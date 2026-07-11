Solapur Crime: लग्नाला अवघे दोन महिने, पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून तरुणाची आत्महत्या; गुन्हा दाखल

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव संजय राजाराम राऊत (वय २६) असे आहे. संजय राऊत याचे दोन महिन्यापूर्वी लग्न झाले होते. लग्न झाल्यांनतर संजयला समजले की त्याच्या पत्नीचे आधीपासूनच दुसऱ्या एका तरुणावर प्रेम आहे. या विषयावरून त्यांच्यात वारंवार खटके उडू लागले. त्यातच संजयची पत्नी आणि तिचा प्रियकर सौरभ सदाशिव शिंदे (रा. कोडी, ता. उत्तर सोलापूर) यांनी मिळून संजयला त्रास देण्यास सुरुवात केली. यामुळे संजयच्या संसार पूर्णपणे विस्कळीत झाला होता. हे दोघेही संजयची सतत मानसिक आणि शारीरिक छळ करत होते. याच सततच्या छळाला कंटाळून आणि समाजात होणाऱ्या बदनामीच्या भीतीने खचून संजयने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली. या घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
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गुन्हा दाखल
या घटनेनंतर मृतक संजय याचे वडील राजाराम नागनाथ राऊत यांनी मोहोळ पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदवली. आपल्या मुलाने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराच्या छळाला कंटाळून हे पाऊल उचलल्याचे त्यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे. वडिलांच्या या तक्रारीमुळे मोहळ पोलिसांनी मृत तरुणाची पत्नी आणि तिचा प्रियकर सौरभ शिंदे या दोघांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस करत आहेत. या घटनेने गावात शोककळा पसरली आहे.
सोलापुरात दिवसाढवळ्या महिलेची गोळ्या झाडून हत्या; शेतात काम करत असताना हल्ला, कारण अद्याप गूढ
सोलापूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका गावात दिवसाढवळ्या एका महिलेवर गोळीबार झाल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. यामध्ये या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतक महिला ही शेतामध्ये काम करत होती. त्याचवेळी आरोपीने ही धक्कादायक घटना घडली. घडलेली घटना माळशिरस तालुक्यात अकलूज पोलीस ठाणे हद्दीतील चौंडेश्वरवाडी येथे घडली.
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