Madhyapradesh Crime: भररस्त्यात दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या, नंतर मांस खाल्ले, रक्त प्यायले आणि…

दमोहमध्ये भररस्त्यात दुचाकीस्वार भरत विश्वकर्मा यांची हातोडा व लोखंडी रॉडने हत्या करण्यात आली. त्यानंतर आरोपीने मृतदेहाचे मांस खाल्ले व रक्त प्यायल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली.

Updated On: Mar 07, 2026 | 01:21 PM
  • मध्य प्रदेशातील दमोह जिल्ह्यात धक्कादायक हत्या
  • दुचाकीस्वार भरत विश्वकर्मा यांच्यावर हातोडा व रॉडने हल्ला
  • हत्येनंतर आरोपीने मृतदेहाचे मांस खाल्ल्याचा आरोप
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश येथून एक धक्कादायक आणि अंगावर काटा आणणारी घटना समोर आली आहे. भररस्त्यात एका दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. हत्येनंतर मृताच्या शरीराचे मांस खाल्ले एवढेच नाही तर रक्तही प्यायले. या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली असून या राक्षसी कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. ही अंगावर काटा आणणारी घटना दमोह जिह्यात घडली आहे.

काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव भरत विश्वकर्मा असे आहे. ते अर्थखेडा येथील रहिवासी होते. भरत आपल्या दुचाकीवरून बहिणीच्या घरी जात असतांना आरोपीने त्याच्या डोक्यावर हातोड्याने प्रहार केला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे भरत दुचाकीवरून जमिनीवर कोसळला. त्यांनतर आरोपीने लोखंडी रोडने त्याच्यावर अनेक वेळा वार केले. एवढेच नाही तर भरतची हत्या केल्यानंतर आरोपीने रस्त्याच्या मधोमध बसून त्याचे मांस खाल्ले. एवढेच नाही तर त्याचे रक्त प्यायले.

आरोपी अटकेत

हा सगळा घडेलेला प्रकार कॉलनीतील लोकांनी आपल्या बाल्कनीतून बघितला तर काही लोकांनी हे दृश्य आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून आरोपीने पोलिसांवरही हल्ला केला आहे. अखेर पोलिसांनी सर्व बाजूंनी घेराव घालून त्याला अटक केली आहे.

अधिक तपास सुरु

प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, मृत भरत विश्वकर्मा आणि आरोपी यांच्यात कोणताही जुना वाद नव्हते. आरोपी मनोरुग्ण असावा आणि त्याने वेडेपणाच्या भरात हे कृत्य केले असावे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही धक्कादायक घटना कुठे घडली?

    Ans: दमोहमधील समन्ना गावाजवळ ही घटना घडली.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण होते?

    Ans: भरत विश्वकर्मा नावाचे व्यक्ती दुचाकीवरून जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून तो मनोरुग्ण असण्याची शक्यता तपासली जात आहे.

Madhyapradesh Crime: भररस्त्यात दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या, नंतर मांस खाल्ले, रक्त प्यायले आणि…

