारी रात्री साडेअकरा वाजता कारखान्याच्या पाठीमागील दिशेने गाडीतळवरून जाताना तिथे तीन अल्पवयीन मुले आली होती. त्यावेळी राजेंद्र ने त्या तीन अल्पवयीन मुलांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा प्रत्युत्तरात त्या तिघांनीही राजेंद्र यांना ढकलून दिले. राजेंद्र यांच्या डोक्यात दगडाने हल्ला केला. या हल्ल्यात राजेंद्र घायतिडक यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना मध्यरात्री घडली. सकाळी फिरण्यासाठी आलेला नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला त्यांचा मृतदेह आढळून आला. नागरिकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.
पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतली असून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत. याच परिसरात रात्रीच्या वेळी खुल्या मैदानावर सायंकाळी मध्यधुंद तसेच व्यसनी तरुण धिंगाणा घालताना दिसतात या ठिकाणी सर्वात गुन्हेगारांचा देखील वावर असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
सांगली जिल्ह्यातून एका ज्येष्ठ शिक्षण संस्था संचालकाचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. मृतदेह आढळून आलेल्या व्यक्तीचे नाव पंडित विष्णू दिगंबर शिक्षण संस्थेचे विद्यमान संचालक संजय प्रभाकर परांजपे असे आहे. अज्ञात आरोपींनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले. ही घटना पलूस शहरात गुरुवारी रात्री उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.
Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…
Ans: मृत व्यक्तीचे नाव राजेंद्र घायतिडक (वय 69) असे आहे.
Ans: ही घटना सांगलीतील वसंतदादा साखर कारखान्याच्या मागील बैलगाडी तळावर घडली.
Ans: संजयनगर पोलिसांनी या प्रकरणी तीन अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.