Madhyapradesh Crime: भररस्त्यात दुचाकीस्वाराची निर्घृण हत्या, नंतर मांस खाल्ले, रक्त प्यायले आणि…

काय घडलं नेमकं?
मिळालेल्या माहितीनुसार मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव भरत विश्वकर्मा असे आहे. ते अर्थखेडा येथील रहिवासी होते. भरत आपल्या दुचाकीवरून बहिणीच्या घरी जात असतांना आरोपीने त्याच्या डोक्यावर हातोड्याने प्रहार केला. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे भरत दुचाकीवरून जमिनीवर कोसळला. त्यांनतर आरोपीने लोखंडी रोडने त्याच्यावर अनेक वेळा वार केले. एवढेच नाही तर भरतची हत्या केल्यानंतर आरोपीने रस्त्याच्या मधोमध बसून त्याचे मांस खाल्ले. एवढेच नाही तर त्याचे रक्त प्यायले.
आरोपी अटकेत
हा सगळा घडेलेला प्रकार कॉलनीतील लोकांनी आपल्या बाल्कनीतून बघितला तर काही लोकांनी हे दृश्य आपल्या मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद केले. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून आरोपीने पोलिसांवरही हल्ला केला आहे. अखेर पोलिसांनी सर्व बाजूंनी घेराव घालून त्याला अटक केली आहे.
अधिक तपास सुरु
प्राथमिक तपासात समोर आले आहे की, मृत भरत विश्वकर्मा आणि आरोपी यांच्यात कोणताही जुना वाद नव्हते. आरोपी मनोरुग्ण असावा आणि त्याने वेडेपणाच्या भरात हे कृत्य केले असावे, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे.
Ans: दमोहमधील समन्ना गावाजवळ ही घटना घडली.
Ans: भरत विश्वकर्मा नावाचे व्यक्ती दुचाकीवरून जात असताना त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.
Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून तो मनोरुग्ण असण्याची शक्यता तपासली जात आहे.