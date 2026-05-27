  Pune Crime Police Raid In Koregaon Park Sex Racket Involving Foreign Women Busted

Pune Crime: कोरेगाव पार्कमध्ये पोलिसांची रेड; विदेशी महिलांसह सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड

Updated On: May 27, 2026 | 03:12 PM IST
सारांश

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात पोलिसांनी मोठी कारवाई करत सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश केला. अभिमा स्टे येथील एका रूममध्ये चार विदेशी महिलांची वेश्या व्यवसायातून सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी एका आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून महिलांच्या वास्तव्य आणि एजंटचा तपास सुरू आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
विस्तार
  • कोरेगाव पार्कमधील अभिमा स्टे येथे पोलिसांची धाड
  • चार विदेशी महिलांची वेश्या व्यवसायातून सुटका
  • आरोपीविरोधात अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा
पुणे: कोरेगाव पार्क परिसर हा पुण्यातील उच्चभ्रू असा परिसर मानला जातो. मोठी होटल आणि नाइट लाइफ संस्कृती या भागात चालते. मात्र आता अशी एक घटना घडली आहे. पुणे पोलिसांनी धाड टाकून भारतीय नव्हे तर चार विदेशी महिलांना ताब्यात घेतलं आहे. या चार महिलांची वेश्या व्यवसायातून सुटका करण्यात आली आहे. या प्रकरणात एका आरोपीच्या विरोधात कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांची रेड आणि…

अभिमा स्टे सी रूम नंबर २५ मध्ये हा सगळा प्रकार सुरू होता. या ठिकाणी विदेशी महिला वेश्या व्यवसाय करतात ही माहिती पोलिसांना मिळाली होती. तातडीने याची खात्री करण्यात आली. पोलिसांनी एक पथक तयार केल आणि रात्री रेड मारली असता रूम मध्ये चार विदेशी महिला आढळून आल्या. या चारही महिला मिळून वेश्या व्यवसाय करत होत्या. त्यांची सुटका करून पुण्यातील कोरेगाव पार्क पोलीस ठाण्यात एका विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अनैतिक मानवी प्रतिबंधक कायदा कलम ३,४ प्रमाणे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.

या महिला कोणत्या देशातील आहेत त्याची माहिती अजून मिळाली नाही. मात्र त्या कोणत्या कारणासाठी भारतात आल्या होत्या. त्यांच इथे वास्तव्य कुठे आहे? याचा तपास आता पोलीस करणार आहेत. जर त्या वीसावर आल्या असतील तर कोणाच्या संपर्कात होत्या आणि यांचा एजंट कोण आहे? याचा देखील तपास पोलीस करत आहेत.

पुण्यात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

शहरात वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करत आहेत. आता पोलिसांनी रात्री ८ नंतर शहरात नाकाबंदी सुरू केली आहे. मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारावर यामुळे वचक बसणार आहे. रात्री १० नंतर हॉकर्स झोन, फुटपाथवरील दुकान बंद करण्यात येत आहेत. या कारवाईत गुन्हेगार आढळून येण्याची शक्यता आहे. पुणे पोलीस शहरात कडक पेट्रोलिंग राबवत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही कारवाई कुठे करण्यात आली?

    Ans: पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील अभिमा स्टे येथे कारवाई करण्यात आली.

  • Que: पोलिसांनी किती महिलांची सुटका केली?

    Ans: पोलिसांनी चार विदेशी महिलांची सुटका केली.

  • Que: या प्रकरणात कोणता गुन्हा दाखल करण्यात आला?

    Ans: अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Published On: May 27, 2026 | 03:12 PM

