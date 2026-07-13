शनिवारी, एफडीएच्या पथकाने पैठण येथील बागरिया ॲग्रो प्रॉडक्ट्स आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील बागरिया व्हेजिटेबल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड येथे एकाच वेळी धाडी टाकल्या. तपासादरम्यान, मोठ्या प्रमाणात शुद्ध केलेले पाम तेल, सोयाबीन, कापसाचे तेल आणि अज्ञात वनस्पती तेल जप्त करण्यात आले असून ते संशयास्पद आढळले आहे. सर्व नमुने गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.
अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) तपासणीदरम्यान, उत्पादन युनिटमधील यंत्रांवर धूळ, कोळी, गंज आणि घाणीचे जाड थर जमा झालेले आढळले. फरशी, भिंती आणि संपूर्ण परिसर अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे आढळून आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच परिसरात खराब झालेले तेलही साठवले जात होते. त्याच परिसरात बंद असलेली रिफायनरी आणि कार्यरत असलेले रिपॅकिंग युनिट असल्यामुळे तेल दूषित होण्याचा गंभीर धोका होता.
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तपासात असेही उघड झाले की, खाद्यतेलाचे वापरलेल्या डब्यांमध्ये पुनर्पॅकिंग केले जात होते. अनेक साठवण टाक्यांवर त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे तेल साठवले आहे, हे दर्शवणारे लेबलही नव्हते. टाक्या अत्यंत घाणेरड्या आढळल्या आणि त्यांच्या नियमित स्वच्छतेची कोणतीही नोंद नव्हती.
तपासणीदरम्यान, FDA अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की, गुणवत्ता चाचणीसाठी आवश्यक असलेली अंतर्गत प्रयोगशाळा या युनिटमध्ये नव्हती. तेल विश्लेषणाच्या नोंदी, विश्लेषणाची प्रमाणपत्रे, तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि इतर अनिवार्य कागदपत्रे देखील गहाळ होती. यामुळे तेलाची गुणवत्ता तपासणी न करताच त्याची पुनर्पॅकेजिंग करून वितरण केले जात असल्याचा संशय निर्माण झाला.
सहाय्यक आयुक्त डी. व्ही. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, पी. एस. कुचेकर, पी. एस. अजिंथकर आणि योगेश चिभाडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. एफडीएने दोन्ही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत. जप्त केलेल्या तेलाच्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अन्नाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम सुरूच राहील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
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