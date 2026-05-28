पिझ्झा, बर्गर खाऊन कंटाळा आला असेल तर सोप्या पद्धतीमध्ये झटपट बनवा चीझ गार्लिक ब्रेड , नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: May 28, 2026 | 08:00 AM IST
סarांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चीज गार्लिक ब्रेड बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेले चीज गार्लिक ब्रेड सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल आणि चव सुद्धा चांगली लागेल.

विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पिझ्झा, बर्गर किंवा इटालियन पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. बाहेर कोणत्याही कॅफेमध्ये गेल्यानंतर ठराविक पदार्थ आवर्जून ऑर्डर केले जाते. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये घरात चीझ गार्लिक ब्रेड बनवू शकता. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडेल. सुट्टीच्या दिवसांमध्ये पाहुणे घरी आल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ ऑर्डर केले जाते. पण त्याऐवजी तुम्ही चीझ गार्लिक ब्रेड बनवू शकता. चीज घातलेला गार्लीक ब्रेड, स्टफ्ड गार्लीक ब्रेड लहान मुलं अतिशय आवडीने खातात. लसूण घालून बनवलेला पदार्थ केवळ चवीलाच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. लसूणमध्ये असलेले गुणकारी घटक आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. संध्याकाळच्या नाश्त्यात हलक्या पदार्थांचे सेवन करावे. चला तर जाणून घेऊया चीझ गार्लिक ब्रेड बनवण्याची कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • चीज
  • लसूण पाकळ्या
  • ब्रेड
  • बटर
  • कोथिंबीर
  • चिलीफ्लेक्स
  • ओरेगानो
  • तेल
कृती:

  • चीज गार्लिक ब्रेड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, लसूण पाकळ्या सोलून त्यांचे बारीक तुकडे करा किंवा लसूण किसून घ्या.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक केलेली लसूण घालून लालसर होईपर्यंत भाजा आणि वाटीमध्ये काढून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात बटर घालून मिक्स करा. बटरच्या मिश्रणात बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर, चिलीफ्लेक्स, ओरेगानो घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण ब्रेडवर लावून घ्या आणि त्यावर किसून घेतलेले चीज घालून पॅनमध्ये ठेवा. बटर टाकून मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.
  • तयार आहे झटपट बनवलेले चीज गार्लिक ब्रेड. हा पदार्थ सगळ्यांचं खूप जास्त आवडेल.

Published On: May 28, 2026 | 08:00 AM

