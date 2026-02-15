खळबळजनक! पाकिस्तानी सैनिक बलुच बंडखोरांच्या तावडीत; सुटकेसाठी लष्करासमोर ठेवली ‘ही’ मोठी अट

बलुचिस्तानमध्ये रक्ताची होळी! BLA च्या हल्ल्यात आतापर्यंत शेकडो पाकिस्तानी सैनिक ठार, निष्पाप नागरिकांचाही बळी
बलुच लिबरेशन आर्मीने जारी केलेल्या निवदेनानुसार, सुरुवातील १७ जणांना कैद केले होते. परंतु यातील १० नागरिकांची चौकशी करु त्यांना सुरक्षितपणे सोडण्यात आले आहे. तर इतर ७ सैनिकांना लष्कराचे सक्रिय सदस्य असल्याने ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. या पकडलेल्या सैनिकांवर नागरिकांविरोधात लष्करी कारवाई आणि त्यांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्याचा आरोप बीएलने लावला आहे.
त्यांना बलुच राष्ट्रीय न्यायालयात हजर करण्यात येणार असून त्यांच्या सुटकेसाठी एक मोठी अट ठेवण्यात आली आहे. बीएलचे म्हणणे आहे की, आरोपींना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली होती. यानंतरच त्यांच्यावर आरोप लावण्यात आले आहेत. तसेच त्यांच्या सुटकेसाठी बीएलने पाकिस्तानी सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. तसेच या सात सैनिकांच्या बदल्यात बलुच कैद्यांची मागणी केली आहे.
तसेच बीएलने पाकिस्तानला असाही इशारा दिला आहे की, एका आठवड्यात वाटाघाटीमध्ये कोणतीही प्रगती दिसून न आल्या कैद केलेल्या सैनिकांना मृत्यूदंड देण्यात येइस. सध्या पाकिस्तान सरकारने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नव्हता. यामुळे बीएलएच्या ताब्यात असलेल्या सैनिकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. बीएलएने मृत्यूदंडाची तयारीही सुरु केली आहे.
Breaking: The BLA has issued a seven-day ultimatum to the Pakistani state for a prisoner exchange, claiming to have captured seven of its military personnel. pic.twitter.com/8FqFozRPnD — The Balochistan Post – English (@TBPEnglish) February 14, 2026
पाकिस्तानमध्ये अतंर्गत धुसफूस सुरुच! पाकिस्तानी सैन्यासमोर बलुचिस्तानचे मोठे आव्हान
Ans: बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीने सुरुवातील १७ जणांना ताब्यात घेतले होते, परंतु त्यांनी दावा केला आहे की यापैकी १० जणांची चौकशी करुन त्यांना सुरक्षिकपणे सोडण्यात आले आहे. सध्या ७ पाकिस्तानी सैनिक त्यांच्या ताब्यात आहेत.
Ans: बीएलने ७ पाकिस्तानी सैनिकांच्या बदल्यात सरकारच्या कैद्यात असलेल्या बलुच सैनिकांच्या सुटकेची मागणी केली आहे.
Ans: सध्या पाकिस्तान सरकारने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापूर्वी देखील पाकिस्तानने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नव्हता.