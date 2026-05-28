Women’s Health Day: तिचे आरोग्य, तिचे हक्क! ‘हा’ एक दिवस ठरू शकतो तुमच्या आरोग्यासाठी संजीवनी; वाचा काय आहे 28 मे चे महत्त्व

International Womens Health Day 2026 : महिला हे कोणत्याही सक्षम कुटुंबाचा आणि समाजाचा मुख्य कणा असतात. परंतु, बहुतांश वेळा घर, मुलं, संसार आणि नोकरी सांभाळण्याच्या घाईगडबडीत महिला स्वतःच्या आरोग्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. महिलांच्या याच आरोग्याविषयी, त्यांच्या हक्कांविषयी आणि वैद्यकीय गरजांबद्दल जगभरात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी दरवर्षी २८ मे रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य दिन’ (International Women’s Health Day) किंवा ‘महिला आरोग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दिन’ (International Day of Action for Women’s Health) साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एक उपचार म्हणून साजरा न करता, महिलांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या गंभीर समस्यांवर ठोस कृती करण्याचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा एक महत्त्वाचा जागतिक मंच बनला आहे.
या महत्त्वाच्या दिवसाची सुरुवात सुमारे तीन दशकांपूर्वी म्हणजेच १९८७ मध्ये झाली. कोस्टा रिका येथे झालेल्या महिलांच्या एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेदरम्यान, ‘लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन महिला आरोग्य नेटवर्क’ (LACWHN) द्वारे २८ मे हा दिवस महिलांच्या आरोग्यासाठी समर्पित करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या मोहिमेचा मूळ उद्देश अत्यंत स्पष्ट होता महिलांचे शारीरिक, मानसिक आणि विशेषतः प्रजनन आरोग्य सुनिश्चित करणे. महिलांना त्यांच्या स्वतःच्या शरीरावर, गर्भधारणेवर आणि आरोग्यावर संपूर्ण हक्क असावा, तसेच त्यांना कोणतीही भीती किंवा भेदभाव न बाळगता दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळायला हव्यात, ही या जागतिक मोहिमेची मुख्य मागणी आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Deal: इराणचा ‘हा’ एकच निर्णय भारतासह 8 देशांसाठी धक्कादायक! 11 लाख कोटींच्या खजिन्यासाठी अट; जागतिक बँकिंग क्षेत्रात खळबळ
भारतासारख्या विकसनशील देशात, जिथे अजूनही एक मोठी लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते, तिथे या दिवसाचे महत्त्व कैक पटीने वाढते. ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये आजही अशक्तपणा (Anemia), कुपोषण आणि मासिक पाळी दरम्यान पाळली जाणारी अस्वच्छता या अत्यंत गंभीर समस्या आहेत. अनेक ठिकाणी अंधश्रद्धा आणि लाजेपोटी महिला गुप्तरोगांवर किंवा गर्भाशयाच्या समस्यांवर उघडपणे बोलत नाहीत आणि वेळेवर उपचार घेत नाहीत. २८ मे हा दिवस ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत आरोग्याच्या प्राथमिक सोयी-सुविधा पोहोचवण्यासाठी, मोफत तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यासाठी आणि त्यांच्या मनात असलेली भीती दूर करण्यासाठी एक उत्तम संधी देतो.
महिलांचे प्रजनन हक्क हा त्यांच्या मानवाधिकाराचाच एक भाग आहे. सुरक्षित मातृत्व, कुटुंब नियोजनाची साधने सहज उपलब्ध होणे आणि गर्भपातासारख्या संवेदनशील विषयांवर महिलांना कायदेशीर व सुरक्षित वैद्यकीय सल्ला मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. भारतात आजही प्रसूती दरम्यान होणाऱ्या माता मृत्यूदराचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आलेले नाही. हा दर कमी करण्यासाठी आणि महिलांना त्यांचे प्रजनन हक्क मिळवून देण्यासाठी हा दिवस अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. समाजात लैंगिक समानता आणल्याशिवाय महिलांच्या आरोग्याचा स्तर सुधारणे अशक्य आहे, हा विचार या निमित्ताने जनमानसात रुजवला जातो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bahrain Shia: ‘संयुक्त अरब अमिरातीपासून बहरीनपर्यंत जलद कारवाई…’, इराण युद्धानंतर आखाती प्रदेशात शिया मुस्लिमांच्या अडचणी वाढल्या
आंतरराष्ट्रीय महिला आरोग्य दिनाचे औचित्य साधून देशभरातील विविध सरकारी रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (PHC) आणि अनेक सामाजिक संस्था (NGO) यांच्या वतीने विशेष उपक्रम राबवले जातात. यामध्ये महिलांसाठी मोफत कर्करोग तपासणी (विशेषतः गर्भाशयाचा आणि स्तनाचा कर्करोग), हिमोग्लोबिन तपासणी, मानसिक समुपदेशन आणि मासिक पाळीच्या स्वच्छतेसाठी सॅनिटरी पॅड्सचे मोफत वाटप केले जाते. याशिवाय, सरकार दरबारी महिला आरोग्य बजेटमध्ये वाढ करणे, ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये महिला डॉक्टरांची संख्या वाढवणे आणि मातृत्व रजेच्या कायद्यात अधिक सुधारणा करणे यासारख्या धोरणात्मक बदलांची मागणी या दिवशी प्रकर्षाने केली जाते. प्रत्येक महिलेने स्वतःच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे, हाच या दिवसाचा खरा संदेश आहे.