Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Sangli Crime 69 Year Old Man Bludgeoned To Death With A Stone Over A Petty Dispute Three Minors Detained

Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

सांगलीत किरकोळ वादातून 69 वर्षीय राजेंद्र घायतिडक यांची दगडाने डोकं ठेचून हत्या करण्यात आली. ही घटना वसंतदादा साखर कारखान्याजवळील बैलगाडी तळावर घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले असून परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

Updated On: May 21, 2026 | 08:12 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • किरकोळ वादातून वृद्धाची निर्घृण हत्या
  • डोक्यात दगड घालून 69 वर्षीय व्यक्तीला ठार मारले
  • पोलिसांनी तीन अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. किरकोळ माझा तुनी का वृद्धाचे दगडाने डोकं ठेचून हत्या करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना शहरातील वसंतदादा सारखं कारखान्याच्या पाठीमागील बैलगाडी तळावर घडली. पोलिसांनी या प्रकरणी तीन संशयित अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला

काय घडलं नेमकं?

हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव राजेंद्र घायतिडीक (वय 69) असे आहे. ते मूळचे अहिल्यानगर येथील प्रकाश नगर परिसरातील रहिवासी होते. कौटुंबिक कारणातून ते काही काळापासून पलूस येथे आपल्या मुलीकडे राहत होते. सायंकाळी ते संज नगर मधील दुसऱ्या मुलीकडे आले होते. सोमवारी रात्री साडेअकरा वाजता कारखान्याच्या पाठीमागील दिशेने गाडीतळवरून जाताना तिथे तीन अल्पवयीन मुले आली होती. त्यावेळी राजेंद्र ने त्या तीन अल्पवयीन मुलांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा प्रत्युत्तरात त्या तिघांनीही राजेंद्र यांना ढकलून दिले. राजेंद्र यांच्या डोक्यात दगडाने हल्ला केला. या हल्ल्यात राजेंद्र घायतिडक यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना मध्यरात्री घडली. सकाळी फिरण्यासाठी आलेला नागरिकांना रस्त्याच्या कडेला त्यांचा मृतदेह आढळून आला. नागरिकांनी या घटनेची माहिती पोलिसांना दिली.

पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत पंचनामा केला. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतली असून शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. पोलीस पुढील कारवाई करत आहेत. याच परिसरात रात्रीच्या वेळी खुल्या मैदानावर सायंकाळी मध्यधुंद तसेच व्यसनी तरुण धिंगाणा घालताना दिसतात या ठिकाणी सर्वात गुन्हेगारांचा देखील वावर असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.

सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

सांगली जिल्ह्यातून एका ज्येष्ठ शिक्षण संस्था संचालकाचा मृतदेह आढळून आल्याचे समोर आले आहे. मृतदेह आढळून आलेल्या व्यक्तीचे नाव पंडित विष्णू दिगंबर शिक्षण संस्थेचे विद्यमान संचालक संजय प्रभाकर परांजपे असे आहे. अज्ञात आरोपींनी त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत त्यांची हत्या केली. त्यानंतर हल्लेखोर घटनास्थळावरून फरार झाले. ही घटना पलूस शहरात गुरुवारी रात्री उघडकीस आली. या घटनेने परिसरात खळबळ उडालेली आहे.

Twisha Sharma: पुन्हा पोस्टमॉर्टमच्या मागणीला कोर्टाचा नकार; याचिका फेटाळली, आता मृतदेह…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव राजेंद्र घायतिडक (वय 69) असे आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना सांगलीतील वसंतदादा साखर कारखान्याच्या मागील बैलगाडी तळावर घडली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: संजयनगर पोलिसांनी या प्रकरणी तीन अल्पवयीन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

Web Title: Sangli crime 69 year old man bludgeoned to death with a stone over a petty dispute three minors detained

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 21, 2026 | 08:12 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला
1

Dharashiv Crime : किरकोळ वादाचे भीषण रूप! पतीने पत्नीवर धारदार शस्त्राने केला जीवघेणा हल्ला

Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद
2

Punjab Crime: पैशांसाठी मित्रानेच MBBS विद्यार्थ्याची धारदार शस्त्राने हत्या; आरोपी CCTV मध्ये कैद

Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं
3

Pune Crime: माझ्या पत्नीशी का बोलतोस?” संशयातून तरुणावर चाकूसपासप वार; पिंपरी-चिंचवड हादरलं

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी
4

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: खाऊचं पाकीट हातात अन् मृतदेह खड्ड्यात; संभाजीनगरातील घटना अंगावर शहारे आणणारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

Sangli Crime: किरकोळ वादातून 69 वर्षीय वृद्धाची दगडाने ठेचून हत्या; तीन अल्पवयीन ताब्यात

May 21, 2026 | 08:12 AM
विदर्भ तापला; वर्ध्यात तापमानाचा पारा पोहोचला 47.1 अंशांवर, पुढील 7 दिवस…

विदर्भ तापला; वर्ध्यात तापमानाचा पारा पोहोचला 47.1 अंशांवर, पुढील 7 दिवस…

May 21, 2026 | 08:11 AM
MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

MELODI : ‘परिश्रम ही सफलता की कुंजी…’ जेव्हा इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी मोदींना हिंदीत ऐकवला गुरुमंत्र, VIDEO VIRAL

May 21, 2026 | 08:05 AM
फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी

फाटलेल्या दुधापासून काय बनवावं सुचत नाही? मग सोप्या पद्धतीमध्ये घरीच बनवा विकतसारखे मसाला पनीर, नोट करा रेसिपी

May 21, 2026 | 08:00 AM
International Tea Day : ‘एक कप चहा आणि बरंच काही!’ भारताच्या प्रस्तावामुळे जगाने स्वीकारला ‘हा’ दिवस; वाचा यामागची रंजक कहाणी

International Tea Day : ‘एक कप चहा आणि बरंच काही!’ भारताच्या प्रस्तावामुळे जगाने स्वीकारला ‘हा’ दिवस; वाचा यामागची रंजक कहाणी

May 21, 2026 | 07:30 AM
Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक

Union Cabinet Meeting : मंत्र्यांना द्यावे लागणार आता ‘रिपोर्टकार्ड’; पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली आज महत्त्वपूर्ण बैठक

May 21, 2026 | 07:09 AM
Budh Uday: 23 मे रोजी बुध ग्रहाचा होणार उदय, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात होणार फायदा

Budh Uday: 23 मे रोजी बुध ग्रहाचा होणार उदय, या राशींच्या लोकांना व्यवसायात होणार फायदा

May 21, 2026 | 07:05 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

ULHASNAGAR : अवैध भाजी विक्रेत्यांवर कारवाई, रस्ते व पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी पालिकेची मोहीम

May 20, 2026 | 03:57 PM
Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

Ulhasnagar: उल्हासनगर मनपेत दिव्यांगांचे मानधन थकले; संतप्त दिव्यांगांचे पालिकेत आंदोलन

May 20, 2026 | 03:48 PM
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM