Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Chandigarh Crime Serious Allegations Leveled Against Dhurandhar Production Designer Accused Released On Bailwhat Exactly Is The Case

Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?

Updated On: May 28, 2026 | 08:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

‘धुरंधर’ आणि ‘द फॅमिली मॅन’ प्रोजेक्ट्ससाठी काम केलेले प्रॉडक्शन डिझायनर सैनी एस. जोहरायला चंदीगडमध्ये अटक करण्यात आली. एका महिलेने त्याच्यावर हॉटेलमध्ये बोलावून अत्याचार, गैरवर्तन आणि डांबून ठेवल्याचे आरोप केले आहेत. आरोपीला नंतर जामीन मंजूर झाला असून पोलीस तपास सुरू आहे.

crime, (फोटो सौजन्य- pinterest)
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सैनी एस. जोहरायवर महिलेने लैंगिक छळ आणि गैरवर्तनाचे गंभीर आरोप केले.
  • कामाच्या मिटिंगच्या बहाण्याने चंदीगडमधील फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये बोलावल्याचा दावा.
  • पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अटक केली; नंतर न्यायालयातून जामीन मंजूर.
चंदीगड: ‘धुरंधर’ आणि ‘द फॅमिली मॅन’ या प्रोजेक्ट्ससाठी काम केलेले प्रॉडक्शन डिझायनर याला अटक करण्यात आली आहे. त्याच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. एका महिलेने त्याच्यावर अत्याचार, डांबून ठेवणे आणि शारीरिक मारहाणीचे गंभीर आरोप केले आहे. आरोपीची जामिनावर सुटका झाली असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

काय नेमकं प्रकरण?

या प्रकरणातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव सैनी एस. जोहराय असे आहे. 20 एप्रिल रोजी महिलेने याच्या विरोधात तक्रार नोंदवली होती. ‘सरकारी महाविद्यालयात शिकत असताना एका प्राध्यापकाने तिचा बायोडेटा धुरंधरच्या टीमला पाठवला होता. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी तिची सहाय्यक कला दिकदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सैनी यांनी स्वतःची ओळख तिचा मार्गदर्शक म्हणून करून दिली व तो दिल्ली आर्ट कॉलेजचा विद्यार्थी असल्याचेही सांगितलं. नंतर कामाशी संबंधित एका मीटिंगसाठी चंदिगडमधील ताजमध्ये हॉटेलरूममध्ये एका खोलीत बोलवलं. सुरुवातीला टीमचे सदस्य उपस्थित असतील अस तिला वाटलं पण नंतर लक्षात आलं की आपल्या एकटीलाच बोलावलं आहे.

10 सप्टेंबर 2025 रोजी 8.30 च्या सुमारास महिला हॉटेलमध्ये पोहोचली होती. त्यावेळी सैनी यांनी तिला जबरदस्ती दारू पाजण्याचा प्रयत्न केला.सैनी यांनी तिच्या पेयात संशयास्पद पदार्थ मिसळला त्यानंतर तिची प्रकृती खालवली. त्यानंतर तिला लगेच चक्कर येऊ लागली. तिने वारंवार रूममधून बाहेर जाऊ देण्याची विनंती केली पण तिला बाहेर जाऊ दिलं नाही,असा आरोप महिलेने केला. डान्स शिकवण्याच्या बहाण्याने सैनी यांनी महिलेस चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. त्यांनतर काही मिनिटात महिलेची प्रकृती अधिक खालावली. तिला उलट्या झाल्या. पण तरीही सैनीने तिच्याशी गैरवर्तन सुरूच ठेवलं. त्यावेळी महिला खूप घाबरलेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती हॉटेलमधून निघून गेली. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.

आरोपीला जामीन मंजूर

पोलिसांनी चंदीगडमधून सैनी एस जोहरायला ताब्यात घेतले. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनतर त्याला जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केले. सैनीने यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या प्रकरणाचा तपास सध्या पोलीस करत आहे.

Twisha Sharma Case: समर्थ सिंगच्या अडचणीत वाढ; तब्बल इतके दिवस झाली CBI कोठडीत रवानगी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सैनी एस. जोहरायला का अटक करण्यात आली?

    Ans: महिलेच्या लैंगिक छळ, अत्याचार आणि डांबून ठेवल्याच्या आरोपांनंतर त्याला अटक करण्यात आली.

  • Que: ही घटना कुठे घडल्याचा आरोप आहे?

    Ans: चंदीगडमधील सेक्टर-17 येथील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घटना घडल्याचा आरोप आहे.

  • Que: सध्या प्रकरणाची स्थिती काय आहे?

    Ans: आरोपीला जामीन मंजूर झाला असून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

Web Title: Chandigarh crime serious allegations leveled against dhurandhar production designer accused released on bailwhat exactly is the case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 08:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले
1

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन
2

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड
3

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
4

Pune Crime: आळंदी देवस्थानात खळबळ! मुख्य दानपेटीतून लाखोंची रोकड लंपास; व्यवस्थापनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?

Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?

May 28, 2026 | 08:48 AM
Women’s Health Day: तिचे आरोग्य, तिचे हक्क! ‘हा’ एक दिवस ठरू शकतो तुमच्या आरोग्यासाठी संजीवनी; वाचा काय आहे 28 मे चे महत्त्व

Women’s Health Day: तिचे आरोग्य, तिचे हक्क! ‘हा’ एक दिवस ठरू शकतो तुमच्या आरोग्यासाठी संजीवनी; वाचा काय आहे 28 मे चे महत्त्व

May 28, 2026 | 08:30 AM
‘महाविकास आघाडी विधानपरिषदेच्या 17 जागा लढवणार’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचे मोठं विधान

‘महाविकास आघाडी विधानपरिषदेच्या 17 जागा लढवणार’; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचे मोठं विधान

May 28, 2026 | 08:23 AM
गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

May 28, 2026 | 08:23 AM
Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना नोकरी व्यवसायात मिळेल अपेक्षित यश

May 28, 2026 | 08:20 AM
पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी

पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी

May 28, 2026 | 08:00 AM
रात्रीच्या वेळी अचानक जाग येते? लिव्हरसबंधित गंभीर आजार झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, जाणून घ्या घरगुती उपाय

रात्रीच्या वेळी अचानक जाग येते? लिव्हरसबंधित गंभीर आजार झाल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ लक्षणे, जाणून घ्या घरगुती उपाय

May 28, 2026 | 07:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM