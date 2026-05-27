  Solapur Crime Social Media Personality Rohini Paradhye Ends Her Life By Hanging Herself

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

Updated On: May 27, 2026 | 03:43 PM IST
सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे लोकप्रिय रीलस्टार रोहिणी निलेश पाराध्ये यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. “हॉटेल ग्रामपंचायत”च्या स्वयंपाकघरात त्यांनी टोकाचे पाऊल उचलले. आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून पोलिस तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • रीलस्टार रोहिणी पाराध्ये यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली
  • “हॉटेल ग्रामपंचायत”च्या स्वयंपाकघरात घटना घडली
  • आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट; पोलिसांचा तपास सुरू
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लोकप्रिय रीलस्टार रोहिणी पाराध्ये आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. ही घटना मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथील आहे. या घटनेमुळे मंगळवेढा तालुका सह सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.

रोहिणी निलेश पाराध्ये (वय 25) या विवाहित होत्या. रोहिणी ही ब्रह्मपुरी येथील स्वतःच्या हॉटेल ग्रामपंचायतीच्या स्वयंपाक घरात गेली होती. तिने पत्राच्या स्वयंपाक खोलीत लोखंडी अँगल ला गळफास घेतले. ही घटना मंगळवारी दुपारी अडीचशे सुमारास उघडकीस आली. घटनेनंतर रोहिणी यांच्या पतीने तातडीने मंगळवेढा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते मात्र डॉक्टर आणि तपासणी अंति त्यांना मृत घोषित केले. याप्रकरणी पती निलेश पाराध्ये यांनी पोलीस ठाण्यात खबर दिली असून या घटनेची नोंद करण्यात आली आहे.

रोहिणी पाराध्ये आणि त्यांचे पती निलेश पाराध्ये हे गेल्या काही वर्षांपासून विविध सामाजिक, विनोदी व्हिडिओ तसेच खाद्यपदार्थांवरील रिल्स मुळे सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या जोरावर त्यांनी रत्नागिरी नागपूर राष्ट्रीय महामार्गालगत ब्रह्मपुरी येथे हॉटेल ग्रामपंचायत हा व्यवसाय सुरू केला होता. व्यवसाय स्थिरावत असतानाच आणि नवीन शाखांच्या तयारीत असताना रोहिणी यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याने सर्वांना धक्का बसलाय. मात्र त्यांनी आत्महत्या का केली?  हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीये. पोलीस याचा तपास करत आहेत.

Solapur Crime: सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेल्या रोहिणी पाराध्येने गळफास घेत संपवलं जीवन

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या रीलस्टारचे नाव काय आहे?

    Ans: रोहिणी निलेश पाराध्ये असे त्यांचे नाव आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: मंगळवेढा तालुक्यातील ब्रह्मपुरी येथे ही घटना घडली.

  • Que: रोहिणी पाराध्ये कशामुळे प्रसिद्ध होत्या?

    Ans: त्या सोशल मीडियावरील विनोदी, सामाजिक विषयांवरील आणि खाद्यपदार्थांच्या रील्समुळे प्रसिद्ध होत्या.

Published On: May 27, 2026 | 03:43 PM

