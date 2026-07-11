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Solapur Crime: लग्नाला अवघे दोन महिने, पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गुन्हा दाखल

Updated On: Jul 11, 2026 | 11:54 AM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात लग्नाला अवघे दोन महिने झालेल्या 26 वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पत्नीचे दुसऱ्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समजल्यानंतर मानसिक व शारीरिक छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप आहे. वडिलांच्या तक्रारीवरून पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • लग्नानंतर पत्नीचे दुसऱ्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आल्यानंतर पतीने आत्महत्या केल्याचा आरोप.
  • मृत तरुणाच्या वडिलांनी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराकडून मानसिक व शारीरिक छळ होत असल्याचा दावा केला.
  • मोहोळ पोलिसांनी पत्नी आणि तिच्या प्रियकराविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
सोलापूर: सोलापूर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. अवघ्या दोन महिन्यनपूर्वी विवाह झालेल्या एका तरुणाने आपल्या पत्नीच्या आणि तिच्या प्रियकराच्या सततच्या त्रासाला कंटाळून गळफास घेत आपली जीवनयात्रा संपवली. या घटनेने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. घडलेली घटना सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालूक्यात घडली.

काय घडलं नेमकं?

आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव संजय राजाराम राऊत (वय २६) असे आहे. संजय राऊत याचे दोन महिन्यापूर्वी लग्न झाले होते. लग्न झाल्यांनतर संजयला समजले की त्याच्या पत्नीचे आधीपासूनच दुसऱ्या एका तरुणावर प्रेम आहे. या विषयावरून त्यांच्यात वारंवार खटके उडू लागले. त्यातच संजयची पत्नी आणि तिचा प्रियकर सौरभ सदाशिव शिंदे (रा. कोडी, ता. उत्तर सोलापूर) यांनी मिळून संजयला त्रास देण्यास सुरुवात केली. यामुळे संजयच्या संसार पूर्णपणे विस्कळीत झाला होता. हे दोघेही संजयची सतत मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होते. याच सततच्या छळाला कंटाळून आणि समाजात होणाऱ्या बदनामीच्या भीतीने खचून संजयने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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गुन्हा दाखल

या घटनेनंतर मृतक संजय याचे वडील राजाराम नागनाथ राऊत यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली. आपल्या मुलाने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. वडिलांच्या या तक्रारीमुळे मोहळ पोलिसांनी मृत तरुणाची पत्नी आणि तिचा प्रियकर सौरभ शिंदे या दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस करत आहेत. या घटनेने गावात शोककळा पसरली आहे.

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सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात दिवसाढवळ्या एका महिलेवर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतक महिला ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी आरोपीने ही धक्कादायक घटना घडली. घडलेली घटना माळशिरस तालुक्यात अकलूज पोलीस ठाणे हद्दीतील चौंडेश्वरवाडी येथे घडली.

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Web Title: Solapur crime young man commits suicide driven to despair by harassment from his wife and her lover just two months after the wedding case registered

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Published On: Jul 11, 2026 | 11:54 AM

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