Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

काय नेमकं घडलं पिडीतेसोबत?
ही घटना केज तालुक्यातील एका गावातली आहे. या गावात पीडित मुलगी आपल्या कुटुंबियांसोबत राहत होती. तिच्यावर चुलत मामे भावाने तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केले. आरोपीने या पीडित मुलीचे तोंड रुमालाने दाबले आणि तिचे हात दोरीने बांधले. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या भयंकर प्रसंगानंतर पीडित मुलगी घाबरली होती. या घटनेने कुटुंबीय देखील हादरला होता. कुटुंबीयांनी तात्काळ कायदेशीर आणि वैधकीय मदतीसाठी पावले उचलली. मात्र त्यांना शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेली वागणूक अत्यंत धक्कादायक होती.
तब्बल 10 तास रुग्णालयात ताटकळत ठेवले
पीडित अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी केज येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ‘महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ’ (Gynecologist) उपलब्ध नसल्याचे जुजबी कारण सांगितले. यामुळे पीडितेला रुग्णालयात सकाळी ११ वाजल्यापासून ते थेट रात्री ९ वाजेपर्यंत तिला रुग्णालयात ताटकळत ठेवण्यात आले. असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. तब्ब्ल १० तास पीडितेबाबत एवढी निष्काळजीपणा दाखवल्यामुळे रुग्णालयातील प्रशासकीय ढिसाळपणा चव्हाट्यावर आला आहे.
गुन्हा दाखल करण्यासाठी अख्खी रात्र
१० तास रुग्णालयात त्रास सहन केल्यानंतर रात्री ९ वाजता पीडितेच्या नातेवाईक आणि पोलीस तिला घेऊन केज पोलीस ठाण्यात पोहोचले. मात्र तिथे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पहाटेचे ५ वाजले. रात्री ९ वाजता पासून ते पहाटेचे ५ म्हणजेच तब्ब्ल ८ तास गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी वेळ लागला. अख्खी रात्र पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्याच्या बाकावर जागून काढली.
पीडितेच्या कुटुंबियांना सोबत घडलेल्या या प्रकारामुळे केजमधील आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांवर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी डॉक्टर आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
