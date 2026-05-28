गोव्याला जाऊन कंटाळलात? मग यावेळी निवडा पदुचेरीचा पर्याय, फक्त मंदिर आणि बीच नाही इथे फिरण्यासाठी आहेत असंख्य ठिकाणे

श्री अरबिंदो आश्रम
हे आश्रण पदुचेरीतील एक लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र आहे. हे आश्रम श्री अरबिंदो आणि मीरा अल्फासा (मदर) यांनी स्थापित केला होता. या दोघांचीही समाधी आश्रमात आजही पाहायला मिळते. आध्यात्मिक शांतीच्या शोधात असाल तर या ठिकाणी तुम्ही भेट द्यायला जाऊ शकता. इथे मेडिटेशन आणि म्यूजियमची सुविधा उपलब्ध आहे.
फ्रेंच क्वॉर्टर
फ्रेंट क्वार्टर हे ठिकाण तुम्हाला भारतातच फ्रांसमध्ये असल्याचा फिल देऊन जाईल. हलक्या रंगाच्या इमारती, लहान कॅफे आणि दगडांपासून तयार करण्यात आलेले अनोखे रस्ते ठिकाणाचे साैंदर्य आणखी वाढवते. इथे फ्रेंच आणि तामिळ संस्कृतीचा सुंदर मिलाफ पाहायला मिळतो. १७ व्या शतकात फ्रेंच लोकांनी इथे आपली वसाहत स्थापन केली होती ज्यामुळे आजही इथे त्याकाळच्या काही सुंदर गोष्टी पाहायला मिळतात. हे ठिकाण व्हाईट टाऊन या नावानेही ओळखले जाते.
भारती पार्क
भारती पार्क हे व्हाईट टाऊनच्या मध्यभागी वसलेले एक सुंदर आणि ऐतिहासिक उद्यान आहे. इथे तुम्हाला सुंदर बागा, फाऊंटन आणि अनोख्या शैलीतील रस्ते पाहता येतात. निसर्गाचा सानिध्यात वेळ घालवायचा असेल किंवा कुटुंबासोबत फेरपटका मारायचा असेल तर या ठिकाणी तुम्ही नक्कीच भेट द्यायला हवी. इथे अनेक ऐतिहासिक पुतळे आणि कृत्रिम तलाव देखील आहे.
पदुचेरी संग्रहालय
इतिहासप्रेमी असाल तर हे ठिकाण तुमच्या आवडीचे ठरणार आहे. या ठिकाणी चोळ आणि पल्लव राजवंशातील काही प्राचीन मूर्त्या, नाणी, फर्निचर आणि काही सुबक कालाकृत्या पाहायला मिळतात. पदुचेरीच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे दर्शन करण्यासाठी हे ठिकाण एक चांगला पर्याय ठरते. पदुचेरी संग्रहाल देखील व्हाईट टाऊन भागात वसले आहे.
मनकुला विनयगर मंदिर
पदुचेरीत वसलेले हे प्राचीन हिंदू मंदिर सुमारे १०० वर्षे जुने असल्याचे म्हटले जाते. याची स्थापना १७ व्या शतकात करण्यात आली होती. मंदिर भगवान गणेशाला समर्पित असून इथे शांततामय वातावरण अनुभवायला मिळते. असे मानले जाते की, फ्रेंच वसाहतीदरम्यान फ्रेंच लोकांनी हे मंदिर तोडण्याचा खूप प्रयत्न केला होता पण भक्तांच्या रोषामुळे त्यांना असं करता आलं नाही. मंदिराचा प्रवेशद्वार फार भव्य आहे आणि मंदराच्या आत सोन्याच्या मुलाम्याने सजवलेली गणेशमूर्ती आहे. इथे ‘लक्ष्मी’ एक हत्ती देखील आहे जो भाविकांना आपल्या सोंडेने आशिर्वाद देत असल्याचे सांगितले जाते.
समुद्रकिनाऱ्यांचाही लुटु शकता आनंद
पदुचेरीमध्ये निरनिराळे समुद्रकिनारे देखील आहेत ज्यांना भेट देऊन तुम्ही तिथे एक चांगला वेळ घालवू शकता. स्वच्छ पाणी, वाळू, सुंदर वातावरण यामुळे कुटुंबासोबत इथे छान वेळ घालवता येऊ शकतो.
प्रोमेनेड बीच – पदुचेरीतील हे सर्वात लोकप्रिय समुद्रकिनाऱ्यांपैकी एक आहे. याला राॅक बीच या नावानेही ओळखले जाते. हा वाळूचा समुद्रकिनारा नसून येथे लाटा रोखण्यासाठी इथे मोठ्या काळ्या खडकांचा वापर करण्यात आला आहे. संध्याकाळी सूर्यास्ताचा आनंद घेत तुम्ही पार्टनरसोबत इथे छान वेळ घालवू शकता. इथे स्थानिक पदार्थ आणि अनेक कॅफे आहेत जिथे पर्यटकांची रेलचेल पाहायला मिळते.
पॅराडाईस बीच – हा पुदचेरीतील एक शांत, स्वच्छ आणि सुंदर समद्रकिनारा आहे. इथे सोनेरी वाळू, घनदाट झाडी आणि डाॅल्फीन पाहता येऊ शकते. तुम्ही इथे अनेक वाॅटर स्पोर्ट्सचाही आनंद घेऊ शकता.
क्वाएट बीच – नावाप्रमाणेच हे बीच इथल्या शांत वातावरणासाठी ओळखले जाते. गर्दीच्या वातावरणापासून दूर कुठे शांत वेळ घालवायचा असल्यास हे बीच तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. इथे लाटांचा आवाज आणि आजूबाजूचे निसर्गरम्य दृष्य पाहायला मिळते ज्यामुळे मनाल वेगळेच समाधान मिळते.