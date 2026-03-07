Pune Crime: जबरदस्तीच्या प्रयत्नाला महिलेचा विरोध; संतापात गळा दाबून खून, दिवेघाट पायथ्याशी महिलेचा अर्धनग्न मृतदेह आढळला

काय घडलं नेमकं?
३ एप्रिलच्या रात्री हडपसर- सासवड रोडलगत दिवे घाट पायथ्याशी काची कंपनीजवळील मोकळ्या जागेत एक अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. याची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यांनतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेनंतर पोलिसांनी तपास सुरू करून परिसरातील माहिती व तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे संशयितांचा शोध घेतला. तपासादरम्यान प्रकाश माने याला ताब्यात घेतले. तो वडकी नाला (ता. हवेली, जि. पुणे) येथे राहणारा आहे. त्याची चौकशी करण्यात आली.
सखोल चौकशीत आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याने संबंधित महिलेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र महिलेने त्याला प्रतिकार केला आहे. त्यामुळे संतापाच्या भरात आरोपीने तिचा गळा दाबला आणि डोक्यात दगड मारून तिची हत्या केली असे तपासात निष्पन्न झाले आहे. दरम्यान, मृत महिलेची ओळख अद्याप पटलेली नसून पोलिसांकडून तिची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
Ans: दिवे घाट पायथ्याशी हडपसर–सासवड रोडलगत ही घटना घडली.
Ans: प्रकाश विभीषण माने (वय 29) याला पोलिसांनी अटक केली आ
Ans: आरोपीने महिलेसोबत जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, विरोध केल्याने तिचा गळा दाबून आणि दगडाने वार करून खून केल्याचे तपासात समोर आले