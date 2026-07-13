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Monsoon Travel Alert: पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय? मग ‘या’ धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळा

Updated On: Jul 13, 2026 | 09:05 PM IST
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सारांश

Avoid These Places For Picnic In Monsoon: पावसाळ्यातील हिरवाई आणि धबधब्यांचे सौंदर्य पर्यटकांना आकर्षित करत असले, तरी मुसळधार पाऊस, भूस्खलन आणि अचानक येणाऱ्या पुरामुळे अनेक पर्यटनस्थळे धोकादायक ठरू शकतात. त्यामुळे पावसाळ्यात या धोकादायक ठिकाणी प्रवास करणे टाळा, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • पावसाळी सहलीचा प्लॅन करताय?
  • या’ धोकादायक ठिकाणी जाणे टाळा
  • प्रवासापूर्वी घ्या ही काळजी
पावसाळा सुरू होताच डोंगररांगा हिरवाईने नटतात, धबधबे प्रवाहित होतात आणि निसर्गप्रेमी पर्यटनासाठी घराबाहेर पडतात. मात्र, निसर्गाचे हे मनमोहक रूप अनेक ठिकाणी धोकादायकही ठरू शकते. मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन, अचानक पूर, रस्ते खचणे आणि वाहतूक विस्कळीत होण्याच्या घटना वाढतात. त्यामुळे सहलीचे नियोजन करताना केवळ सौंदर्य नव्हे, तर सुरक्षिततेलाही तितकेच महत्त्व देणे आवश्यक आहे. हवामान विभागाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष न करता परिस्थितीचा आढावा घेऊनच प्रवासाचा निर्णय घ्यावा.

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मनाली, हिमाचल प्रदेश

मान्सूनमध्ये मनाली परिसरात मुसळधार पावसामुळे भूस्खलन आणि रस्ते बंद होण्याच्या घटना वारंवार घडतात. बियास नदीलगतचा परिसर तसेच मनाली-लेह महामार्गावर वाहतूक विस्कळीत होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे या काळात अनावश्यक प्रवास टाळणे अधिक सुरक्षित ठरते.

चारधाम आणि गंगोत्री मार्ग, उत्तराखंड

चारधाम यात्रेचे मार्ग उंच डोंगराळ भागातून जात असल्याने मुसळधार पावसात भूस्खलन, दगड कोसळणे आणि नद्यांच्या पाणीपातळीत अचानक वाढ होण्याचा धोका कायम असतो. त्यामुळे प्रशासनाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे.

लोणावळा-खंडाळा, महाराष्ट्र

पावसाळ्यात लोणावळा-खंडाळा परिसर निसर्गसौंदर्याने खुलतो. मात्र, घाटरस्त्यांवर भूस्खलन, दगड कोसळणे, पाणी साचणे आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी यामुळे प्रवास धोकादायक ठरू शकतो.

वायनाड, केरळम

पावसाळ्यात केरळला प्रवास करणे टाळावे. वायनाडमधील पेरियार आणि पंबा नद्यांना विशेषतः पूर येण्याची शक्यता असते. भरतपुझा आणि काबिनीसारख्या नद्यांनाही पावसाळ्यात पूर येतो, त्यामुळे तुम्ही हा परिसर टाळावा. केरळच्या सखल भागांमध्ये जवळपास दरवर्षी पूर येतो.

ईशान्य भारतातील डोंगराळ भाग

मेघालय आणि ईशान्येकडील काही डोंगराळ भागांत अतिवृष्टीमुळे भूस्खलनाच्या घटना वाढतात. अनेक रस्ते तात्पुरते बंद होतात, त्यामुळे पर्यटकांनी हवामानाचा अंदाज आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचना तपासूनच प्रवास करावा.

प्रवासापूर्वी घ्या ही काळजी

प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी हवामानाचा ताजा अंदाज तपासा, आवश्यक असल्यास सहल पुढे ढकला आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पर्यायी योजना तयार ठेवा. स्थानिक प्रशासनाने रेड किंवा ऑरेंज अलर्ट जारी केल्यास पर्यटन टाळणे हाच सर्वात सुरक्षित पर्याय ठरतो. सुरक्षित प्रवासासाठी हवामानाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका.

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Web Title: Monsoon travel dangerous places to avoid rainy season travel safety tips

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Published On: Jul 13, 2026 | 09:05 PM

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