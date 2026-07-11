Hyderabad Crime: POCSO प्रकरणातील आरोपीचा रक्तरंजित कहर; अल्पवयीन मुलीसह 7 जणांची निर्घृण हत्या, आरोपी फरार

काय नेमकं प्रकरण?
आरोपीविरोधात मे महिन्यात 16 वर्षीय मुलीचा पाठलाग केल्याप्रकरणी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांनतर शुक्रवारी रात्री सुमारे 10.45 वाजता तो आपल्या गावातून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाबाद शहरात मुलीच्या घरी पोहोचला. दरवाजा उघडताच त्याने ४२ वर्षीय आईवर चाकूने प्राणघातक हल्ला केला. त्यांनतर त्याने घरात प्रवेश करत झोपलेल्या 60 वर्षीय आजीची हत्या केली. यांनतर त्याने अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून तेथून नेले. मात्र त्यावेळी घरात असलेल्या मुलीच्या 20 वर्षीय मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग बहिणीला त्याने कोणतीही इजा केली नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
TV Actor Arrested: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक
आपल्या पत्नी आणि…
आरोपी त्याला मुलीला घेऊन आपल्या गावाजवळील तलाव परिसरात गेला. तिथे त्याने अल्पवयीन मुलीची चाकूने हत्या करून तिचा मृतदेह तलावाच्या बंधाऱ्याजवळ टाकला. त्यांनतर रात्री 11.21 वाजता तो स्वतःच्या घरी गेला. तिथे त्याने अवघ्या सहा मिनिटात त्याने झोपलेल्या 31 वर्षीय पत्नी तसेच चार वर्षांचा आणि 18 महिन्यांचा अशा दोन मुलांचा गळा चिरून हत्या केली. यानंतर आरोपीने शाबादमध्ये राहणाऱ्या आपल्या वडिलांना फोन केले. त्यांनतर घडलेला प्रकार सांगितला आणि त्यानंतर कार घेऊन तेथून पळ काढला.
आरोपी फरार
या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि सर्व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले. पोलिसांनी सांगितले की जून महिन्यात त्याने शाबादमधील स्थानिक न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. संबंधित गुन्ह्यात कमाल सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असल्याने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्याची वैयक्तिक हमीवर सुटका करण्यात आली होती. सध्या आरोपी फरार असून त्याचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत. या हत्याकांडामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Nagpur Crime: 17 वर्षीय सावत्र मुलावर लैंगिक संबंधांसाठी दबाव; नकार दिल्यावर खोट्या बलात्काराच्या गुन्ह्याची धमकी
Ans: आरोपीने सर्वप्रथम POCSO प्रकरणातील 16 वर्षीय पीडित मुलगी, तिची आई आणि आजी यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.
Ans: आरोपीने घरी जाऊन पत्नी तसेच चार वर्षांचा आणि 18 महिन्यांचा अशा दोन चिमुकल्या मुलांचा गळा चिरून खून केल्याचा आरोप आहे.
Ans: आरोपी फरार असून त्याला अटक करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथके तयार केली असून, हत्येमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.