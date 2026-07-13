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FDA Raid: छत्रपती संभाजीनगर हादरले! तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई; २.९३ कोटींचे संशयास्पद तेल जप्त

Updated On: Jul 13, 2026 | 09:19 PM IST
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सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar FDA Raid: एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या सुरक्षित अन्न मोहिमेअंतर्गत, एफडीएने छत्रपती संभाजीनगर आणि पैठण येथील दोन तेल गिरण्यांवर छापा टाकून २.९३ कोटी रुपयांचे संशयास्पद खाद्यतेल जप्त केले.

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • संभाजीनगर हादरले!
  • तुकाराम मुंढेंच्या FDA ची मोठी कारवाई
  • २.९३ कोटींचे संशयास्पद तेल जप्त
छत्रपती संभाजीनगर: राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत, अन्न व औषध प्रशासनाने पैठण आणि छत्रपती संभाजीनगर शहरातील दोन खाद्यतेल युनिट्सवर मोठी धाड टाकली. या धाडीदरम्यान, ₹२,९३,३५,६०३ किमतीचे संशयास्पद खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. प्राथमिक तपासात तेलाची संशयास्पद गुणवत्ता, अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितीत साठवणूक आणि वापरलेल्या डब्यांमध्ये पुनर्पॅकेजिंग यांसारख्या गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्यानंतर, दोन्ही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

दोन आस्थापनांवर एकाच वेळी धाडी

शनिवारी, एफडीएच्या पथकाने पैठण येथील बागरिया ॲग्रो प्रॉडक्ट्स आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील बागरिया व्हेजिटेबल प्रॉडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड येथे एकाच वेळी धाडी टाकल्या. तपासादरम्यान, मोठ्या प्रमाणात शुद्ध केलेले पाम तेल, सोयाबीन, कापसाचे तेल आणि अज्ञात वनस्पती तेल जप्त करण्यात आले असून ते संशयास्पद आढळले आहे. सर्व नमुने गुणवत्ता तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत.

अत्यंत घाणीत खाद्यतेलाचे उत्पादन केले जात होते

अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) तपासणीदरम्यान, उत्पादन युनिटमधील यंत्रांवर धूळ, कोळी, गंज आणि घाणीचे जाड थर जमा झालेले आढळले. फरशी, भिंती आणि संपूर्ण परिसर अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे आढळून आले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच परिसरात खराब झालेले तेलही साठवले जात होते. त्याच परिसरात बंद असलेली रिफायनरी आणि कार्यरत असलेले रिपॅकिंग युनिट असल्यामुळे तेल दूषित होण्याचा गंभीर धोका होता.

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वापरलेल्या डब्यांमध्ये पुनर्पॅकिंग

तपासात असेही उघड झाले की, खाद्यतेलाचे वापरलेल्या डब्यांमध्ये पुनर्पॅकिंग केले जात होते. अनेक साठवण टाक्यांवर त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे तेल साठवले आहे, हे दर्शवणारे लेबलही नव्हते. टाक्या अत्यंत घाणेरड्या आढळल्या आणि त्यांच्या नियमित स्वच्छतेची कोणतीही नोंद नव्हती.

प्रयोगशाळा आणि गुणवत्ता चाचणीचा अभाव

तपासणीदरम्यान, FDA अधिकाऱ्यांना असे आढळून आले की, गुणवत्ता चाचणीसाठी आवश्यक असलेली अंतर्गत प्रयोगशाळा या युनिटमध्ये नव्हती. तेल विश्लेषणाच्या नोंदी, विश्लेषणाची प्रमाणपत्रे, तांत्रिक अधिकाऱ्याची नियुक्ती आणि इतर अनिवार्य कागदपत्रे देखील गहाळ होती. यामुळे तेलाची गुणवत्ता तपासणी न करताच त्याची पुनर्पॅकेजिंग करून वितरण केले जात असल्याचा संशय निर्माण झाला.

परवाने निलंबित, तपास सुरू

सहाय्यक आयुक्त डी. व्ही. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, पी. एस. कुचेकर, पी. एस. अजिंथकर आणि योगेश चिभाडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. एफडीएने दोन्ही आस्थापनांचे परवाने तात्काळ निलंबित केले आहेत. जप्त केलेल्या तेलाच्या नमुन्यांचे प्रयोगशाळा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अन्नाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम सुरूच राहील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

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Web Title: Chhatrapati sambhajinagar shaken major crackdown by tukaram mundhes fda suspicious oil worth 293 crore seized

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Published On: Jul 13, 2026 | 09:19 PM

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