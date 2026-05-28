Chandigarh Crime: ‘धुरंधर’च्या प्रॉडक्शन डिझायनरवर गंभीर आरोप, आरोपीची जामिनावर सुटका; काय नेमकं प्रकरण?

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले
काय नेमकं प्रकरण?
या प्रकरणातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव सैनी एस. जोहराय असे आहे. 20 एप्रिल रोजी महिलेने याच्या विरोधात तक्रार नोंदवली होती. ‘सरकारी महाविद्यालयात शिकत असताना एका प्राध्यापकाने तिचा बायोडेटा धुरंधरच्या टीमला पाठवला होता. 2 सप्टेंबर 2025 रोजी तिची सहाय्यक कला दिकदर्शक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सैनी यांनी स्वतःची ओळख तिचा मार्गदर्शक म्हणून करून दिली व तो दिल्ली आर्ट कॉलेजचा विद्यार्थी असल्याचेही सांगितलं. नंतर कामाशी संबंधित एका मीटिंगसाठी चंदिगडमधील ताजमध्ये हॉटेलरूममध्ये एका खोलीत बोलवलं. सुरुवातीला टीमचे सदस्य उपस्थित असतील अस तिला वाटलं पण नंतर लक्षात आलं की आपल्या एकटीलाच बोलावलं आहे.
10 सप्टेंबर 2025 रोजी 8.30 च्या सुमारास महिला हॉटेलमध्ये पोहोचली होती. त्यावेळी सैनी यांनी तिला जबरदस्ती दारू पाजण्याचा प्रयत्न केला.सैनी यांनी तिच्या पेयात संशयास्पद पदार्थ मिसळला त्यानंतर तिची प्रकृती खालवली. त्यानंतर तिला लगेच चक्कर येऊ लागली. तिने वारंवार रूममधून बाहेर जाऊ देण्याची विनंती केली पण तिला बाहेर जाऊ दिलं नाही,असा आरोप महिलेने केला. डान्स शिकवण्याच्या बहाण्याने सैनी यांनी महिलेस चुकीच्या पद्धतीने स्पर्श केला. त्यांनतर काही मिनिटात महिलेची प्रकृती अधिक खालावली. तिला उलट्या झाल्या. पण तरीही सैनीने तिच्याशी गैरवर्तन सुरूच ठेवलं. त्यावेळी महिला खूप घाबरलेली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती हॉटेलमधून निघून गेली. असे तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे.
आरोपीला जामीन मंजूर
पोलिसांनी चंदीगडमधून सैनी एस जोहरायला ताब्यात घेतले. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांनतर त्याला जिल्हा न्यायालयाने जामीन मंजूर केले. सैनीने यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या प्रकरणाचा तपास सध्या पोलीस करत आहे.
Ans: महिलेच्या लैंगिक छळ, अत्याचार आणि डांबून ठेवल्याच्या आरोपांनंतर त्याला अटक करण्यात आली.
Ans: चंदीगडमधील सेक्टर-17 येथील एका फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये घटना घडल्याचा आरोप आहे.
Ans: आरोपीला जामीन मंजूर झाला असून पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत.