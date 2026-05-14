Buldhana Crime: थरारक हत्याकांड! चारित्र्याच्या संशयातून बापानेच केलं पोटच्या मुलीचं शीर धडावेगळं

काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील तरुणीचे नाव शिवानी बापूराम कळमेकर असे आहे. ती मध्यप्रदेशातील बुऱ्हाणपूर जिल्ह्यातील खडकनार येथील रहिवासी होती. शिवानीचा विवाह काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे 15 एप्रिल 2026 रोजी पार पडला होता. लग्नानंतर ती सासरी गेली खरी, पण तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिच्या वडिलांनी तिच्या हत्येचा कट रचला.
तिच्या वडिलांना वाटायचे की शिवणीचे तिच्याच गावातील चुलत भावासोबत अनैतिक संबंध आहे. असा संशय तिच्या वडिलांना होता. याच संशयातून आणि आपल्या कुटुंबाची अब्रू गेल्याच्या भावनेतून बापानेच आपल्या मुलीची हत्या करणायचे ठरवले. आणि यात आपल्या मुलाची त्यांनी साथ घेतली.
कशी केली हत्या?
२३ एप्रिल रोजी रात्री वडिलांनी शिकवणीच्या डोक्यात बाबूने जोरदार प्रहार केला. यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपी बापाने पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह एक दिवस घरातच लपवून ठेवला. दुसऱ्या दिवशी त्याने आपला मुलगा अजय याच्या मदतीने मोटारसायकलवर टाकून महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरील राजुरा शिवारात आणला. तिथे मुलीची ओळख पटू नये आणि पोलिसांची दिशाभूल व्हावी या उद्देशाने त्यांनी तिचे शीर धडावेगळे केले आणि मृतदेह जाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी हत्येसाठी वापरलेले साहित्य आणि रक्ताने माखलेले कपडे जंगलात फेकून दिले जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा सुगावा लागणार नाही.
आरोपी अटकेत
जेव्हा पोलिसांना मृतदेह आढळून आल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी या घटनेचा तपास सुरुवात केली. हरवलेल्या महिलांच्या तक्रारींची दखल घेत पोलिसांनी कडकणार येथील कुटुंबाची चौकशी केली. त्यावेळी आरोपींमची धरपकड केली असता, शिवणीच्या वडलांनी आणि भावांनी केलेल्या गुन्हयाची कबुली दिली. पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली असून त्यांच्यावर जळगाव जामोद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेने परिसरात संताप व्यक्त केला जात असून खळबळ उडाली आहे.
