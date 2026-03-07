Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dombivali Crime: धक्कादायक! कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरून लायब्ररी शिपायाने उडी मारून संपवले जीवन; काय घडलं नेमकं?

डोंबिवली पूर्वेतील दत्तनगरमधील प्रगती कॉलेजमध्ये लायब्ररी शिपाई प्रवीण चौधरी यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी घेत आत्महत्या केली. प्राचार्यांसोबत चर्चा सुरू असताना त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

Updated On: Mar 07, 2026 | 12:00 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • प्रगती कॉलेजमध्ये लायब्ररी शिपायाची आत्महत्या
  • प्राचार्यांशी चर्चा सुरू असताना चौथ्या मजल्यावरून उडी
  • रामनगर पोलिसांकडून घटनेचा तपास सुरू
डोंबिवली: डोंबिवली येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. एका कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरून लायब्ररी शिपायाने उडी मारून आपले जीवन संपवल्याची हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे कॉलेज परिसरासह डोंबिवली शहरात खळबळ उडाली आहे. प्रवीन चौधरी (वय ४२) असे मृत शिपायाचे नाव आहे. ही घटना डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगर परिसरातील प्रगती कॉलेजमध्ये गुरुवारी दुपारच्या सुमारास घडली. या घटनेचा थरार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

गुरुवारी दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास प्रवीण चौधरी हे आपल्या आई- वडिलांसह कॉलेजमध्ये प्राचार्यांशी काही कारणास्तव चर्चा करण्यासाठी आले होते. प्राचार्यांच्या कार्यालयात चर्चा सुरू असताना अचानक त्यांनी कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीकडे धाव घेतली आणि काही क्षणातच त्यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारली. या अचानक घडलेल्या घटनेने एकाच गोंधळ उडाला. तातडीने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र उपचार सुरु असतांना त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच रामनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.

धक्कादायक ! नगरसेवकाच्या वाहनचालकाचे फिल्मी स्टाईल अपहरण; तोंड दाबून गाडीत कोंबलं अन् नंतर…

चर्चे दरम्यान राग आणि..

पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार प्रवीण चौधरी (42) हे ठाकुर्ली येथील खंबाळपाडा परिसरात राहत होते. ते गेल्या काही र्षांपासून डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगर येथील प्रगती कॉलेजमध्ये लायब्ररी शिपाई म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा स्वभाव तापत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या कामाच्या वर्तनाबाबत कॉलेज प्रशासनाकडून यापूर्वीही त्यांना अनेकदा समज देण्यात आली होती. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना कॉलेजमध्ये बोलावण्यात आले होते. चर्चेदरम्यान प्रवीण यांना अचानक राग आला आणि रागाच्या भरात त्यांनी कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी घेतली. असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.

डोंबिवलीमध्ये माणुसकीला काळिमा! मदतीच्या बहाण्याने समोर आला आणि अपघातग्रस्त तरुणाला लुटला

डोंबिवली येथून एक मसणूकीला काळिमा फासणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाचा अपघात झाला, त्यात तो जखमी झाला. त्यावेळी जखमीला रिक्षातून हॉस्पिटलला घेऊन जात असतांना सोबत असलेल्या व्यक्तीने जखमीला लुटल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी त्या नराधमाला विष्णूनगर पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत.

Mumbra Firing: मुंब्रामध्ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बाबा खान यांच्या घराबाहेर गोळीबार; एक आरोपी अटकेत

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: आत्महत्या केलेल्या कर्मचाऱ्याचे नाव काय?

    Ans: प्रवीण चौधरी (वय 42) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगरमधील प्रगती कॉलेजमध्ये ही घटना घडली.

  • Que: आत्महत्येचे प्राथमिक कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: कामाच्या वर्तनाबाबत चर्चा सुरू असताना रागाच्या भरात त्यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

Published On: Mar 07, 2026 | 12:00 PM

Mar 07, 2026 | 12:00 PM
