TV Actor Arrested: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक

Nagpur Crime: 17 वर्षीय सावत्र मुलावर लैंगिक संबंधांसाठी दबाव; नकार दिल्यावर खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्याची धमकी
काय घडलं नेमकं?
आरोपीने अल्पवयीन मुलीला त्याच्या नंबरवरून तसेच इतर अनेक नंबरवरून वारंवार फोन करून तिचा मानसिक छळ केला. याशिवाय तो तिचा वारंवार पाठलाग करत होता. ५ जुलै रोजी संध्याकाळी आरोपीने मुलीला तिच्या निवासी इमारतीजवळ गाठले. त्यांनतर त्याने तिचा पाठलाग केला, वाद घातला, शिवीगाळ केली आणि हाताने मारहाणही केली. यामुळे मुलीला मोठ्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे.
आरोपीवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल
याप्रकरणी मुलीच्या एका नातेवाईक रहिवाशाने तक्रार दिली. पंतनगर पोलिसांनी तातडीने एफआयआर नोंदवला. पोक्सो कायद्याव्यतिरिक्त, पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ७८ आणि कलम ११५ (२) (हल्ला किंवा दुखापत करण्याची धमकी) अंतर्गतही गुन्हा दाखल केला आहे. एफआयआर नोंदवल्यानंतर शुक्रवारी पोलिसांनी आरोपीला त्याच्या राहत्या घरातून अटक केली. त्याला विशेष पोक्सो न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायाधीशांनी त्याला पोलिस कोठडी सुनावली. पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले की, अल्पवयीन मुलगी आणि आरोपी हे एकमेकांना ओळखत असल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. पुरावे गोळा करण्याचे काम चालू आहे.
खेकडे पकडताना 14 वर्षीय मुलाला विहिरीत ढकललं; जुन्या वादातून हत्येचा आरोप
मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जुन्या वादातून एका १४ वर्षीय मुलाची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहे.
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Ans: आरोपीने वारंवार फोन करून, तिचा पाठलाग करून, शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा आरोप आहे.
Ans: पंतनगर पोलिसांनी POCSO कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली.
Ans: आरोपीला विशेष POCSO न्यायालयात हजर करण्यात आले असून, न्यायालयाने त्याला पोलीस कोठडी सुनावली आहे.