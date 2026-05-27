Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

पोलिसांची रेड आणि…
अभिमा स्टे सी रूम नंबर २५ मध्ये हा सगळा प्रकार सुरू होता. या ठिकाणी विदेशी महिला वेश्या व्यवसाय करतात ही माहिती पोलिसांना मिळाली होती. तातडीने याची खात्री करण्यात आली. पोलिसांनी एक पथक तयार केल आणि रात्री रेड मारली असता रूम मध्ये चार विदेशी महिला आढळून आल्या. या चारही महिला मिळून वेश्या व्यवसाय करत होत्या. त्यांची सुटका करून पुण्यातील कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात एका विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कायदा कलम ३,४ प्रमाणे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
या महिला कोणत्या देशातील आहेत त्याची माहिती अजून मिळाली नाही. मात्र त्या कोणत्या कारणासाठी भारतात आल्या होत्या. त्यांच इथे वास्तव्य कुठे आहे? याचा तपास आता पोलीस करणार आहेत. जर त्या वीसावर आल्या असतील तर कोणाच्या संपर्कात होत्या आणि यांचा एजंट कोण आहे? याचा देखील तपास पोलीस करत आहेत.
पुण्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
शहरात वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत. आता पोलिसांनी रात्री ८ नंतर शहरात नाकाबंदी सुरू केली आहे. मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारावर यामुळे वचक बसणार आहे. रात्री १० नंतर हॉकर्स झोन, फुटपाथवरील दुकान बंद करण्यात येत आहेत. या कारवाईत गुन्हेगार आढळून येण्याची शक्यता आहे. पुणे पोलीस शहरात कडक पेट्रोलिंग राबवत आहेत.
Ans: पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील अभिमा स्टे येथे कारवाई करण्यात आली.
Ans: पोलिसांनी चार विदेशी महिलांची सुटका केली.
Ans: अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.