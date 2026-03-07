Dombivali Crime: धक्कादायक! कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरून लायब्ररी शिपायाने उडी मारून संपवले जीवन; काय घडलं नेमकं?

काय घडलं नेमकं?
गुरुवारी दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास प्रवीण चौधरी हे आपल्या आई- वडिलांसह कॉलेजमध्ये प्राचार्यांशी काही कारणास्तव चर्चा करण्यासाठी आले होते. प्राचार्यांच्या कार्यालयात चर्चा सुरू असताना अचानक त्यांनी कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरील बाल्कनीकडे धाव घेतली आणि काही क्षणातच त्यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी मारली. या अचानक घडलेल्या घटनेने एकाच गोंधळ उडाला. तातडीने त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले मात्र उपचार सुरु असतांना त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच रामनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.
चर्चे दरम्यान राग आणि..
पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार प्रवीण चौधरी (42) हे ठाकुर्ली येथील खंबाळपाडा परिसरात राहत होते. ते गेल्या काही र्षांपासून डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगर येथील प्रगती कॉलेजमध्ये लायब्ररी शिपाई म्हणून कार्यरत होते. त्यांचा स्वभाव तापत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या कामाच्या वर्तनाबाबत कॉलेज प्रशासनाकडून यापूर्वीही त्यांना अनेकदा समज देण्यात आली होती. या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबीयांना कॉलेजमध्ये बोलावण्यात आले होते. चर्चेदरम्यान प्रवीण यांना अचानक राग आला आणि रागाच्या भरात त्यांनी कॉलेजच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी घेतली. असे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
Ans: प्रवीण चौधरी (वय 42) असे मृत कर्मचाऱ्याचे नाव आहे.
Ans: डोंबिवली पूर्वेकडील दत्तनगरमधील प्रगती कॉलेजमध्ये ही घटना घडली.
Ans: कामाच्या वर्तनाबाबत चर्चा सुरू असताना रागाच्या भरात त्यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.