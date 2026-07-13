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हेल्मेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरतात आणि ते डोक्याला गंभीर दुखापतीपासून कसे वाचवते? समजून घ्या

Updated On: Jul 13, 2026 | 09:00 PM IST
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सारांश

हेल्मेट प्रामुख्याने कार्बन फायबर, पॉलीकार्बोनेट आणि आघात शोषणाऱ्या विशेष थर्माकोलच्या (ईपीएस) स्तरांपासून बनवले जाते, जे अपघाताचा तीव्र झटका स्वतःमध्ये शोषून घेतात. हे प्रगत तंत्रज्ञान अपघाताच्या वेळी मेंदूला अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि कवटीच्या गंभीर दुखापतीपासून ८५ टक्क्यांपर्यंत सुरक्षित ठेवते.

हेल्मेट बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरतात आणि ते डोक्याला गंभीर दुखापतीपासून कसे वाचवते? समजून घ्या
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विस्तार

दुचाकी चालवताना सुरक्षेच्या दृष्टीने हेल्मेट हे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. वरवर साधे वाटणारे हेल्मेट प्रत्यक्षात अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाचा वापर करून तयार केले जाते. ते बनवण्यासाठी कोणते साहित्य वापरतात आणि ते अपघातात आपल्या डोक्याचे रक्षण कसे करते, हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.

हेल्मेटची रचना आणि वापरले जाणारे साहित्य

एक प्रमाणित हेल्मेट प्रामुख्याने तीन मुख्य स्तरांमध्ये बनवलेले असते,

१. बाहेरील कवच (आउटर शेल): हा हेल्मेटचा सर्वात वरचा कडक भाग असतो. हा भाग प्रामुख्याने पॉलीकार्बोनेट, फायबरग्लास कंपोझिट किंवा अत्यंत महागड्या आणि मजबूत अशा कार्बन फायबर पासून बनवला जातो.

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२. आघात शोषून घेणारा स्तर (इम्पॅक्ट ॲब्झॉर्बिंग लाइनर): हा आतील सर्वात महत्त्वाचा थर असतो. हा ईपीएस (विस्तारित पॉलिस्टीरिन) म्हणजेच एका विशेष प्रकारच्या उच्च-घनतेच्या थर्माकोलपासून बनवला जातो.

३. आरामदायी पॅडिंग (कम्फर्ट पॅडिंग): हा सर्वात आतील मऊ भाग असतो, जो डोक्याला आराम देतो आणि घाम शोषून घेतो. यासाठी जिवाणूरोधक कापड आणि फोमचा वापर केला जातो.

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हेल्मेट डोक्याला गंभीर दुखापतीपासून कसे वाचवते?

अपघाताच्या वेळी जेव्हा डोके जमिनीवर किंवा एखाद्या कडक वस्तूवर आदळते, तेव्हा हेल्मेट विज्ञानाच्या नियमांनुसार काम करते,

झटका पसरवणे: अपघाताचा पहिला आघात कडक बाहेरील कवचावर होतो. हे कवच इतके मजबूत असते की ते तीक्ष्ण वस्तू डोक्यात घुसण्यापासून रोखते आणि आघाताची एकाच ठिकाणची ऊर्जा संपूर्ण हेल्मेटवर पसरवते.

गती कमी करणे आणि ऊर्जा शोषून घेणे: सर्वांत महत्त्वाचे काम आतील ईपीएस स्तर करतो. जेव्हा डोक्याला जोराचा मार लागतो, तेव्हा हा स्तर स्वतः दबला जातो. स्वतः दबून तो अपघाताची बहुतांश ऊर्जा स्वतःमध्ये शोषून घेतो. यामुळे डोक्याची अचानक थांबण्याची गती मंदावते.

परिणामी, मेंदू कवटीच्या आतील भागावर जोरात आदळत नाही. यामुळे अंतर्गत रक्तस्त्राव ,ब्रेन हॅमरेज, कवटीला फ्रॅक्चर होणे आणि गंभीर स्मृतीभ्रंश यांसारख्या जीवघेण्या दुखापतींचा धोका ८५ टक्क्यांपर्यंत कमी होतो. म्हणूनच, केवळ पोलिसांच्या दंडासाठी नाही, तर स्वतःच्या रक्षणासाठी नेहमी आयएसआय प्रमाणित हेल्मेटच वापरावे.

Web Title: Inside helmet material auto news marathi

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Published On: Jul 13, 2026 | 09:00 PM

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