Shraddha Walker Death Case: श्रद्धा वालकर हत्याकांडाला चार वर्षे; खटला लांबवण्यासाठी आफताबकडून नवनवे डाव? कुटुंबाचा संताप

या खटल्यात आतापर्यंत 215 हून अधिक सुनावण्या पार पडल्या आहेत. तरीही न्यायालयात पुरावे सादर करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. दरम्यान, आरोपी आफताबला एमए परीक्षेसाठी सुनावणीला गैरहजर राहण्याची परवानगी, यापूर्वी दातांच्या उपचारांसाठी तसेच मानसोपचारतज्ज्ञांच्या सल्ल्यासाठीही सवलत देण्यात आली होती. या कारणांमुळे खटल्याला वारंवार विलंब होत असल्याचा आरोप श्रद्धाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
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या दीर्घ न्यायप्रक्रियेदरम्यान श्रद्धाच्या कुटुंबावरही मोठा मानसिक आघात झाला आहे. श्रद्धाचे वडील न्यायाची वाट पाहतच निधन पावले, तर तिच्या आजीचेही खटला सुरू असतानाच निधन झाले. सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे, पुरावा म्हणून जतन केलेले श्रद्धाचे अवशेष अद्याप कुटुंबाच्या ताब्यात देण्यात आलेले नसल्याने तिच्यावर अंत्यसंस्कारही करता आलेले नाहीत.
श्रद्धाची आत्या राजल नाईक यांनी आरोपीला वारंवार दिल्या जाणाऱ्या सवलतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करून श्रद्धाला न्याय मिळवून द्यावा आणि दोषी आढळल्यास आरोपीला कठोर शिक्षा सुनावावी, अशी मागणी केली आहे. श्रद्धा वाळकर हत्याकांडाने देशभरात महिलांच्या सुरक्षेचा, लिव्ह-इन संबंधांतील हिंसाचाराचा आणि न्यायप्रक्रियेच्या गतीचा प्रश्न ऐरणीवर आणला होता. चार वर्षांनंतरही न्यायाची प्रतीक्षा कायम असल्याने या प्रकरणाकडे पुन्हा एकदा देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
हे प्रकरण मे २०२२ मध्ये झालेल्या श्रद्धा वालकर कथित हत्येशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की, तिचा लिव्ह-इन पार्टनर, आफताब अमीन पूनावाला याने हत्येनंतर तिच्या मृतदेहाचे ३५ तुकडे करून ते दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये फेकून दिले होते.
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