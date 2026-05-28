  • Beed Crime Rape Victim Minor Girl Kept Waiting For 10 Hours At Hospital And All Night At Police Station

Beed Crime: केजमध्ये अमानुषतेचा कळस! अत्याचारपीडित अल्पवयीन मुलीला रुग्णालयात 10 तास, पोलीस ठाण्यात रात्रभर ताटकळत ठेवले

Updated On: May 28, 2026 | 08:17 AM IST
सारांश

बीडच्या केज येथे अल्पवयीन अत्याचारपीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात तब्बल 10 तास थांबवण्यात आले. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कुटुंबाला रात्रभर पोलीस ठाण्यात बसावे लागले. आरोग्य व पोलीस प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेवर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

विस्तार
  • अल्पवयीन पीडितेला केज उपजिल्हा रुग्णालयात 10 तास वैद्यकीय तपासणीसाठी थांबवले.
  • महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसल्याचे कारण देत आरोग्य विभागाची दिरंगाई.
  • पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी पहाटेपर्यंत कुटुंबाला प्रतीक्षा करावी लागली.
बीड: बीड येथून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. अल्पवयीन अत्याचार पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल १० तास ताटकळत ठेवण्यात आले. एवढेच नाही तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी तिच्या संपूर्ण कुटुंबाला रात्रभर पोलीस ठाण्यात जागून काढावी लागली. या संतापजनक प्रकारामुळे बीड जिल्ह्यात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. यामुळे आता विविध चर्चा होत आहे.

काय नेमकं घडलं पिडीतेसोबत?

ही घटना केज तालुक्यातील एका गावातली आहे. या गावात पीडित मुलगी आपल्या कुटुंबियांसोबत राहत होती. तिच्यावर चुलत मामे भावाने तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केले. आरोपीने या पीडित मुलीचे तोंड रुमालाने दाबले आणि तिचे हात दोरीने बांधले. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. या भयंकर प्रसंगानंतर पीडित मुलगी घाबरली होती. या घटनेने कुटुंबीय देखील हादरला होता. कुटुंबीयांनी तात्काळ कायदेशीर आणि वैधकीय मदतीसाठी पावले उचलली. मात्र त्यांना शासकीय यंत्रणेकडून मिळालेली वागणूक अत्यंत धक्कादायक होती.

तब्बल 10 तास रुग्णालयात ताटकळत ठेवले

पीडित अल्पवयीन मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी केज येथील शासकीय उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले होते. मात्र रुग्णालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ‘महिला स्त्रीरोगतज्ज्ञ’ (Gynecologist) उपलब्ध नसल्याचे जुजबी कारण सांगितले. यामुळे पीडितेला रुग्णालयात सकाळी ११ वाजल्यापासून ते थेट रात्री ९ वाजेपर्यंत तिला रुग्णालयात ताटकळत ठेवण्यात आले. असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. तब्ब्ल १० तास पीडितेबाबत एवढी निष्काळजीपणा दाखवल्यामुळे रुग्णालयातील प्रशासकीय ढिसाळपणा चव्हाट्यावर आला आहे.

गुन्हा दाखल करण्यासाठी अख्खी रात्र

१० तास रुग्णालयात त्रास सहन केल्यानंतर रात्री ९ वाजता पीडितेच्या नातेवाईक आणि पोलीस तिला घेऊन केज पोलीस ठाण्यात पोहोचले. मात्र तिथे गुन्हा दाखल करण्यासाठी पहाटेचे ५ वाजले. रात्री ९ वाजता पासून ते पहाटेचे ५ म्हणजेच तब्ब्ल ८ तास गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी वेळ लागला. अख्खी रात्र पीडितेच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्याच्या बाकावर जागून काढली.

पीडितेच्या कुटुंबियांना सोबत घडलेल्या या प्रकारामुळे केजमधील आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासन या दोन्ही यंत्रणांवर नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या गंभीर प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी डॉक्टर आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे. आता प्रशासन काय निर्णय घेते या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यात ही घटना घडली.

  • Que: पीडितेला रुग्णालयात किती वेळ थांबवण्यात आले?

    Ans: वैद्यकीय तपासणीसाठी तिला सुमारे 10 तास ताटकळत ठेवण्यात आले.

  • Que: नागरिकांनी कोणती मागणी केली आहे?

    Ans: दोषी डॉक्टर आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

Published On: May 28, 2026 | 08:17 AM

