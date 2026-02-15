Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खळबळजनक! पाकिस्तानी सैनिक बलुच बंडखोरांच्या तावडीत; सुटकेसाठी लष्करासमोर ठेवली ‘ही’ मोठी अट

Pakistan Hostage Crisis : पाकिस्तानमध्ये बलुच लिबरेशन आर्मी आणि लष्करामध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरु आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीने ऑपरेशन हेरोफ २.० सुरु केले असून पाकिस्तानी सैनिकांना ओलिस ठेवले आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

BLA captured Pakistani Army Personnel : इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये गेल्या महिन्यापासून बलुच लिबरेशन आर्मी आणि पाकिस्तानी लष्करामध्ये अंतर्गत संघर्ष सुरु आहे. बीएलएने पाकिस्तानमध्ये ऑपरेशन हा Operation Herof 2.0 पुन्हा जोरदार आणि आक्रमकपणे सुरु केले आहे. Operation Herof 2.0 बलोच फुटीरतावादी गटाने पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारी यंत्रणेविरोधात सुरु केलेले मोठे लष्करी मोहिम आहे. याच ऑपरेशन अंतर्गत बलुच आर्मीने पाकिस्तानी सैनिकांनी ताब्यात घेतले आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. बलुच लिबरेशन आर्मीने या सैनिकांच्या बदल्यात सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे.

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी

पाकिस्तान सरकारसमोर BLA ने ठेवली मोठी अट

बलुच लिबरेशन आर्मीने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, सुरुवातील १७ जणांना कैद केले होते. परंतु यातील १० नागरिकांची चौकशी करु त्यांना सुरक्षितपणे सोडण्यात आले आहे. तर इतर ७ सैनिकांना लष्कराचे सक्रिय सदस्य असल्याने ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. या पकडलेल्या सैनिकांवर नागरिकांविरोधात लष्करी कारवाई आणि त्यांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्याचा आरोप बीएलने लावला आहे.

त्यांना बलुच राष्ट्रीय न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून त्यांच्या सुटकेसाठी एक मोठी अट ठेवण्यात आली आहे. बीएलचे म्हणणे आहे की, आरोपींना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. यानंतरच त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या सुटकेसाठी बीएलने पाकिस्तानी सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच या सात सैनिकांच्या बदल्यात बलुच कैद्यांची मागणी केली आहे.

पाकिस्तानला अल्टीमेटम

तसेच बीएलने पाकिस्तानला असाही इशारा दिला आहे की, एका आठवड्यात वाटाघाटीमध्ये कोणतीही प्रगती दिसून न आल्या कैद केलेल्या सैनिकांना मृत्यूदंड देण्यात येइस. सध्या पाकिस्तान सरकारने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नव्हता. यामुळे बीएलएच्या ताब्यात असलेल्या सैनिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. बीएलएने मृत्यूदंडाची तयारीही सुरु केली आहे.


पाकिस्तानमध्ये अतंर्गत धुसफूस सुरुच! पाकिस्तानी सैन्यासमोर बलुचिस्तानचे मोठे आव्हान

Frequently Asked Questions

  • Que: बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने किती पाकिस्तानी सैनिकांना ताब्यात घेतले आहे?

    Ans: बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने सुरुवातील १७ जणांना ताब्यात घेतले होते, परंतु त्यांनी दावा केला आहे की यापैकी १० जणांची चौकशी करुन त्यांना सुरक्षिकपणे सोडण्यात आले आहे. सध्या ७ पाकिस्तानी सैनिक त्यांच्या ताब्यात आहेत.

  • Que: बीएलने ७ पाकिस्तानी सैनिकांच्या सुटकेसाठी काय अट ठेवली आहे?

    Ans: बीएलने ७ पाकिस्तानी सैनिकांच्या बदल्यात सरकारच्या कैद्यात असलेल्या बलुच सैनिकांच्या सुटकेची मागणी केली आहे.

  • Que: पाकिस्तानी सरकारने बलुच लिबरेशन आर्मीच्या अल्टीमेटमवर काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: सध्या पाकिस्तान सरकारने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नव्हता.

Published On: Feb 15, 2026 | 11:43 AM

